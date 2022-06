Prefeitura de Cuiabá protocola documento que trata da LDO 2023 na Câmara Municipal

A 3ª Edição do Mutirão Pop Rua, realizado na terça-feira (31), no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, resultou no atendimento de 428 (quatrocentas e vinte e oito) pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os serviços mais procurados foram, ‘Cabide Solidário’ (102 atendimentos), saúde bucal (52), oftalmologia (30), Sine (29), ‘Consultório na Rua’ (55), cortes de cabelo (37), ações da Defensoria Pública (33). Atendimento em saúde outros 33. Ainda foram contabilizados pedidos para emissão de segunda via de documentos (11), Justiça Comunitária (11); higiene pessoal (10); podologia (6); Cadastro Único (14); Programa Criança Feliz (1), dentre outras demandas.

No projeto Cabide Solidário, que disponibilizou um bazar, cada pessoa tinha o direito de escolher três peças de vestuário de sua preferência.

“Esse mutirão é apenas um exemplo do que será ofertado no Centro Pop à população em situação de rua. Podemos denominar essa unidade como um local de acesso a oportunidades pois, o que essas pessoas precisam são de direcionamentos para seguirem novos rumos. Muitas vezes uma pequena chance é capaz de transformar uma vida inteira”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Robson dos Santos, 47 anos, que está em situação de rua há mais de dez anos, após se separar da esposa, aproveitou o mutirão para solicitar a 2ª via da Certidão de Nascimento. “Até mesmo para procurar um trabalho tenho que ter um documento de identificação pessoal. O meu desejo é arrumar um emprego”.

Já Lucas Damaceno deu entrada no Hotel Albergue no último fim de semana. Ele conta que veio para Cuiabá para tratar da saúde. Sem condições financeiras, buscou a unidade de acolhimento. “Não vejo a hora de terminar e voltar para minha casa em Rondonópolis. Aí fiquei sabendo do mutirão e vim buscar umas roupas pra mim”, agradeceu Lucas.

Foram ofertados diferentes serviços. Dentre eles a emissão da Emissão de 1º via da Carteira de Identidade; Emissão de 1º via Carteira de Trabalho; Emissão de 2ª via da Certidão de Nascimento; Orientações jurídicas com a Defensoria Pública; justiça comunitária, encaminhamentos de emprego e cadastros para cursos de qualificação, cadastramento para acesso aos programas sociais, referenciamento nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); serviços de saúde (aferição de pressão, teste glicêmico, Teste rápido de HIV, distribuição de preservativos), doação de sangue, atendimento odontológico com distribuição de kits de escovação, cortes de cabelo, cabide solidário, apresentações artísticas e culturais; dentre outros.

“Aqui no Centro de Referência vamos oferecer uma nova expectativa de vida para essa população que vive em situação de rua. A nossa ideia é acolher um número cada vez maior de população em situação de vulnerabilidade social. Tanto é que, ainda na primeira quinzena de junho vamos entregar mais uma Unidade de Acolhimento para Adultos com capacidade de atendimento de até 150 vagas”, informou a secretária.

Aproveitando a oportunidade, destacou Hellen Ferreira, queremos convidar a sociedade para ser parceira da Prefeitura de Cuiabá nessa ação interdisciplinar de inclusão social. “Se você tem algo que possa ofertar, algum curso de qualificação profissional, alguma aptidão que possa repassar para acesso a novos conhecimentos. Além disso, aproveitar e informar aos comerciantes da região que, a escolha do local no centro da cidade é para facilitar o acesso. Se for instalado um Centro Pop longe do centro eles não procurar. Com isso não serão acolhidos e o único caminho será as ruas”, ressaltou a secretária.

“Encerramos mais um mutirão da melhor forma possível. Verdadeiramente, houve um trabalho que veio de encontro as diretrizes da gestão Emanuel Pinheiro, que é o de fazer uma administração humanizada e de qualidade a população em risco de vulnerabilidade. Além disso, quero reforçar que a proposta é dizer a essas pessoas que elas não estão esquecidas. Estamos sempre trabalhando para devolver a dignidade dessas pessoas”, finalizou a secretária.

Funcionamento Centro Pop – Além dos atendimentos e de oficinas educativas, a equipe da Assistência mantém o serviço de abordagem social, sendo realizado de forma contínua nos principais pontos de concentração desse público. “O acesso ao Centro Pop pode ser feito de forma espontânea. Ou seja, a pessoa em situação de rua pode ingressar no serviço quando quiser. Entretanto, os trabalhos de abordagem social estão mantidos. A população também pode ser parceira, encaminhando essas pessoas para atendimento. Quanto mais pessoas sensibilizadas, melhor o acesso aos serviços ofertados pela Prefeitura”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira. A gestora da pasta ainda acrescenta: “quando a gente vê a gestão humanizada falar que trabalha para as pessoas mais carentes, é isso que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro está concretizando com a entrega desse Centro de Referência, o Centro Pop. Devemos investir no ser humano, daquele que precisa do olhar atento e carinho. Mas muito além disso é garantir os direitos dessas pessoas que perderam por algum, motivo, os vínculos familiares. O Centro Pop é a concretude dos direitos previstos na Constituição. A gente agradece mais uma vez todo cuidado que a gestão tem com a Assistência Social”.

No Centro Pop a população terá espaço para higiene pessoal; guarda de pertences; lavanderia; atendimento psicossocial; fortalecimento da autonomia, protagonismo e participação social dos usuários; regularização de documentos pessoais; acesso a vagas de acolhimento institucional; e o encaminhamento para outras políticas públicas, quando necessário.

“É necessário que esse espírito da Cuiabá acolhedora, da Cuiabá inclusiva, solidária é a marca da cidade que queremos construir e deixar como legado. Cuiabá somos todos nós, do mais humilde ao mais abastardo dos cuiabanos”, finalizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O horário de funcionamento é das 8h às 20h, de segunda a sexta, no sistema porta aberta para o atendimento dos usuários. O Centro Pop está situado na Rua Comandante Costa, nº 397, bairro Centro Norte. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (65) 99238-7552.