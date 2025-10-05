Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá leva operação Cata-treco a bairros da capital nesta semana
A Prefeitura de Cuiabá inicia na próxima segunda-feira (6) a 39ª edição da Operação Cata-treco, coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A ação segue até o dia 11 de outubro, percorrendo diversos bairros da capital com o objetivo de recolher móveis e objetos fora de uso que costumam ser descartados de forma irregular em ruas e terrenos baldios.
A cada dia, cerca de 20 trabalhadores estarão em campo, das 7h às 15h, garantindo o recolhimento. Para participar, basta que o morador deixe os itens na calçada, devidamente organizados, até o início da manhã do dia programado.
Entre os materiais aceitos estão sofás, colchões, mesas, armários, camas e até geladeiras. Já entulho de construção, restos de poda, pneus, pilhas, baterias, latas de tinta, vidros e madeiras não são recolhidos nesta operação – nesse caso, a orientação é encaminhar para os ecopontos municipais.
O diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, explica que a ação tem impacto direto no dia a dia dos cuiabanos:
“O Cata-treco ajuda a cidade a se manter organizada, evita o acúmulo de lixo em locais impróprios e contribui para reduzir riscos de pragas urbanas. É uma oportunidade para que cada morador faça o descarte de forma adequada”, ressaltou.
Além do cronograma semanal, a população pode solicitar o serviço especial entrando em contato pelos números (65) 3645-5518 ou (65) 99243-6502 (WhatsApp).
Cronograma da semana
– Segunda-feira (6): Parque Cuiabá e Parque Humaitá
– Terça-feira (7): Comunidade Machado e Jardim Mariana
– Quarta-feira (8): Morada do Ouro I e II
– Quinta-feira (9): Baú, Jardim Renascer e Jardim Paraná
– Sexta-feira (10): Jardim Presidente I e II, Getúlio Vargas e Vila Verde
– Sábado (11): Real Parque, Capão do Gama, Jardim Primavera e Jardim Ubatã
#PraCegoVer
A imagem mostra os caminhões da Limpurb realizando a retirada de móveis inservíveis através do programa cata-treco.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Transporte público gratuito já beneficiou mais de 600 mil pessoas desde o mês de maio
Em Cuiabá, o transporte público é gratuito aos domingos desde o mês de maio, conforme lei do executivo municipal aprovada na Câmara Municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, ação já atendeu mais de 600 mil pessoas, um média de 30 mil usuários a cada domingo. No próximo domingo, dia 05, o número deverá ser muito maior, devido a realização do Concurso Nacional Unificado (CNU), que ocorre simultaneamente em todas as capitais do país.
A iniciativa tem facilitado o acesso das famílias aos espaços públicos, culturais e de lazer, além de ampliar a visita a amigos e familiares. E auxiliará nesta importante ação social, em que os candidatos enfrentarão um desafio em busca da estabilidade financeira, através do concurso público.
A logística de atendimento também sofreu alterações desde que a gratuidade entrou em operação. “Algumas rotas receberam reforço de veículos considerando o fluxo de usuários que utilizam o transporte público nos domingos. Nossas equipes estão atentas para ofertar conforto e qualidade aos que buscam a alternativa de transporte público como meio de locomoção”, frisou a secretária Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Francyanne Lacerda.
Para usufruir da gratuidade, é necessário ter o cartão Transporte para passar a catraca do ônibus, onde é registrado a passagem gratuita. A primeira via do cartão pode ser solicitada gratuitamente nas lojas da MTU ou pelo site da AMTU, no amtu.com.br.
Mas atenção, o benefício não se aplica ao transporte intermunicipal, como as linhas entre Cuiabá e Várzea Grande, apenas dentro do perímetro do município de Cuiabá.
#PraCegoVer
A foto ilustrativa do texto mostra o interior de um ônibus do transporte público com a catraca que registra a passagem do usuário, no caso dos domingos, a gratuidade da passagem. A cor amarela predomina nas poltronas e estruturas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Abilio e Pivetta firmam parceria para multiplicar modelo de campo society em Cuiabá
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o vice-governador Otaviano Pivetta assumiram, nesta sexta-feira (3), o compromisso de expandir novos espaços de lazer em diversos bairros da capital. O anúncio foi feito durante a entrega da revitalização do campo society da Praça do Pedra 90, na Avenida Newton Rabello de Castro.
Segundo as autoridades, a intenção é replicar o modelo implantado no Pedra 90 em toda a cidade, ampliando as oportunidades de lazer e esporte para crianças, jovens e famílias cuiabanas. Eles destacaram o custo acessível e o impacto positivo para a comunidade, especialmente ao transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social.
“Vamos tentar fazer pelo menos mais umas 30 dessas. Queremos espaços para o esporte em toda a cidade. Uma quadra coberta como essa serve para várias atividades esportivas: futebol, artes marciais, capoeira e outras modalidades. A ideia é apoiar todas as áreas do esporte e garantir que a população tenha acesso”, destacou Abilio.
O prefeito lembrou que o pedido de parceria já havia sido discutido com Pivetta em 2020, quando ambos conversaram sobre a importância de investir em esporte nos bairros. “A educação transforma, sim, a cultura transforma também, mas o esporte tem um poder agregador que nenhuma sala de aula consegue. Ele muda comportamentos, fortalece a comunidade e ajuda a formar cidadãos melhores. E o investimento é tão baixo: uma quadra como essa custa cerca de R$ 250 mil, com durabilidade de cinco anos. O retorno é imensurável diante do impacto social”, afirmou.
Pivetta reforçou a disposição do Governo do Estado em apoiar a iniciativa. “Conversei com o prefeito e disse: veja quantas dessas vocês querem fazer, que o Estado será parceiro. O custo é baixo, é uma obra boa e realiza o sonho da comunidade. Queremos qualidade de vida para todos os cuiabanos e vamos estar junto com o Abilio para multiplicar esse modelo simples, acessível e transformador”, disse o vice-governador.
Além do campo de grama sintética, a revitalização da Praça do Pedra 90 prevê ainda a construção de uma pista de skate, playground com piso emborrachado, food park e a reforma do espaço cultural. A previsão é concluir todas as fases até o final de 2026.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Corpo de Bombeiros combate 18 incêndios florestais neste domingo (5)
Corpo de Bombeiros Militar atende ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três carros
Polícia Civil prende 3 pessoas com drogas e arma de fogo dentro de veículo
Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra Novorizontino
Polícia Civil prende 3 pessoas com drogas e arma de fogo dentro de veículo
Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil, na noite de sábado (4.10), no município de Nobres, transportando...
PM prende homem após agredir a mãe e duas filhas menores de idade em Várzea Grande
Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (4.10), um homem suspeito de agredir a própria mãe, de...
Suspeito de agredir esposa com chutes na cabeça é preso pela Polícia Militar
Militares do Núcleo de São José do Xingu prenderam, na manhã deste domingo (5.10), um homem, de 23 anos, suspeito...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
