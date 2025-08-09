Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá lamenta falecimento do médico Paulo Eduardo Assi
O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira-dama Samantha Íris expressam, com profundo pesar, o falecimento do médico Paulo Eduardo Assi, ocorrido na sexta-feira (8), aos 70 anos, em Cuiabá.
Dr. Paulo Eduardo dedicou sua vida ao cuidado com a saúde e ao bem-estar da comunidade, deixando um legado de profissionalismo, ética e humanidade que marcou todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.
“Nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas e pacientes, expressando nossos mais sinceros sentimentos neste momento de dor, que se torna ainda maior com o vazio deixado pela saudade. Que encontrem conforto nas lembranças e no exemplo de vida que ele deixou”, disse o prefeito.
Ele atuava na área de medicina nuclear e foi um dos sócios fundadores do Colégio Isaac Newton (CIN), na capital. Também exerceu a função de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBMN) e foi docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Mato Grosso.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura lamenta tragédia na BR-163 e se solidariza com família das vítimas
A Prefeitura de Cuiabá manifesta profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8), na BR-163, em Lucas do Rio Verde, envolvendo um ônibus e uma carreta, que resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 36 feridas.
O ônibus da empresa Rio Novo Transporte havia partido de Cuiabá com destino ao município de Sinop. Entre as vítimas está a médica cuiabana Maria Eduarda Matos, cuja dedicação à saúde e à comunidade deixa um legado de compromisso e humanidade. Ela era Pediatra e estava residindo em Sorriso com o marido desde o ano passado.
Em nome do prefeito Abilio Brunini ,a primeira-dama Samantha Íris e da vice-prefeita Coronel Vania Rosa, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas, estendendo orações e sentimentos de conforto neste momento de dor irreparável.
A Prefeitura de Cuiabá reforça sua esperança na plena recuperação dos feridos e se une ao luto que hoje entristece todo o estado de Mato Grosso.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura promove curso inédito de Hóquei Indoor em parceria com Confederação
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEsp), firmou uma parceria com a Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama e Indoor (CBHG) para oferecer o Curso de Introdução ao Hóquei Indoor na capital. A ação que alia inovação esportiva e fortalecimento de políticas públicas, além do investimento na formação dos servidores municipais.
A capacitação, realizada em parceria com a Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama e Indoor (CBHG), acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, no Complexo Dom Aquino. Com 12 horas de duração, o curso será ministrado integralmente por profissionais da Confederação, e tem como foco principal preparar tecnicamente os servidores da Secretaria para atuarem com a nova modalidade.
“A iniciativa faz parte de um plano estratégico da gestão municipal para implantar um núcleo de iniciação esportiva voltado ao hóquei indoor em Cuiabá, diversificando as opções oferecidas à população”, destaca o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves. Além das aulas teóricas, o curso contará com atividades práticas, o que permitirá aos participantes aplicarem os conhecimentos em tempo real, garantindo maior efetividade e impacto social.
Haverá também vagas destinadas ao público externo, promovendo a democratização do acesso ao hóquei indoor.
“Acreditamos que investir em capacitação e ampliar o leque de modalidades esportivas é uma forma efetiva de transformar vidas. Estamos entusiasmados com a chegada do hóquei indoor à nossa cidade e com o potencial que essa modalidade tem para atrair novos praticantes”, destacou o secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Otávio Rodrigo Palácio.
Com essa ação, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores e a ampliação do acesso ao esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e desenvolvimento humano.
#PraCegoVer
A foto mostra a fachada do Ginásio Poliesportivo Dom Aquino, com um mural colorido que retrata elementos da fauna e flora brasileiras. O mural inclui a ilustração de um tuiuiú, vasos cerâmicos e outros elementos culturais.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
