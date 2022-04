Prefeitura de Cuiabá participa de Romaria das Águas e procissão do Senhor Bom Jesus na celebração aos 303 anos da capital

Na tarde desta sexta-feira (8), em frente ao Marco Zero, localizado no São Gonçalo Beira Rio, fieis se reuniram para a Romaria das Águas. A imagem do senhor Bom Jesus foi conduzida pelos religiosos para o barco da Marinha e assim mais um ato de homenagens aos 303 anos de Cuiabá foi iniciado. Por 10 quilômetros a imagem foi transportada pelo rio Cuiabá.

De acordo com o secretário Municipal de Turismo, Zito Adrien, é importante que eventos realizados pela Arquidiocese da capital sejam apoiados pela Prefeitura. Ele destaca que este pedido vem ao encontro ao que prefeito Emanuel Pinheiro pauta-se, a valorização da cultura cuiabana.

“Não teria como a Prefeitura ficar de fora desta festa tão bonita, neste momento de fé e união do povo cuiabano. Foi aqui no São Gonçalo Beira Rio, que essa imagem chegou na nossa capital e mais um ano podemos navegar com ela para que possa nos abençoar”, explica.

Para o padre Felisberto Samuel da Cruz, responsável pela organização do evento, trata-se de um momento especial a todo o povo cuiabano e mato-grossense.

“Cada ano aumenta o número de participantes que nos acompanham neste momento e participam professando sua fé. É gratificante ver as pessoas cultuando essa tradição. Queremos implantar na nossa cidade esta celebração, esta homenagem ao Senhor Bom Jesus no dia do aniversário da nossa capital. Vamos divulgar essa festa para que nos próximos anos o povo venha participar deste evento tão lindo”, afirma.

Segundo Ana Vitória Silva, este é o primeiro ano em que participa da procissão do Senhor Bom Jesus. Ela conta que ficou encantada com a imagem chegando no barco e ser levada em procissão pelas ruas de Cuiabá.

“Estou emocionada com este momento, acredito que nos próximos anos mais pessoas participem, pois é uma festa linda e encantadora e mostra que nossa cidade é abençoada pelo Senhor Bom Jesus”, reflete.

Outra participante, Maria Helena Arruda, só consegue pensar nas graças eu o Senhor Bom Jesus realiza na vida dela e de todos os cuiabanos. Ela relembra que no ano passado, seu irmão ficou na UTI por causa da Covid-19 e em nenhum momento ela perdeu a fé que Jesus iria curá-lo e hoje ela aproveita a procissão para agradecer pela vida do irmão.

“Ano passado nesta época, estávamos desesperados com meu irmão na UTI, com a Covid levando pessoas que amamos e mais uma vez nosso Senhor Bom Jesus, não nos abandonou e hoje estamos aqui para agradecê-lo não apenas pela cura do meu irmão, mas pelo fim desta pandemia”, ressalta.

Após a Romaria das águas, a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, percorreu as principais ruas da cidade e chegou à praça Alencastro, onde os fieis já esperavam para celebrar da missa, que contou com a presença do prefeito da capital, Emanuel Pnheiro e da primeira-dama, Márcia Pinheiro.