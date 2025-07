Prefeitura de Cuiabá intensifica ações contra surto de catapora entre indígenas Warao

Matheusinho Sucessinho, Scort Som e Banda Novo Som estão entre os artistas que irão movimentar o palco principal da 57ª Expoagro, no dia 15, com entrada gratuita. A programação inclui ainda Clebinho Show e Banda Os Inocentes, para promover uma noite inesquecível no Festival de Lambadão, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. No total, serão oito apresentações ininterruptas, das 21h às 2h da madrugada, num grande resgate de ritmo e cultura.

“É um movimento cultural que celebra a alma e os ritmos do povo cuiabano. E conscientiza o público sobre a importância de preservar e divulgar um dos maiores legados de Mato Grosso através da cultura e da música”, reforçou Johnny Everson.

Com uma programação vibrante e recheada de talento, o Festival do Lambadão na Expoagro será um momento único de exaltação à identidade cuiabana. Será uma noite para sentir orgulho, dançar, se emocionar e fortalecer o vínculo com as tradições que fazem de Cuiabá uma cidade ainda mais calorosa.

A programação terá início às 21h, com interação dos apresentadores Vevé e Botof e apresentações de Siriri e Cururu Elétrico, simbolizando a conexão entre tradição e modernidade. A partir das 21h45, o Festival Chico Gil entra em cena com uma sequência de shows que promete manter o público animado até a madrugada.

Confira a programação completa:

21h00 – Interação com os apresentadores e início do espetáculo

21h15 – Grupo Cururu e Siriri Elétrico

21h45 – Início do Festival Chico Gil de Lambadão Cuiabano

22h00 – Clebinho Show e Banda Os Inocentes

22h45 – Banda Scort Som

23h45 – Banda Novo Som

01h00 – Matheusinho Sucessinho

02h00 – Encerramento com Eduardo Braga e Banda Loop

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT