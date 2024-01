Prefeitura de Cuiabá publica na Gazeta Municipal desta sexta-feira (5) homologação do Processo Seletivo da Educação

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, anunciou nesta sexta-feira (5), a advogada Luciana Zamproni como nova secretária de Mobilidade Urbana (Semob). Zamproni estava lotada na Secretaria de Governo. Com a nomeação, ela substituirá Juares Samaniego, que assume a direção geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), após o período de intervenção. A Prefeitura de Cuiabá assumiu a administração da saúde do município no dia 1º de janeiro deste ano. “Zamproni é grande conhecedora do processo de mobilidade urbana e presta um serviço com extrema determinação à gestão”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Luciana Zamproni Branco, natural de Rondonópolis-MT, graduou-se em Bacharelado em Direito pela Universidade de Cuiabá – UNIC, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, pós-graduação em gestão pública avançada pelo Instituto Damasio, Conselheira do Cetran – Conselho estadual de trânsito.

Foi assessora Parlamentar/Chefe Jurídico e atuou como Assessora Jurídica no Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde na Frente Parlamentar Mista dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. Já atuou como secretária adjunta de Mobilidade Urbana de Cuiabá, primeira Secretária Municipal da Mulher de Cuiabá, chefe de gabinete do prefeito Emanuel Pinheiro e atualmente é assessora especial de Governo.

“É uma felicidade retornar à Semob, agora como a primeira mulher a assumir essa pasta. É uma grande satisfação e sinto gratidão ao convite porque é uma pasta que me fez entender o trânsito, não só no contexto de veículos, não só no contexto de sair de casa, mas em um contexto muito maior de engenharia. E Cuiabá avançou muito, e tem muito a avançar ainda. É uma grande satisfação receber esse convite nesse momento. E recebo com muito carinho por estar presente no contexto social de Cuiabá, ao qual se ampliou muito. Temos um exemplo muito claro dos viadutos que foram feitos, o quanto a mobilidade melhorou. Então, espero contribuir mais uma vez nesse mandato e poder ajudar Cuiabá, porque o que mais importa são as pessoas”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT