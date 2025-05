Prefeitura de Cuiabá realiza entrega de uniformes aos estudantes

A Prefeitura de Cuiabá recebeu novos carregamentos de uniformes e já está procedendo com a entrega aos estudantes matriculados na rede pública de ensino. O recebimento ocorreu na sexta-feira (16) e na quarta-feira (21).

Os uniformes, já entregues pela Secretaria Municipal de Educação, são formados por camisa, short, tênis e short-saia.

A entrega de 100% ocorrerá até o final deste mês, conforme previsão da fornecedora. No total, serão favorecidos 62.084 estudantes. Destes, são 35.385 do ensino fundamental, 24.175 da educação infantil e 2.524 na rede filantrópica.

O secretário de Educação, Amauri Monge, destaca a importância da iniciativa para a valorização e inclusão dos alunos. “A gestão tem o compromisso de auxiliar todas as crianças da rede pública de ensino oportunizando o acesso às escolas que deverão ser ambientes saudáveis de aprendizagem”, disse.

As aulas na rede municipal de ensino de Cuiabá foram iniciadas no dia 10 de fevereiro, com 57.516 estudantes matriculados. No total, são 179 unidades de ensino, que incluem os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), abrangendo também a zona rural.

#PraCegoVer

A matéria é ilustrada com camisas de cor verde que exibem o brasão do município com letras brancas escritas “Cuiabá Prefeitura”. Todas as camisas estão dobradas. Ainda é exibido um short e uma sandália que compõem o uniforme escolar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT