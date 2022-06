Prefeitura de Cuiabá promove ação de cidadania às mulheres da capital; Primeira-dama idealiza e coordena projeto

A primeira-dama Márcia Pinheiro, via Núcleo de Apoio à Primeira-dama e a Secretaria Municipal da Mulher, lançaram uma grande conjunto de ações direcionado para às mulheres cuiabanas. A 1ª edição do programa “Mulheres pela Cidadania” aconteceu, no último sábado (4), e contou com a participação de centenas de populares do bairro Santa Isabel e região.

Foram mais de 50 serviços diretos e indiretos prestados à população, das 8h às 16h, em 10 salas de diferentes áreas como Serviços Públicos Fiscais, Direitos da Mulher, Emprego e Cidadania, Assistência Social e Saúde da Mulher, com serviços médicos especializados oferecidos de forma inédita à população feminina.

“Estamos indo até os bairros oferecer essa gama enorme de serviços, alguns nunca antes oferecidos para as nossas mulheres, principalmente na saúde médica especializada como ginecologia e mastologia. Nos preocupamos em realizar no sábado porque sabemos que durante a semana tem toda a correria do dia a dia. Tem espaço ‘kids’ para que deixem as crianças. Então, convidamos toda população do Santa Isabel e região para se beneficiar de inúmeros atendimento que facilitam a vida das mulheres”, frisou a primeira-dama.

A ação foi muito comemorada pelos presidentes de bairros presentes, que destacaram a intenção da Prefeitura de Cuiabá de estar presente na comunidade. A liderança do bairro Cidade Verde, Márcia Auxiliadora, presidente da Associação de Bairros, ficou entusiasmada com a iniciativa.

“A população está recebendo um grande presente. Estamos mobilizando a nossa comunidade que vem contemplar não só a mulher, mas como toda a família. Enquanto liderança comunitária, estávamos conversando com as mulheres e fazendo o levantamento do que elas precisam e hoje estamos aqui desfrutando de todo esse atendimento. Somente temos que agradecer ao empenho da primeira-dama Márcia Pinheiro”, relatou.

A moradora do bairro Jardim Primavera, Célia Pedroso Silveira, residente há 25 anos na região, disse nunca ter visto uma mobilização dessa magnitude e aproveitou diversos serviços no período matutino.

“Eu trouxe o cachorro para vacinar, meu filho vacinou para Covid e eu resolvi uma pendência com a Energisa que não estava tendo tempo durante a semana. Estou achando muito bom poder fazer tudo isso, próximo de casa. Agradeço quem teve essa ideia porque nós precisamos muito”, disse.

Serão 12 edições até o final do ano, sendo a próxima marcada para o próximo dia 25 de junho, na comunidade rural do Cinturão Verde, região do bairro Pedra 90. A Secretaria Municipal da Mulher é a executora do projeto, coordenado pela secretária Cely Almeida.



“Essa sem dúvidas é a maior ação já feita em prol da mulher da história de Cuiabá. Foram mais de 2 mil atendimentos e vamos levar para toda às regiões da cidade”, completou a secretária.

“