Prefeitura de Cuiabá leva alegria e afeto aos idosos do Abrigo Bom Jesus com integração de cães

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, proporcionou na manhã deste sábado (13) um momento especial aos moradores do Abrigo de Idosos Bom Jesus com uma atividade de integração com cães acolhidos pela diretoria. A ação marcou o início de um projeto piloto, pensado para trazer bem-estar e fortalecer os laços afetivos entre humanos e animais.

Cinco cães, entre filhotes e animais mais velhos, foram selecionados para o programa. A proposta é promover interação emocional, estimulando memórias e sentimentos positivos tanto nos idosos quanto nos animais, muitos deles com histórias de abandono e recomeço.

Para a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Ens, a iniciativa vai além do simples contato com os animais:

“Essa ação social da Prefeitura de Cuiabá, tem a função de criar um atrativo emocional tanto para os idosos quanto para os cães. Ambos se conectam por histórias de abandono, de recomeço e de novas oportunidades. Trouxemos essa ideia para reviver sentimentos, trazer memórias boas. Nosso projeto é piloto, mas pretendemos repetir e, quem sabe, no futuro, até incluir gatinhos, já que muitos moradores também gostam deles.”

Estudos comprovam que a interação com animais tem efeitos neuropsicológicos positivos, melhorando o humor, a serenidade e a disposição dos participantes. Durante a atividade, a alegria dos assistidos foi imediata. O senhor José Francolino da Silva, emocionado com a companhia de seu novo amigo de quatro patas, destacou a importância da ação:

“Esse aqui é o melhor amigo que nós temos. Não é só do homem não, da mulher também, da criança também. Entendeu? Sabe disso? É o melhor amigo. É dócil, é amoroso.Obrigado por trazer essa felicidade para a gente.”

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com o bem-estar da população idosa e dos animais da cidade. A expectativa é que o projeto se consolide e se torne uma atividade contínua, promovendo momentos de carinho, conexão e alegria para todos os envolvidos.

