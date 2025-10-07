Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá interdita local que funcionava como oficina e galpão de bebidas
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), interditou, nesta terça-feira (07), um estabelecimento que operava de forma irregular como distribuidora de bebidas e oficina mecânica, localizada na avenida Beira Rio na capital. Durante a ação, foram apreendidas diversas bebidas, 175 pallets sem nota fiscal e uma quantidade de água com gás fora do prazo de validade.
Entre as irregularidades identificadas estão: alvará de funcionamento incompatível com a área informada, ausência de alvarás sanitário e licenciamento ambiental, além da inexistência de CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) para atividades como pintura e serviços de oficina mecânica.
A operação conjunta foi realizada pelo Procon Municipal, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz) da Polícia Civil, o Batalhão Fazendário da Polícia Militar e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Segundo a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, a ação foi desencadeada a partir de denúncias de que o local armazenava bebidas supostamente adulteradas. Durante a vistoria, os fiscais constataram uma grande quantidade de bebidas sem documentação fiscal, além de embalagens de cachaça sem lacre e com rótulos alterados. Esses materiais foram recolhidos pela Politec para análise pericial.
“Encontramos várias irregularidades no mesmo local. Além das bebidas sem nota, havia uma oficina funcionando de forma precária, sem alvará, sem condições sanitárias e ambientais adequadas, e com descarte incorreto de óleos e resíduos. É uma série de infrações que levaram à interdição imediata”, afirmou Juliana.
A secretária-adjunta do Procon, Mariana Borges, destacou que, além das irregularidades fiscais, foram encontradas mercadorias com prazo de validade vencido, como garrafas de água com gás fora da validade há mais de um ano. “Não foi apresentado nenhum responsável legal pelo espaço. O CNPJ identificado é de um armazém distribuidor de bebidas, mas não houve apresentação de documentos de arrendamento que comprovassem a ocupação de outros galpões. Todas as irregularidades serão lavradas em nome do responsável legal da empresa”, explicou.
O fiscal da Vigilância Sanitária, Cássio Silva, reforçou que a ausência do alvará sanitário e o descarte irregular de óleo e lixo na oficina, foram determinantes para a interdição. “Verificamos aqui algumas não conformidades que levaram à interdição do estabelecimento. Uma delas é a ausência do alvará sanitário.”
A operação em conjunto com a Sefaz-MT foi resultado do monitoramento da malha fiscal, que identificou a possível entrada de mercadorias sem documentação em Cuiabá. O material apreendido será periciado para verificar autenticidade, adulteração e origem.
As investigações seguem sob responsabilidade da Defaz, que deverá rastrear os lotes junto às fabricantes para verificar a origem das cargas sem nota fiscal. O trabalho integrado é fundamental para garantir segurança ao consumidor e combater práticas ilícitas que podem envolver desde sonegação fiscal até desvio de cargas.
#PraCegoVer
A foto mostra a equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública durante a ação de fiscalização na avenida Beira Rio em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá firma parceria que permite estágio aos estudantes do IFMT
A Secretaria Municipal de Educação (SME) firmou, na segunda-feira (6), um termo de cooperação, com validade inicial de dois anos, que permitirá aos estudantes do último ano dos cursos de Pedagogia e Educação Física do IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso) desenvolver atividades de estágio supervisionado nas escolas públicas de Cuiabá.
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, ressaltou o avanço que a parceria trará para a educação pública de Cuiabá. “O Instituto Federal de Mato Grosso é uma instituição pautada pela qualidade do ensino. É uma honra atrair uma instituição tão séria e tradicional para auxiliar na aprendizagem das escolas de Cuiabá. Inclusive, avaliamos a possibilidade de firmar novas parcerias para atrair estudantes de outros cursos, como os de engenharia.”
O diretor-geral do IFMT Campus Cuiabá, professor Alceu Cardoso, agradeceu ao prefeito Abilio Brunini e ao secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, destacando que a parceria era um sonho antigo da instituição. “Essa parceria é um sonho de mais de seis anos. Hoje é um dia de celebração para toda a comunidade acadêmica. A atual gestão aceitou dialogar conosco assim que manifestamos interesse. É um avanço para a educação básica do município que, paralelamente, enriquece a atuação do IFMT. Nosso curso de Educação Física tem a obrigatoriedade de atuação na educação infantil. Agora, com o termo assinado, garantimos que todos os nossos licenciandos possam concluir sua formação de forma completa e integrada à realidade da rede pública.”
O secretário Amauri Monge Fernandes ressaltou ainda o papel estratégico da parceria para fortalecer a formação de professores e a qualidade da educação municipal. “Tudo que pudermos fazer em conjunto para melhorar a formação dos futuros profissionais e contribuir com a educação pública é positivo. Essa união de esforços traz benefícios para os alunos, para os professores e para toda a rede”, afirmou.
Participaram da assinatura do termo de parceria a diretora de Ensino da Prefeitura de Cuiabá, Letícia Ceron; o diretor da Rede Escolar, Paulo Epifânio; e a assessora da Diretoria Geral de Redes, Luana da Cruz Burema.
Representando o IFMT, estiveram presentes o diretor de Extensão, Marcos André da Silva; o chefe do Departamento de Áreas e Base Comum, Edilson Serra; o coordenador de Extensão, Bruno Coutinho; a coordenadora de Estágio, Calina Grazielli Dias Barros; e a professora Cristiane Ferreira.
#PraCegoVer
A foto mostra o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, trajando roupa social, ao lado do diretor do IFMT, professor Alceu Cardoso. Ambos vestem trajes sociais e exibem o termo de parceria assinado entre o município e a instituição de ensino.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Defesa Civil de Cuiabá faz orientações sobre possibilidade de chuva nesta quarta
A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta de possibilidade de tempestade local e chuvas intensas para esta quarta-feira (8) em diversas regiões de Mato Grosso. O aviso, válido até Às 11h, prevê precipitação de até 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
A recomendação é que a população siga as orientações da Defesa Civil de Cuiabá e mantenha atenção redobrada, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos. Em caso de emergência, os números 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil) estão disponíveis para atendimento.
Probabilidade é baixa, mas alerta serve como precaução
O secretário especial adjunto da Defesa Civil de Cuiabá, coronel BM Alessandro Borges, ressaltou que o alerta nacional deve ser encarado como medida preventiva, ainda que a probabilidade de ocorrência seja considerada baixa.
“Fizemos uma matéria semelhante recentemente, e na ocasião a chuva acabou não ocorrendo. Eu também não sei se vai acontecer agora. É um alerta emitido pela Defesa Civil Nacional, com base em informações dos órgãos que monitoram o tempo no Brasil. A probabilidade é baixa, mas pode acontecer. Por isso, o importante é manter a atenção”, explicou o coronel.
Borges destacou que a publicação do alerta tem caráter educativo e preventivo. “A ideia é chamar a atenção da população, manter o alerta e reforçar os cuidados, principalmente nas áreas mais vulneráveis”, completou.
Cuiabá elabora plano de contingência para enfrentar desastres naturais
Enquanto monitora as previsões, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Defesa Civil Municipal, avança na elaboração do Plano de Contingência Municipal (PLACON), que vai definir estratégias para reduzir riscos e preparar a cidade diante de eventos climáticos extremos.
A primeira reunião de elaboração do PLACON reuniu representantes de secretarias municipais, órgãos estaduais e federais, além de universidades, forças de segurança e entidades da sociedade civil. O encontro marcou o início de um trabalho coletivo para identificar vulnerabilidades e definir ações conjuntas de prevenção e resposta.
“O plano exige um levantamento detalhado dos riscos e análises técnicas que orientem medidas de prevenção e recuperação. A Prefeitura entendeu a necessidade e autorizou o início dos trabalhos. Agora estamos reunindo todos os atores para construir um documento sólido e integrado”, afirmou o coronel Alessandro Borges.
O secretário lembrou que, embora a previsão aponte chuvas abaixo da média em setembro e outubro, há tendência de volumes acima da média entre novembro e dezembro. “Já estamos adotando medidas preventivas, com base na experiência das operações realizadas no início deste ano, para reduzir os impactos que certamente virão”, destacou.
União de esforços e novas ferramentas de monitoramento
O secretário-adjunto da Defesa Civil Estadual, coronel BM César Viana de Brum, reforçou a importância da integração entre os poderes públicos e recordou episódios críticos das últimas décadas.
“Não podemos esquecer que, em 2001 e 2002, mais de uma dezena de pessoas morreram em Cuiabá por causa das chuvas. Esse risco ainda existe se não tivermos ações concretas e coordenadas. O trabalho conjunto é essencial para proteger a população”, afirmou.
Brum também destacou que o Estado deve ganhar novas ferramentas para aprimorar o monitoramento meteorológico. “Com o apoio de instituições como o Censipam e, em breve, com o radar meteorológico da Chapada dos Guimarães, teremos condições de agir com mais eficiência e rapidez”, disse.
O Plano de Contingência Municipal será um documento único e de atualização contínua, com definição clara de responsabilidades e protocolos de resposta. A Prefeitura afirma que o processo representa um avanço importante na preparação de Cuiabá para o período chuvoso, garantindo mais segurança e resiliência à população.
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra uma mão segurando um smartphone que exibe na tela o aviso “Alerta Laranja – Chuvas intensas, risco alto”, tendo ao fundo um céu nublado e o cenário urbano ao anoitecer.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
