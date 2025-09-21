Prefeitura de Cuiabá realiza mutirão de cadastros unipessoais no Pedra 90

Começa nesta segunda-feira (23) à aplicação de provas intensivas aos estudantes das escolas municipais de Cuiabá, com idades entre 7 e 14 ano. Até terça-feira (23), estudantes matriculados em cada uma das 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) serão submetidos a avaliações de Língua Portuguesa e Matemática. Serão 40 questões de multípplas e escolhas e também questões abertas em cada uma das disciplinas.

Trata-se de mais um ciclo do programa Giro pela Aprendizagem, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação para avançar nas políticas de alfabetização infantil.

As provas visam preparar os estudantes do 2º ao 5º ano para o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), exame nacional que mede a qualidade da educação no Brasil e será realizado em outubro. Já os estudantes do 3º, 4º e 9º ano farão avaliações de mensuração.

As provas ocorrerão simultaneamente nas 82 EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica), nos períodos das 7h às 11h e das 13h às 17h. Serão duas horas destinadas à avaliação de Língua Portuguesa e outras duas horas à de Matemática. Neste mesmo período, cada aluno também deverá responder a seis questões dissertativas: três relacionadas a Português e três a Matemática.

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, orienta que as famílias se atentem às datas para evitar que os alunos faltem, já que as avaliações são consideradas de extrema importância para o desenvolvimento escolar. “É muito importante que a comunidade escolar participe, que os pais ajudem, levem as crianças às escolas e não deixem faltar. Essas avaliações são feitas para medir o conhecimento e auxiliar cada criança nas etapas de aprendizagem”, ressaltou.

A professora Thatiany Soares Correa, mentora do programa Giro pela Aprendizagem e ponto focal, também destaca a importância da participação dos pais em garantir a presença dos filhos nos dias de avaliação.

“Contamos que todos participem deste momento e que não sejam registradas faltas. Isso porque, a partir dos resultados, vamos verificar a aprendizagem das nossas crianças e, assim, identificar o que pode ser aperfeiçoado”, afirmou.

Entenda

Mensuração na educação é o processo de avaliar e quantificar o conhecimento, as habilidades e as atitudes dos alunos, bem como a qualidade do ensino e do sistema educacional como um todo, usando instrumentos como testes, provas e indicadores. É um componente fundamental da avaliação educacional, servindo para diagnosticar o aprendizado, fornecer feedback, traçar metas de qualidade e orientar políticas públicas educacionais, como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

A avaliação intensiva na educação básica é um conjunto de provas externas em larga escala que aplicam testes de Língua Portuguesa e Matemática, juntamente com questionários socioeconômicos. O objetivo é diagnosticar a qualidade da educação, identificar lacunas de aprendizagem e desigualdades, além de subsidiar a formulação de políticas públicas eficazes para o aprimoramento do sistema educacional.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT