Prefeitura de Cuiabá lança Código de Ética dos Agentes Públicos e distribui cartilha orientativa

Classificado como um feito inédito na administração pública municipal, a Prefeitura de Cuiabá lançou, na tarde desta quinta-feira (01), o Código de Ética dos Agentes Públicos, no Auditório Maestro China, na Secretaria de Educação (SME). A resolução, elaborada pela gestão Emanuel Pinheiro, foi regulamentada por meio do decreto nº 9.198/2022, com o objetivo de alcançar a excelência na prestação de serviços aos cidadãos em todas as esferas.

Para facilitar o amplo entendimento e massificar as normas internas, a Controladoria Geral do Município (CGM), responsável pela coordenação das atividades, criou uma cartilha ilustrativa, que explica de forma clara de dinâmica as condutas e comportamentos a serem seguidos pelos servidores no desempenho de suas funções, sejam elas, diretas ou indiretas.

Dentre as matérias que também ganharam notoriedade durante o evento, destaca-se o combate à corrupção, celebrado internacionalmente em 09 de dezembro de cada ano, disseminando a importância das aplicabilidade das políticas públicas de fiscalização, controle e inteligência no erário cuiabano.

Representando o prefeito Emanuel Pinheiro, o secretário-adjunto de Governo, Wilton Coelho, ressaltou os princípios éticos-institucionais na promoção do bem comum. “Trago aqui, em nome do prefeito, o nosso muito obrigada a cada um de vocês pela dedicação diária que reflete e impacta de forma positiva a nossa população. Que daqui em diante, possamos melhorar a cada vez, sempre pensando naqueles que mais precisam de nós”, disse.

A controladora-geral do Município, Mariana Ribeiro, reforçou a mensagem aos órgãos presentes sobre as medidas diárias que vêm sendo desempenhadas no Executivo Municipal desde de 2017, conquistando resultados nacionais.

“Você cumprir, agir de forma correta com as legislações fazem toda a diferença e é isso que nós estamos fazendo aqui. O decreto retrata bem os anseios da gestão no combate à corrupção, atingindo a participação coletiva e controle social eficazes. Para nós, o documento é uma conquista antes vista na Prefeitura de Cuiabá, humanizando e valorizando ainda mais as relações de trabalho para gestores e colaboradores”, frisou.

O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Moises Maciel, aproveitou a oportunidade para elogiar os índices satisfatórios alcançados pela cidade nos últimos cinco anos, assegurando os direitos fundamentais aos munícipes, elevando, consequentemente, as perspectivas de residência da cidade. “A governança pública é feita quando entende-se os anseios da população e os concretiza. Cuiabá tem feito isso muito bem, de maneira próspera e organizada. Temos um bom governo que mantém os salários e pagamentos em dia e o retorno não poderia ser outro”, completou.

Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), o servidor Augusto César, afirmou que a modernização tornou-se realidade na capital, pautados em valores incorporados e compartilhados por todos. “Vai facilitar muito a nossa rotina e andamento dos processos, levando em consideração os dois lados que é o povo e o poder público”, concluiu.

As participações ocorreram de forma presencial e remota.Estiveram presentes o ouvidor-geral do Município, Heitor Reyes, o corregedor-geral do município, Paulo Emílio Guimarães e a auditora pública interna, Luana kahara Karasiaki Fortes Coleta.