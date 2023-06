Prefeitura de Cuiabá inova nas redes sociais com vídeos dinâmicos para alcançar o público jovem

A acessibilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida no entorno da Câmara Municipal de Cuiabá foi assunto debatido na reunião do presidente do Poder Legislativo cuiabano, Chico 2000 (PL), com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Sérgio Ricardo, na manhã desta terça-feira (06), na Corte de Contas.

Chico 2000 apresentou o projeto em andamento pela Casa de Leis junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para reformar todo o quarteirão da Câmara e também apontar mudanças em todo o entorno, inclusive nos pontos de ônibus.

“Viemos aqui apresentar ao conselheiro e pedir orientações. Sabíamos que ele também tem essa preocupação com a questão de acessibilidade não só na Câmara, mas em outros pontos da cidade. Viemos aprender com ele, ouvir sugestões e já saímos com definições bastante positivas para avançar com este importe projeto”, comentou o presidente da Câmara.

O conselheiro Sérgio Ricardo destacou que Cuiabá é uma cidade antiga e no passado não foi pensado em intervenções urbanas que garantissem acessibilidade, por isso as calçadas são estreitas, com postes no meio delas, dificultando o acesso dos pedestres e tornando mais dificultoso para as pessoas com deficiência.

“A questão da acessibilidade é um problema de Cuiabá e isso tem que mudar em toda a cidade. Com a relação à Câmara, ela é como um hospital que tem a frequência constante do cidadão em buscar orientação e assistência. As pessoas precisam ter facilidade para ir à Câmara. As calçadas precisam ser mais largas, mas não só na quadra da Câmara, mas em torno entorno, com elevadores no transporte coletivo, os pontos de ônibus na região precisam ter modificações dentro da modernidade e acessibilidade”, argumentou o conselheiro.

Ele também colocou a Secretaria de Obras do TCE à disposição para discutir com corpo técnico da Câmara de Cuiabá a forma de executar as obras de acessibilidade com urgência para facilitar a vida das pessoas.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT