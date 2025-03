Prefeitura de Cuiabá realiza operação tapa-buraco na Avenida Beira Rio

Dando continuidade às ações de recuperação viária na capital, a Prefeitura de Cuiabá realizou, na sexta-feira (28 de fevereiro), uma megaoperação de tapa-buraco na Avenida Beira Rio. Coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, a ação atendeu a uma demanda frequente dos moradores, uma vez que a avenida possui grande fluxo de veículos e serve como rota para ônibus coletivos e transporte escolar.

Além da Avenida Beira Rio, os serviços estão sendo executados nos bairros Parque Atalaia e Osmar Cabral. A programação das intervenções é definida com base nas demandas mais urgentes registradas pela população por meio do canal de atendimento ZapObras, via WhatsApp, no número (65) 9 9216-0484.

Os serviços incluem recapeamento e aplicação de manta asfáltica, processo que melhora a aderência da via, prolonga sua durabilidade e oferece mais segurança aos condutores. Durante a execução, as equipes realizam a preparação do solo e o rastelamento para garantir melhor aderência do material. Caminhões-caçamba e máquinas especializadas auxiliam na aplicação do asfalto, assegurando um serviço de qualidade.

O secretário municipal de Obras Públicas ressaltou o compromisso da gestão com a recuperação das vias da cidade. “A Avenida Beira Rio é uma das principais vias de Cuiabá, e essa manutenção era muito aguardada pelos motoristas. Estamos intensificando os trabalhos para atender as demandas da população e garantir ruas mais seguras e trafegáveis”, afirmou.

Para a realização das obras, são adotadas medidas de segurança, como isolamento da área com fitas zebradas e sinalização adequada, garantindo a fluidez do trânsito nos trechos parcialmente interditados. Em casos de bloqueio total da via, desvios são coordenados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

#PraCegoVer

A imagem mostra um trecho na avenida Beira Rio sendo atendido pelas equipes de tapa-buraco da Prefeitura de Cuiabá. No centro da foto, uma máquina compactadora nivela o asfalto recém-aplicado, enquanto operários, vestidos com uniformes cinza e equipados com itens de segurança, executam o serviço.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT