Prefeitura de Cuiabá já alcançou 68,97% das metas previstas no Planejamento Estratégico 2023

A Prefeitura de Cuiabá alcançou 68,97% das metas estabelecidas em seu Planejamento Estratégico para o ano de 2023, superando a projeção inicial de 68%. Essa conquista foi destacada durante a 12ª Reunião de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico, realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Na reunião, conduzida de forma virtual e que contou com a participação de gestores e equipes gerenciais ligadas à área do planejamento, foram analisados os indicadores estratégicos que compõem as ações do Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico, conhecido como GPE (antigo PDI) – Agenda Cuiabá 2030. O período em análise abrangeu de janeiro a dezembro do ano corrente.

A metodologia de gerenciamento adotada é estruturada em quatro Eixos: Governança Inclusiva e Sustentável (Eixo 1); Cuiabá Sustentável para Todos (Eixo 2); Cuiabá Cidadã, Inclusiva e Saudável (Eixo 3); e Cuiabá Criativa e de Oportunidades (Eixo 4).

O secretário municipal de Planejamento, Eder Galiciani, ressaltou a relevância da avaliação, que engloba a análise do progresso alcançado até o momento, as expectativas para o final do ano e as metas a serem atingidas em 2024. Ele destacou ainda as iniciativas estratégicas, programas e projetos que serão impulsionados no próximo ano, visando agregar valor à comunidade.

O professor Paulo Henrique Desidério, consultor do Programa GPE, conduziu o Monitoramento e Avaliação em parceria entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Universidade Federal de Mato Grosso. Cada secretaria apresentou os resultados alcançados e as metas para 2024.

O Programa GPE, substituto do PDI, apresenta uma versão aprimorada do Sistema GPE, facilitando o acompanhamento das metas e dos valores executados das ações do Planejamento Estratégico da Prefeitura, em colaboração com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT).

Ao encerrar o último Monitoramento e Avaliação de 2023, foi anunciado que o TCE/MT realizará uma Capacitação para o novo Sistema GPE. As informações geradas nesse ciclo serão fundamentais para esse treinamento.

Durante a capacitação, os participantes inserirão diretamente no novo Sistema de Gerenciamento do Plano Estratégico os indicadores relacionados aos objetivos estratégicos, incluindo definições de metas de curto prazo (2024) e longo prazo (2030), juntamente com as ações definidas para cada Iniciativa Estratégica.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT