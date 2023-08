Prefeitura de Cuiabá realiza o primeiro ‘Pet Pedal da Semob e Bem-Estar Animal’ e arrecadará rações para doação a protetores da causa animal

A próxima edição do Festival de Orquídeas e Rosas do Deserto está prestes a encantar os novamente os cidadãos de Cuiabá com sua incrível variedade flores. Este evento, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, acontecerá do dia 17 ao dia 19 de agosto, porém, a localização ganhou uma nova casa – o Shopping Orla, situado ao lado do Mercado do Porto. Os aficionados por rosas do deserto e orquídeas poderão apreciar cores e formas deslumbrantes, enquanto exploram a vasta seleção de opções, incluindo vasos, adubos e outros elementos essenciais para o cultivo destas belas flores. O horário de funcionamento se estenderá das 07h30 até as 20h, durante todos os dias do evento, e é importante ressaltar que a entrada é gratuita.

Este encontro reúne uma coleção diversificada de plantas que ostentam uma beleza exuberante, revelando uma gama espetacular de cores e formas. A Família Orchidaceae, composta por inúmeras espécies e híbridos, faz com que as orquídeas se destaquem por sua rica diversidade. Enquanto isso, as Rosas do Deserto têm passado por um processo de melhoramento genético, culminando em uma paleta impressionante de tonalidades e formas.

As orquídeas possuem uma grande relevância na flora brasileira, estando presentes na flora nativa de diversos biomas ao redor do mundo. No Brasil, mais de 3.000 espécies nativas podem ser encontradas. O destaque fica por conta do Orquidário Itaipava, um renomado produtor e expositor brasileiro, que trará uma série de inovações, incluindo espécies e híbridos de Dendrobium, Cattleya em todas as cores, Catasetum e Vanda. Essas opções estarão disponíveis ao público com preços a partir de R$ 10,00.

Além das orquídeas e rosas do deserto, o Festival abraça uma variedade de plantas ornamentais, sendo a Aglaonema a grande estrela do evento, apresentando uma paleta encantadora e especial de cores. O coordenador e organizador do Festival, Sérgio Gomes de Freitas, enfatiza que este evento é uma oportunidade imperdível para os amantes da natureza e das flores, trazendo consigo não apenas a beleza, mas também conhecimento sobre o cultivo e cuidado destas espécies magníficas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT