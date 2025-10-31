Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá paga salários, prêmio saúde e faz PIX aos professores e técnicos da educação
A Prefeitura de Cuiabá está efetuando, nesta quinta-feira (30), pagamento da folha salarial de outubro. Os valores estarão disponíveis nas contas bancárias no transcorrer do dia, até às 0h.
A quitação da folha salarial corresponde a R$ 83,544 milhões. O prêmio saúde, pago exclusivamente aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), corresponde a R$ 7,851 milhões.
Os professores e técnicos da educação receberão, cada um, adicionais de R$ 200 e R$ 100 nos salários, exclusivamente neste mês de outubro, em razão da lei de autoria do prefeito Abilio Brunini, aprovada pela Câmara Municipal, e já em plena vigência, intitulada “Pix Dia do Professor”. O custo total do PIX será de R$ 1,284 milhão.
Ainda será pago nesta quinta-feira (30) as verbas indenizatórias, adicional de insalubridade, férias e horas extras.
“Pagar o salário dentro do mês trabalhado é um compromisso da nossa gestão. Sabemos da importância de cada servidor para as atividades do município. Neste mês de outubro, estamos valorizando professores e técnicos da educação que se dedicam diariamente pelo bem das escolas e das nossas crianças”, destaca o prefeito Abilio Brunini.
O secretário de Economia, Marcelo Bussiki, ressalta que a Prefeitura de Cuiabá tem trabalhado para manter a responsabilidade fiscal, ou seja, equilibrar arrecadação e despesas, priorizando o salário do servidor.
“Por ordem expressa do prefeito, trabalhamos para honrar o compromisso com o funcionalismo público, sempre pagando salário dentro do mês trabalhado”.
#PraCegoVer
A foto ilustra o Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, cujo prédio tem a predominância de cores verde e branca. A foto foi captada por drone. É possível visualizar árvores com folhas verdes.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
