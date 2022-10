Prefeitura de Cuiabá paga salários do mês de setembro nesta sexta-feira (30) e injeta R$ 66 milhões na economia

Os servidores inativos (aposentados e pensionistas) já receberam os salários no último dia 25

Os servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá receberão os salários nesta sexta-feira (30). Desde o primeiro ano da gestão Emanuel Pinheiro, em 2017, os proventos são quitados no último dia útil do mês trabalhado. Esse foi um compromisso firmado e tem sido rigorosamente respeitado.

CAROLINA MIRANDA – Vale lembrar que os servidores inativos (aposentados e pensionistas) já receberam os salários no último dia 25. “O servidor público é o braço direito de qualquer gestor e isso precisa ser honrado. Uma das formas de fazer esse discurso se valer na prática é tendo esse compromisso com a folha salarial em dia”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a Prefeitura de Cuiabá conta com aproximadamente 16 mil servidores ativos e mais 5 mil beneficiários do Cuiabá-Prev, totalizando uma folha de cerca de R$ 66 milhões (total líquido).

“A gestão Emanuel Pinheiro tem como marca a humanização dos serviços, o respeito e o diálogo sempre. Tenho orgulho em dizer que prezo pelo respeito com o servidor que ajuda a construir uma Cuiabá melhor para se viver e com obras de qualidade. Valorizamos aqueles que estão do nosso lado e nos ajudam a construir uma Cuiabá mais digna e melhor para cada cidadão.”, finalizou Pinheiro.