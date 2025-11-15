Prefeitura de Cuiabá realiza programação especial do Novembro Azul no Pronto-Socorro Municipal

Em alusão à campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma programação especial voltada à promoção da saúde do homem e à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC).

As atividades começaram nesta terça-feira (12) e seguem nos dias 19 e 25 de novembro, com uma série de ações voltadas aos servidores da unidade. A programação inclui avaliações e acompanhamento cardiometabólico, com aferição de pressão arterial, glicemia, circunferência abdominal, cálculo do IMC e orientações de saúde. Também estão sendo realizados acolhimentos e orientações em saúde do trabalhador, além de incentivo à adoção de hábitos saudáveis e à prevenção de doenças crônicas.

Um dos destaques da programação é a palestra sobre prevenção do câncer de próstata, ministrada pelo médico oncologista Dr. Giulliano, do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). A atividade, voltada exclusivamente para os servidores, ocorre no auditório do PSMC e conta com entrega de brindes e coffee-break, proporcionando um momento de aprendizado, cuidado e integração entre os profissionais.

De acordo com a coordenação do Pronto-Socorro, a iniciativa busca promover o autocuidado e reforçar a importância da prevenção entre os trabalhadores que atuam diariamente na linha de frente do atendimento à população.

O Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, especialmente voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros.

“Cuidar da saúde dos nossos servidores é também garantir um atendimento de qualidade à população. A informação é uma das ferramentas mais poderosas na prevenção, e essa programação tem justamente esse objetivo: incentivar o cuidado e o diagnóstico precoce”, destacou a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona.

Além das ações no Pronto-Socorro Municipal, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também promove uma ampla programação alusiva ao Novembro Azul no Hospital Municipal São Benedito (HMSB). As atividades incluem consultas, palestras, exames, cirurgias e ações educativas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, reforçando o compromisso da gestão com a saúde integral da população masculina.

A programação segue até o fim do mês, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a valorização dos profissionais de saúde e o fortalecimento da cultura da prevenção.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT