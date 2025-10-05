Connect with us

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá leva operação Cata-treco a bairros da capital nesta semana

Publicado em

05/10/2025

A Prefeitura de Cuiabá inicia na próxima segunda-feira (6) a 39ª edição da Operação Cata-treco, coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A ação segue até o dia 11 de outubro, percorrendo diversos bairros da capital com o objetivo de recolher móveis e objetos fora de uso que costumam ser descartados de forma irregular em ruas e terrenos baldios.

A cada dia, cerca de 20 trabalhadores estarão em campo, das 7h às 15h, garantindo o recolhimento. Para participar, basta que o morador deixe os itens na calçada, devidamente organizados, até o início da manhã do dia programado.

Entre os materiais aceitos estão sofás, colchões, mesas, armários, camas e até geladeiras. Já entulho de construção, restos de poda, pneus, pilhas, baterias, latas de tinta, vidros e madeiras não são recolhidos nesta operação – nesse caso, a orientação é encaminhar para os ecopontos municipais.

O diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, explica que a ação tem impacto direto no dia a dia dos cuiabanos:

“O Cata-treco ajuda a cidade a se manter organizada, evita o acúmulo de lixo em locais impróprios e contribui para reduzir riscos de pragas urbanas. É uma oportunidade para que cada morador faça o descarte de forma adequada”, ressaltou.

Além do cronograma semanal, a população pode solicitar o serviço especial entrando em contato pelos números (65) 3645-5518 ou (65) 99243-6502 (WhatsApp).

Cronograma da semana

– Segunda-feira (6): Parque Cuiabá e Parque Humaitá

– Terça-feira (7): Comunidade Machado e Jardim Mariana

– Quarta-feira (8): Morada do Ouro I e II

– Quinta-feira (9): Baú, Jardim Renascer e Jardim Paraná

– Sexta-feira (10): Jardim Presidente I e II, Getúlio Vargas e Vila Verde

– Sábado (11): Real Parque, Capão do Gama, Jardim Primavera e Jardim Ubatã

A imagem mostra os caminhões da Limpurb realizando a retirada de móveis inservíveis através do programa cata-treco.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

