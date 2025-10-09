Prefeitura de Cuiabá lança pavimentação e drenagem no Jardim Presidente II

A Prefeitura de Cuiabá deu início, na manhã desta quinta-feira (9), às obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Jardim Presidente II, localizado na região sul da Capital. A ação é coordenada e executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMOP), com prazo de 240 dias para conclusão.

O contrato tem valor de R$ 4.261.880,99 e será custeado com recursos do programa Finisa, em conjunto com verbas próprias do município. Ao todo, 1,9 km de vias receberão pavimentação, contemplando as ruas 11, I, J, 23, 29, 08, H e uma via ainda sem denominação oficial.

O projeto beneficiará diretamente 4 mil moradores da comunidade e melhorará o tráfego de cerca de mil veículos que circulam diariamente na região. A solenidade de lançamento contou com a presença do prefeito Abilio Brunini, do secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, do deputado estadual Faissal Calil, além de lideranças comunitárias e moradores.

“Estamos levando infraestrutura de qualidade para mais um bairro de Cuiabá. Essa obra representa dignidade, mobilidade e valorização dos imóveis. O asfalto muda a realidade das famílias e mostra que estamos cuidando de todas as regiões da cidade”, destacou o prefeito Abilio Brunini.

O secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, reforçou que o trabalho faz parte de um planejamento amplo da Prefeitura para melhorar a malha viária da Capital. “Essas obras são fundamentais para garantir mais mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida à população. O Jardim Presidente II é mais um exemplo do compromisso da gestão em entregar um asfalto resistente e duradouro, com drenagem adequada e sinalização completa”, afirmou.

Paralelamente, a Prefeitura de Cuiabá avança nas obras de pavimentação asfáltica no Jardim Presidente I, que já estão em fase final. A intervenção contempla cinco vias principais, Nova Linda, Nova Esperança, Nova Itarana, Nova Afriburgo e parte da Nova Trento, com investimento de R$ 2.203.658,45, beneficiando cerca de 3 mil moradores e integrando seis bairros adjacentes: Residencial Coxipó, Itapajé, Santa Terezinha, Jardim Presidente II, Jardim Presidente III e Residencial Bela Conquista.

No bairro Parque Cuiabá, o cronograma de pavimentação também está em fase de conclusão. Os trabalhos abrangem as ruas B, Avenida Um, Avenida V2 e Avenida Valter Gallucci, com investimento de R$ 2.616.703,38. Aproximadamente 4 mil moradores serão beneficiados, e a estimativa é de 3 mil veículos circulando diariamente pelas vias contempladas.

Além disso, a Prefeitura publicou na edição nº 1207 da Gazeta Municipal, o edital de concorrência eletrônica nº 07/2025, referente ao Processo Administrativo nº 103.965/2025, que prevê a contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Itapajé.

As intervenções contemplam as ruas Tapirapé, Terena, Umutina e Cinta Larga, com pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), técnica que assegura maior durabilidade e resistência. O projeto inclui ainda a implantação de sistema completo de drenagem pluvial, com tubulações, bocas de lobo, caixas coletoras e poços de visita, além da sinalização viária horizontal e vertical, garantindo mais segurança no tráfego.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT