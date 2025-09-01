Prefeitura de Cuiabá intensifica campanha permanente contra queimadas

A Prefeitura de Cuiabá está ampliando o alcance da campanha inédita de combate às queimadas urbanas, lançada recentemente. A iniciativa, que agora passa a vigorar durante todo o ano, está sendo veiculada de forma massiva em diversos meios de comunicação, incluindo rádios, emissoras de TV, jornais impressos e, principalmente, redes sociais como YouTube e Instagram, visando garantir amplo engajamento da população.

Com o lema “Isso não precisa se repetir”, a campanha tem como foco alertar a sociedade sobre os impactos ambientais, sociais e de saúde causados pelas queimadas, reforçando que provocar fogo em áreas urbanas é crime durante todo o ano, e não apenas no período de estiagem.

A divulgação conta com forte apelo visual. Um dos materiais exibe imagens de incêndios urbanos e uma criança utilizando máscara de oxigênio, ilustrando o sofrimento causado pela fumaça, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A peça traz ainda o chamado à ação: “Desta vez, podemos fazer diferente”, incentivando denúncias e a prevenção coletiva.

O secretário-adjunto especial de Defesa Civil, coronel Alessandro Borges Ferreira, enfatizou o caráter educativo e preventivo da campanha.

“É uma iniciativa inovadora porque trabalha com informação, educação ambiental e prevenção. Esse é o diferencial: fazer com que a mensagem chegue tanto aos que sofrem com as queimadas quanto àqueles que ainda usam o fogo como prática para limpeza de terrenos. Com informação, eles podem repensar essas ações”, disse.

O coronel também alertou sobre as consequências legais para quem descumprir a legislação.

“Há leis municipais, estaduais e federais que proíbem o uso do fogo em áreas urbanas durante todo o ano. Qualquer terreno atingido será fiscalizado, e o responsável poderá ser autuado. Esse é um alerta importante da campanha”, reforçou.

A população pode denunciar queimadas ilegais por meio dos seguintes canais oficiais: Corpo de Bombeiros: 193; Defesa Civil de Cuiabá: (65) 99244-4018; e Denúncias pela internet: sorp.cuiaba.mt.gov.br

A campanha é coordenada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra um treinamento de combate e prevenção a incêndios com atuação conjunta da Defesa Civil Municipal, Bombeiros e brigadistas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT