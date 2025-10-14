Prefeitura de Cuiabá promove manhã de integração e aprendizado com o projeto “Xadrez na Praça”

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, realiza no próximo sábado (18), das 8h às 11h, o evento “Xadrez na Praça”, na Praça Alencastro, região central da capital. A iniciativa visa incentivar a prática do xadrez como ferramenta educativa, esportiva e de integração social.

O encontro reunirá alunos, professores e a comunidade em geral em um ambiente de convivência, aprendizado e valorização do esporte como instrumento de desenvolvimento intelectual. A proposta é democratizar o acesso à modalidade, estimulando o raciocínio lógico, a concentração e a socialização entre os participantes.

A programação é aberta ao público e contará com atividades voltadas tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes, em uma manhã dedicada ao esporte e à educação.

Além da realização do evento, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, também mantém ações permanentes de incentivo ao esporte em diferentes modalidades, oferecidas nos espaços esportivos municipais. As aulas são gratuitas e voltadas a públicos de diversas faixas etárias.

As vagas estão distribuídas em quatro categorias: infantil e juvenil: crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; Adulto: participantes de 18 a 59 anos; Melhor idade: idosos a partir de 60 anos e Categoria adaptada: modalidades destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

As atividades acontecem em vários espaços esportivos da capital, como o Complexo Poliesportivo Dom Aquino, e os ginásios Verdinho, Lixeira, Tijucal, Quilombo, Paiaguás, além dos centros comunitários dos bairros Cidade Verde, Grande Terceiro e Araés.

Os espaços possuem uma agenda organizada, com 60% dos horários destinados a projetos e aulas promovidas pela Prefeitura e 40% reservados para uso livre da população. No Complexo Poliesportivo Dom Aquino, por exemplo, é ofertada a modalidade de voleibol adaptado, promovendo inclusão e ampliando as oportunidades de prática esportiva para pessoas com deficiência.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT