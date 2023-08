Prefeitura de Cuiabá publica edital de seletivo simplificado para Educação; 1920 vagas para níveis médio e superior

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviço por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva (Nº 004/2023/GS/SME) da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo 2024 estarão abertas a partir da 00h01 do dia 21 de agosto e vão até as 23h59 do dia 08/10, somente no sitio eletrônico do organizador do certame, Instituto Selecon, www.selecon.org.br. Serão ofertadas 1.920 vagas mais Cadastro Reserva em funções de nível médio, médio profissionalizante e superior, com remuneração a partir de R$ 1.634,24 até R$ 4.862,83. Os candidatos aprovados atuarão em substituição de servidores efetivos, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A partir desta quinta-feira (17) até às 23h59 do dia 18/08, os candidatos poderão solicitar a isenção do valor da inscrição, conforme cronograma do certame, desde que atendam aos critérios previstos no Edital entre eles, estar desempregado ou receber até um salário mínimo, ser doador regular de sangue e/ou de medula óssea, ser doadora de leite materno, entre outros. Os documentos que comprovem as condições passíveis de isenção do pagamento da taxa de inscrição devem ser encaminhados, digitalizados, por meio eletrônico, no prazo, à Selecon, organizadora do processo seletivo, por meio do endereço, www.selecon.org.br

As vagas oferecidas neste processo seletivo simplificado para o nível médio são de Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Técnico em Manutenção e Infraestrutura (TMIE) nas funções de Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista CNH ‘D’ e Técnico em Nutrição Escolar (TNE).

Para as funções com exigência de nível médio profissionalizante, as vagas são para Técnicos em Desenvolvimento Infantil (TDI) e para os cargos de nível superior, nas funções de Professor de Ensino Fundamental e Técnico de Nível Superior (Nutricionista).

As inscrições só serão efetivadas com o pagamento do boleto bancário. A taxa de inscrição é de R$ 75,00 para as funções cujo pré-requisito seja nível médio e nível médio profissionalizante e, de R$ 85,00 para os cargos de nível superior.

No ato da inscrição o candidato deverá optar pelo grupo de unidades educacionais em que gostaria de atuar, identificando uma das Regionais, Norte, Sul, Leste, Oeste ou Escolas do Campo (única com a sub-opção de escolha de unidade escolar).

A seleção será feita em duas etapas: aplicação de prova objetiva de conhecimentos (Básicos e Específico), de caráter eliminatório e classificatório, com 20 questões objetivas e somente para os cargos de nível superior, a etapa de Análise de Títulos, de caráter classificatório, de acordo com a função e pontuação.

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Prestador de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro Reserva será a soma dos pontos obtidos nas etapas realizadas.

O resultado final será divulgado no dia 21/12, no sitio eletrônico do organizador e na Gazeta Municipal.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou que todos os anos a Secretaria de Educação realiza o processo seletivo para contratação temporária de profissionais que irão atuar nas unidades educacionais e também na sede. “Lembramos que esses contratos são temporários podendo ser renovado por igual período. Esses profissionais atuarão em substituição a servidores efetivos. O interessado deve ler com bastante atenção o Edital que traz todas as informações sobre o Processo Seletivo”, disse a secretária Municipal de Educação, Edilene Machado.

Confira anexo a íntegra do Edital 004/2023/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal nº 687, que circula nesta quarta-feira (16), das páginas 9 a 22.

Serviço:

Processo Seletivo para Contratação Temporária – Ano Letivo 2024 – Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá

Inscrição: 21/08 a 08/10 – www.selecon.org.br

Vagas: 1.920 vagas + Cadastro Reserva

Cronograma

17 a 18/08 – Pedido de isenção da taxa de inscrição – www.selecon.org.br

09/10 – Vencimento do boleto bancário com a taxa de inscrição/ultimo dia de pagamento da inscrição

07/11 – Divulgação do Cartão de Convocação de Etapa (CCE), com data, horário e local de prova – www.selecon.org.br

Hora: a partir das 19h

12/11 – Aplicação da Prova Objetiva

30/11 – Resultado Final – Classificação na Prova Objetiva (1ª etapa) para convocação para entrega de Títulos (apenas para candidatos de nível superior) – www.selecon.org.br

21/12 – Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo – www.selecon.org.br

Posto de Informações – SELECON:

Local: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 403, Jardim Aclimação, somente em dias úteis, das 9h às 17h.

Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC): (65) 3653-0131, (65) 99269 2400,(65) 99297 9502

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT