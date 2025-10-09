Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá lança pavimentação e drenagem no Jardim Presidente II
A Prefeitura de Cuiabá deu início, na manhã desta quinta-feira (9), às obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Jardim Presidente II, localizado na região sul da Capital. A ação é coordenada e executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMOP), com prazo de 240 dias para conclusão.
O contrato tem valor de R$ 4.261.880,99 e será custeado com recursos do programa Finisa, em conjunto com verbas próprias do município. Ao todo, 1,9 km de vias receberão pavimentação, contemplando as ruas 11, I, J, 23, 29, 08, H e uma via ainda sem denominação oficial.
O projeto beneficiará diretamente 4 mil moradores da comunidade e melhorará o tráfego de cerca de mil veículos que circulam diariamente na região. A solenidade de lançamento contou com a presença do prefeito Abilio Brunini, do secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, do deputado estadual Faissal Calil, além de lideranças comunitárias e moradores.
“Estamos levando infraestrutura de qualidade para mais um bairro de Cuiabá. Essa obra representa dignidade, mobilidade e valorização dos imóveis. O asfalto muda a realidade das famílias e mostra que estamos cuidando de todas as regiões da cidade”, destacou o prefeito Abilio Brunini.
O secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, reforçou que o trabalho faz parte de um planejamento amplo da Prefeitura para melhorar a malha viária da Capital. “Essas obras são fundamentais para garantir mais mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida à população. O Jardim Presidente II é mais um exemplo do compromisso da gestão em entregar um asfalto resistente e duradouro, com drenagem adequada e sinalização completa”, afirmou.
Paralelamente, a Prefeitura de Cuiabá avança nas obras de pavimentação asfáltica no Jardim Presidente I, que já estão em fase final. A intervenção contempla cinco vias principais, Nova Linda, Nova Esperança, Nova Itarana, Nova Afriburgo e parte da Nova Trento, com investimento de R$ 2.203.658,45, beneficiando cerca de 3 mil moradores e integrando seis bairros adjacentes: Residencial Coxipó, Itapajé, Santa Terezinha, Jardim Presidente II, Jardim Presidente III e Residencial Bela Conquista.
No bairro Parque Cuiabá, o cronograma de pavimentação também está em fase de conclusão. Os trabalhos abrangem as ruas B, Avenida Um, Avenida V2 e Avenida Valter Gallucci, com investimento de R$ 2.616.703,38. Aproximadamente 4 mil moradores serão beneficiados, e a estimativa é de 3 mil veículos circulando diariamente pelas vias contempladas.
Além disso, a Prefeitura publicou na edição nº 1207 da Gazeta Municipal, o edital de concorrência eletrônica nº 07/2025, referente ao Processo Administrativo nº 103.965/2025, que prevê a contratação de empresa para execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Itapajé.
As intervenções contemplam as ruas Tapirapé, Terena, Umutina e Cinta Larga, com pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), técnica que assegura maior durabilidade e resistência. O projeto inclui ainda a implantação de sistema completo de drenagem pluvial, com tubulações, bocas de lobo, caixas coletoras e poços de visita, além da sinalização viária horizontal e vertical, garantindo mais segurança no tráfego.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores
Mais de 80 diretores de escolas participaram da audiência, realizada no período da tarde, no auditório Maestro China, localizado na sede da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Bandeirantes.
“Estamos agindo com total transparência na relação com os professores. Essa audiência mostra que estamos abertos ao diálogo para a melhor execução de políticas públicas favoráveis aos servidores da educação”, afirmou o secretário.
De acordo com a política de reconhecimento de resultados, as melhores escolas, professores e servidores receberão adicionais salariais pagos no final do ano. O bônus será destinado aos técnicos e professores que contribuírem para a melhoria da educação pública.
Todos os profissionais que comprovadamente promoverem avanço de, no mínimo, 20% na aprendizagem dos estudantes serão contemplados. Serão pagos R$ 1,5 mil aos professores do ensino fundamental, R$ 1,2 mil aos profissionais da educação infantil e R$ 800 aos demais profissionais da educação, como técnicos de nutrição escolar, por exemplo.
Os dez melhores professores do 1º ao 5º ano, assim como aqueles que atuam nas salas de recomposição da aprendizagem, receberão, cada um, a quantia de R$ 10 mil. Todos esses pagamentos ocorrerão em dezembro.
As dez escolas que apresentarem as melhores notas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) receberão, individualmente, o prêmio de R$ 20 mil.
Reconhecimento
Servidora da educação há 39 anos em Cuiabá, a professora Maria Aparecida Ribeiro afirma que jamais houve, em sua carreira profissional, uma medida de valorização dos profissionais da educação como a atual. “Uma compensação em dinheiro pelos bons resultados colhidos na educação é a primeira que vejo nesta minha trajetória. Isso serve de estímulo para a entrada de novos servidores em futuros concursos que serão realizados”, destacou.
Outro professor que demonstrou satisfação com a política de reconhecimento de resultados é o diretor da Escola Ministro Marcos Freire, localizada no bairro Jardim dos Ipês. “É o mais completo método de valorização, motivação e incentivo aos professores e técnicos da educação. Quem ganha são os alunos, os pais e as famílias cuiabanas, com servidores ainda mais dispostos às suas atividades diárias”, comentou.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Bem-Estar Animal e Sorp unem sistema visando agilidade de demandas
A Prefeitura de Cuiabá celebra a unificação dos sistemas de recebimento de denúncias da Bem-Estar Animal (BEA) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), visando proporcionar maior agilidade no atendimento ao público. Trata-se de um sistema, WebDenúncia, totalmente integrado entre as secretarias, voltado ao registro e acompanhamento em tempo real das denúncias.
“Com essa integração, o Bem-Estar Animal passa a ter maior controle e rastreabilidade das demandas externas, garantindo respostas mais rápidas, devolutivas mais precisas e uma análise de resultados mais compacta e inteligente, com geração automática de gráficos e indicadores”, explicou a diretora da BEA, Morgana Thereza Ens.
O sistema é alimentado por inteligência artificial, que cruza informações com a legislação vigente sobre crimes ambientais e contra a fauna, incluindo também ocorrências envolvendo grandes animais, dentro da área de atuação do município de Cuiabá. Também utiliza georreferenciamento para localizar e mapear as denúncias, contribuindo para reduzir significativamente o número de notícias falsas ou denúncias improcedentes.
Além disso, o sistema tem caráter educativo e modernizador, alinhado à nova gestão municipal, promovendo uma cultura mais responsável e moderna de participação da população.
Para a secretária municipal de Ordem Pública, Juliana Palhares, a integração entre a Sorp e o Bem-Estar Animal representa muito mais do que a união de sistemas. “É o fortalecimento de um compromisso conjunto com a eficiência, a transparência e o bem-estar da nossa população, incluindo os animais”, frisou.
Palhares também destacou que, ao incorporar a inteligência artificial nesse processo, a gestão conseguirá responder com mais rapidez e precisão, além de combater informações falsas com mais rigor. “É uma ferramenta que educa, previne e moderniza a forma como a cidade se relaciona com os seus cidadãos”, pontuou a secretária.
“Pela primeira vez, o Bem-Estar Animal conseguirá oferecer devolutivas automáticas e estruturadas, sem que o denunciante precise solicitar retorno. O munícipe terá mais confiança no trabalho, uma vez que todas as denúncias serão registradas e rastreadas dentro do sistema”, complementou Morgana.
Referência
O sistema WebDenúncia foi desenvolvido por servidores da Sorp para o atendimento às denúncias da pasta. Posteriormente, foi adaptado para o atendimento ao público da agência Cuiabá Regula e da Defesa Civil, com o tema das queimadas. Agora, foi novamente aprimorado para o recebimento das denúncias do Bem-Estar Animal.
Essas iniciativas representam um marco de modernização e integração tecnológica dentro da Prefeitura de Cuiabá.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra o texto mostra um computador com a tela exibindo a página do WebDenúncia, sendo observada por uma pessoa que possivelmente monitora o sistema.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Auditor do TCE-MT lança livro sobre controle não judicial e direito à saúde
Reunião interministerial debate ações conjuntas de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores
TJMT celebra boas práticas ambientais com premiação do ReciclaJUD em Várzea Grande
Ministério da Saúde institui Grupos de Apoio Técnico Estratégico para reforçar resposta do SUS às arboviroses
Com apoio da Sedec, projeto nacional reúne membros do setor florestal em Lucas do Rio Verde
Segurança
Polícia Civil prende suspeito por tráfico de entorpecentes em Confresa
A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas, após ação policial realizada em continuidade a investigações...
Rotam apreende três adolescentes com mais de 100 porções de drogas
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreenderam três adolescentes faccionados por tráfico ilícito de drogas, na...
Polícia Civil prende avô acusado de estuprar neta de 11 anos em Várzea Grande
A Polícia Civil prendeu, nessa quarta-feira (8.10), um homem, de 56 anos, acusado de abusar e explorar sexualmente de sua...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
SEM INTERNET
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Com dados e propostas, setor reforça papel estratégico da pecuária nas soluções climáticas e alimentares
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A Constituição e a liberdade
-
Brasil2 dias atrás
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
“Tínhamos uma produção boa. Com o melhoramento genético, fomos além. Isso mudou tudo”, afirma produtor de Alta Floresta
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura e Câmara de Sinop discutem com Águas de Sinop melhorias na execução das obras de esgoto
-
Cuiabá3 dias atrás
Unidades de saúde reforçam ações contra o câncer do colo do útero