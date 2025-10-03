Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá promove jogo teste em novo campo da Praça do Pedra 90
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza nesta sexta-feira (3), às 19h30, um jogo teste para marcar a revitalização do campo society da Praça do Pedra 90, localizada na Avenida Newton Rabello de Castro. A partida reunirá secretários municipais e vereadores de Cuiabá contra o time Urgente Futebol Clube (UFC), formado por vários jornalistas da capital.
O espaço passou por uma ampla reestruturação, que recebeu investimento de aproximadamente R$ 400 mil, transformando-se em um novo ponto de lazer e prática esportiva para a comunidade. Entre as melhorias entregues estão:
– Campo society com grama sintética de 50 milímetros, sistema de drenagem, gradil e iluminação com refletores;
– Quadra poliesportiva, que recebeu reforma da estrutura metálica, pintura, piso e novo sistema de iluminação;
– Quadra de areia, revitalizada com nova rede, proteção e aplicação de caminhões de areia.
Durante o evento, além do jogo principal no campo society, haverá partidas na quadra coberta, simbolizando a entrega oficial do espaço para os moradores do bairro Pedra 90.
De acordo com a gestão municipal, o objetivo é oferecer à população ambientes modernos, seguros e acessíveis, incentivando a prática esportiva, a socialização e o fortalecimento comunitário.
A Praça do Pedra 90 se soma a outros espaços esportivos que vêm sendo revitalizados pela Prefeitura de Cuiabá, como os localizados nos bairros Alvorada e Jardim Imperial.
Serviço
Data: Sexta-feira, 3 de outubro
Quando: 19h30
Onde: Avenida Newton Rabello de Castro, nº 403-455, bairro Pedra 90
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Comissão emite parecer favorável a projeto que proíbe a exigência mínima para recargas no estacionamento rotativo em Cuiabá
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá entrega mais de 100 títulos de propriedade neste sábado
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, realiza neste sábado (4), a partir das 9h, na Câmara Municipal, mais uma entrega de títulos definitivos de propriedade. O evento contará com a presença do prefeito Abilio Brunini e deve beneficiar entre 120 e 150 famílias de diversos bairros da capital.
A medida faz parte da política de regularização fundiária executada pela atual gestão, que busca garantir segurança jurídica e o direito à propriedade aos cidadãos cuiabanos. A opção por concentrar a entrega em um único ato na Câmara Municipal tem como objetivo dar mais agilidade ao processo e reunir em um só local moradores de diferentes regiões da cidade.
Nesta etapa, serão contemplados moradores dos bairros Altos da Serra II, Altos da Glória, Milton Figueiredo, Alvorada, Vila Verde e Três Barras.
Somente em 2025, bairros como Altos da Glória, Distrito do Sucuri, Jardim Santa Isabel, São Francisco e Novo Paraíso II já receberam as equipes da Secretaria de Habitação para cadastro de famílias interessadas em iniciar o processo de regularização.
Uma das famílias beneficiadas neste ano foi a de uma moradora do bairro Alvorada, que recebeu sua escritura em fevereiro. Na ocasião, 240 títulos foram oficializados e entregues gratuitamente aos proprietários.
Atualmente, aproximadamente 6.500 escrituras estão em fase final nos cartórios, aguardando apenas a complementação de documentos para serem entregues.
A Prefeitura reforça que a iniciativa representa um avanço na garantia de cidadania, dignidade e no fortalecimento do direito à moradia regularizada para milhares de famílias cuiabanas.
Serviço
Data: Sábado, 4 de outubro
Quando: 9h
Onde: Câmara Municipal de Vereadores
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
TRE-MT realiza mutirão em escola de Novo Santo Antônio nos dias 06 e 07/10
