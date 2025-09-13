Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá leva alegria e afeto aos idosos do Abrigo Bom Jesus com integração de cães
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, proporcionou na manhã deste sábado (13) um momento especial aos moradores do Abrigo de Idosos Bom Jesus com uma atividade de integração com cães acolhidos pela diretoria. A ação marcou o início de um projeto piloto, pensado para trazer bem-estar e fortalecer os laços afetivos entre humanos e animais.
Cinco cães, entre filhotes e animais mais velhos, foram selecionados para o programa. A proposta é promover interação emocional, estimulando memórias e sentimentos positivos tanto nos idosos quanto nos animais, muitos deles com histórias de abandono e recomeço.
Para a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Ens, a iniciativa vai além do simples contato com os animais:
“Essa ação social da Prefeitura de Cuiabá, tem a função de criar um atrativo emocional tanto para os idosos quanto para os cães. Ambos se conectam por histórias de abandono, de recomeço e de novas oportunidades. Trouxemos essa ideia para reviver sentimentos, trazer memórias boas. Nosso projeto é piloto, mas pretendemos repetir e, quem sabe, no futuro, até incluir gatinhos, já que muitos moradores também gostam deles.”
Estudos comprovam que a interação com animais tem efeitos neuropsicológicos positivos, melhorando o humor, a serenidade e a disposição dos participantes. Durante a atividade, a alegria dos assistidos foi imediata. O senhor José Francolino da Silva, emocionado com a companhia de seu novo amigo de quatro patas, destacou a importância da ação:
“Esse aqui é o melhor amigo que nós temos. Não é só do homem não, da mulher também, da criança também. Entendeu? Sabe disso? É o melhor amigo. É dócil, é amoroso.Obrigado por trazer essa felicidade para a gente.”
A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com o bem-estar da população idosa e dos animais da cidade. A expectativa é que o projeto se consolide e se torne uma atividade contínua, promovendo momentos de carinho, conexão e alegria para todos os envolvidos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Secretário de Esportes realiza visita técnica em obras do espaço esportivo do Pedra 90
Na manhã deste sábado (13), o secretário de Esportes e Lazer de Cuiabá, Jefferson Neves, realizou uma visita técnica às obras do espaço esportivo do bairro Pedra 90. O objetivo foi acompanhar de perto o andamento das melhorias que transformarão a Praça do Pedra 90 em um importante ponto de lazer e prática esportiva para a comunidade.
As obras, coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contam com um investimento aproximado de R$ 400 mil e envolvem cerca de 14 profissionais. Entre as melhorias, estão:
– Campo society: com dimensões de 35×25 metros, será o primeiro campo de futebol com grama sintética pública da cidade, com 50 milímetros de altura, garantindo maior segurança e prevenção de lesões. Também receberá drenagem, gradil e estrutura de tela reformados, além da instalação de refletores.
– Quadra coberta: passará por revitalização completa, incluindo pintura, reforma da estrutura metálica, correção do piso e melhoria da iluminação. O espaço será destinado a aulas de futsal e vôlei.
– Quadra de areia: contará com nova rede, sistema de proteção e revitalização da superfície com caminhões de areia.
“Quando investimos em material de qualidade e realizamos obras bem planejadas, não estamos apenas melhorando o espaço físico, estamos oferecendo à comunidade um local seguro, moderno e acessível, que pode se tornar referência para outros bairros da cidade. Queremos que crianças, jovens e adultos tenham um lugar adequado para praticar esportes, desenvolver habilidades, se divertir e, ao mesmo tempo, criar vínculos sociais. Aqui no Pedra 90, cada detalhe, desde a escolha da grama sintética até a instalação dos refletores e a drenagem correta do campo, foi pensado para garantir segurança, conforto e durabilidade”, afirmou Jefferson Neves durante a vistoria.
Além das intervenções nas quadras e no campo, a Prefeitura de Cuiabá realiza mensalmente ações de manutenção no bairro Pedra 90, como limpeza de ruas, conservação de praças e córregos, além de serviços em escolas e unidades de saúde.
Paralelamente, a gestão municipal também realiza revitalizações em outros espaços esportivos da cidade, como as quadras do Alvorada e do Jardim Imperial. A expectativa é de que, após a conclusão das obras, centenas de crianças, jovens e adultos sejam beneficiados com áreas esportivas modernas, seguras e voltadas à integração social.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeito e secretária de Ordem Pública fiscalizam desocupação de calçadas no centro de Cuiabá
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhado da secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, realizou na manhã deste sábado (13) uma vistoria nas calçadas da região central da cidade, com foco na organização do espaço público e no diálogo com vendedores ambulantes. As equipes percorreram principalmente a Rua 13 de Junho e a Praça da República.
Na Praça da República, em frente à agência dos Correios, o prefeito e a secretária conversaram com os ambulantes para reforçar a intenção da gestão de ordenar o espaço, seguindo o exemplo da Travessa Desembargador Lobo, em frente ao Ganha Tempo na Praça Ipiranga, também na região central.
Durante a vistoria, foi constatada a cobrança ilegal de estacionamento em frente ao Palácio da Instrução e na Praça da República. Prefeito e secretária orientaram a população a não realizar pagamentos a terceiros e alertaram que os responsáveis por essa prática podem responder criminalmente.
O prefeito Abilio Brunini destacou a importância do diálogo com os ambulantes: “Nosso objetivo é organizar o espaço público de forma justa, garantindo oportunidades de trabalho para os vendedores e segurança e conforto para a população que circula pelo centro da cidade”, afirmou.
A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, reforçou que a ação busca equilíbrio entre comércio informal e estabelecimentos formais: “Estamos conversando com os ambulantes e planejando pontos estratégicos para que possam trabalhar sem prejudicar os comerciantes e sem gerar aglomeração. É uma medida de organização e respeito a todos”, explicou.
O objetivo da vistoria é ouvir os vendedores ambulantes e estudar uma nova proposta de realocação desses trabalhadores. Muitos relataram que vendem menos devido à baixa movimentação nos locais atuais. A Prefeitura busca identificar pontos estratégicos com maior circulação de pessoas, garantindo oportunidades de trabalho sem prejudicar os comerciantes formais.
A medida também busca evitar a concorrência desleal, autorizando que os ambulantes não comercializem produtos iguais aos de lojas próximas. Por exemplo, um vendedor de meias não poderá se posicionar em frente a uma loja que comercialize o mesmo item.
No momento, a Travessa Desembargador Lobo e os calçadões da região central continuam liberados para a atividade dos ambulantes, desde que respeitem a regra de não vender produtos iguais aos das lojas próximas. Já na Praça da República, em frente aos Correios, o espaço pode ser ocupado desde que não haja aglomeração e respeitando a regra de produtos distintos em cada ponto.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Idosos e pessoas com deficiência participam da 3ª edição do Banho Assistido na Praia do Cortado
Corpo de Bombeiros combate 31 incêndios florestais neste sábado (13)
Polícia Civil recupera R$ 9,2 mil transferidos incorretamente via pix
Prefeitura de Cuiabá leva alegria e afeto aos idosos do Abrigo Bom Jesus com integração de cães
Corpo de Bombeiros combate incêndio em veículo em bairro residencial de Primavera do Leste
Segurança
Polícia Civil recupera R$ 9,2 mil transferidos incorretamente via pix
A Polícia Civil, em uma ação conjunta entre as Delegacias de Peixoto de Azevedo e de Juína, conseguiu, em poucas...
Polícia Civil entrega drogas para treinamento de cães do Bope
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), entregou, nessa sexta-feira (12.9), 1 kg de...
Polícia Civil prende autor de latrocínio de idoso em Lucas do Rio Verde
Policiais civis da Delegacia de Lucas do Rio Verde (320 km ao norte de Cuiabá), prenderam, na sexta-feira (12.9), o...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde5 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Várzea Grande5 dias atrás
Procon de Várzea Grande intensifica fiscalização em postos de combustíveis
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários
-
Saúde3 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
CIDADES5 dias atrás
Homem foragido do Estado de Goiás é preso pela Polícia Civil em Cocalinho