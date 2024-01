Começa na próxima quinta-feira (18), às 8h, no Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), a oitava edição da Semana Pedagógica da gestão Emanuel Pinheiro. O evento formativo será aberto pela Secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado com uma palestra para diretores das 170 unidades educacionais da rede pública municipal de educação. A Semana Pedagógica tem como público-alvo as equipes gestoras e profissionais das unidades educacionais, da sede e de instituições filantrópicas conveniadas com foco na reflexão sobre o processo educativo, em interface com os desafios do ano letivo, planejando ações efetivas para o fortalecimento do processo de implementação do Projeto Político Pedagógico e da Escola Cuiabana.

A Secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, disse que Semana Pedagógica da Escola Cuiabana se caracteriza como um momento privilegiado de trocas de experiências, estudos, discussões e planejamento na educação municipal.

“É essencial a participação de todos os profissionais da educação, pois serão abordados temas importantes para a efetivação do ensino-aprendizagem, resultando no melhor desempenho das funções de cada servidor. A Semana Pedagógica da Escola Cuiabana chama a atenção para a discussão da Educação Inclusiva e da parte pedagógica como um todo. Também serão apresentados os resultados de proficiência e as metas a serem alcançadas em 2024”, explicou a secretária.

Programação

A Semana Pedagógica da Escola Cuiabana, com o tema “Os desafios da educação contemporânea: Construindo competências e habilidades”, é o primeiro ato do ano letivo de 2024 e acontecerá de forma híbrida, com formações online transmitidas no Canal da Escola Cuiabana, no YouTube, e momentos presenciais com palestras e oficinas no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), no Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação e nas unidades educacionais.

Após a abertura do evento no período matutino, as palestras prosseguem no período vespertino com a discussão de temas como Gestão Pedagógica na Rotina da Educação Infantil, Resultados da Prova Cuiabá 2023; Gestão do Tempo, Rotina e Progressão da Aprendizagem e Gestão do Tempo no Planejamento.

A Semana Pedagógica da Escola Cuiabana termina do dia 26/01 e, no dia 02/02, acontecerá a Aula Inaugural da Rede Municipal de Educação de Cuiabá que se apresenta no Calendário Escolar Municipal como o primeiro Ato da Autoridade Executiva Municipal, referente à educação.

A Aula Inaugural será no Hotel Fazenda Mato Grosso, no período matutino, para gestores e todos os profissionais da educação. A palestra magna com o tema ‘Vencendo Desafios e Construindo um Novo Futuro’, será proferida por Eduardo Shinyashiki.

As aulas na rede pública municipal de educação, ano letivo 2024, começam no dia 5/2.

Confira a programação do primeiro dia da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana 2024

PERÍODO MATUTINO

Dia: quinta-feira, 18/01

Hora: 8h

– Lideranças transformacionais na gestão pedagógica, administrativa e financeira das unidades educacionais

Formadores: Secretária Municipal de Educação e Setores da Secretaria Municipal de Educação (SME)

Modalidade: Presencial

Público-alvo: Diretores das unidades educacionais

Local: Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC)

Avenida Beira Rio Sul, nº 3001, Jardim Europa

PERÍODO VESPERTINO

Dia: quinta-feira, 18/01

Hora: 14h

– A Gestão Pedagógica na rotina da Educação Infantil: práticas que potencializam as aprendizagens das crianças

Formadores: Equipe de Educação Infantil – Coordenadoria de Organização Curricular (COC)/ Coordenadoria Técnica de Ensino (CTE)

Modalidade: Presencial

Público-alvo: Coordenadores Pedagógicos das Unidades Educacionais que atendem somente a 1ª Infância

Local: Auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação (SME)

Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, Bandeirantes

Encerramento: 17:30h

Hora: 14h

– Prova Cuiabá 2023: pontos de atenção para o ano letivo de 2024

Formadores: Núcleo de Avaliação e Eliane Quinhone – Coordenadoria de Formação (CF)/Coordenadoria Técnica de Ensino (CTE)/Diretoria de Gestão Educacional (DGE)

Modalidade: Presencial

Público-alvo: Coordenadores Pedagógicos das Unidades Educacionais que atendem somente Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Local: Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC)

Avenida Beira Rio Sul, nº 3001, Jardim Europa

Hora: 15h

– Gestão do Tempo, Rotina e Progressão da Aprendizagem: estratégias para assegurar a aprendizagem dos estudantes

Formadores: Jairo Pereira de Souza e Josimeire do Nascimento Ferreira – Coordenadoria de Organização Curricular (COC)/Coordenadoria Técnica de Ensino (CTE)/Diretoria de Gestão Educacional (DGE)

Modalidade: Presencial

Público-alvo: Coordenadores Pedagógicos das Unidades Educacionais que atendem Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Local: Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC)

Avenida Beira Rio Sul, nº 3001, Jardim Europa

Hora: 16h

– Gestão do Tempo no Fluxo da Orientação do Planejamento

Formadores: Jairo Pereira de Souza e Josimeire do Nascimento Ferreira – Coordenadoria de Organização Curricular (COC)/Coordenadoria Técnica de Ensino (CTE)/Diretoria de Gestão Educacional (DGE)

Modalidade: Presencial

Público-alvo: Coordenadores Pedagógicos das Unidades Educacionais que atendem Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Local: Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC)

Avenida Beira Rio Sul, nº 3001, Jardim Europa

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT