Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá lamenta falecimento do médico Paulo Eduardo Assi

Publicado em

09/08/2025

O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira-dama Samantha Íris expressam, com profundo pesar, o falecimento do médico Paulo Eduardo Assi, ocorrido na sexta-feira (8), aos 70 anos, em Cuiabá.

Dr. Paulo Eduardo dedicou sua vida ao cuidado com a saúde e ao bem-estar da comunidade, deixando um legado de profissionalismo, ética e humanidade que marcou todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado.

“Nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas e pacientes, expressando nossos mais sinceros sentimentos neste momento de dor, que se torna ainda maior com o vazio deixado pela saudade. Que encontrem conforto nas lembranças e no exemplo de vida que ele deixou”, disse o prefeito.

Ele atuava na área de medicina nuclear e foi um dos sócios fundadores do Colégio Isaac Newton (CIN), na capital. Também exerceu a função de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBMN) e foi docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Mato Grosso.

