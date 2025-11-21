Prefeitura de Cuiabá realiza programação especial no Distrito do Aguaçu

DNA Assessoria | Vereadora Maria Avalone

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na noite de segunda-feira (17), solenidade com entrega de moções de aplausos a cerca de 30 administradores do Conselho Regional de Administração (CRA-MT). A homenagem, promovida pela vereadora Maria Avalone (PSDB), atendeu ao pedido da conselheira emérita Norma Sueli Costa de Andrade e marcou a primeira vez que esses profissionais receberam um reconhecimento oficial da Casa, mesmo após décadas de contribuição para o desenvolvimento de Mato Grosso.

A mesa do evento foi composta pela vereadora Maria Avalone, pelo deputado estadual Carlos Avalone , pelo diretor de Ações Institucionais do CRA-MT, Luiz César Simões de Arruda, que representou a presidência do CRA , e por Norma Sueli Costa de Andrade, integrante do quadro de conselheiros eméritos do CRA-MT. As autoridades destacaram a importância da solenidade e o caráter histórico da iniciativa.

Maria Avalone, ainda, ressaltou que a motivação para propor a sessão nasceu do reconhecimento pela importância da administração nos setores público e privado.

“Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade, de homenagear todos esses administradores que contribuem para o nosso estado e para Cuiabá. São 60 anos de profissão, uma verdadeira boda de diamante, mas ainda assim, nunca tinham recebido uma homenagem na Câmara. Fico honrada por ser a primeira a proporcionar isso. Muitos aqui são meus amigos, acompanho a dedicação deles e sei o quanto contribuíram para a história da administração no Brasil e em Mato Grosso ”, afirmou.

O deputado Carlos Avalone reforçou o reconhecimento ao trabalho da vereadora. “Sempre é muito bom acompanhar a vereadora Maria Avalone. Ela é muito sensível às causas as quais abraça, inclusive agora com a dos administradores. Eu também não sabia que eles celebraram 60 anos de profissão em Cuiabá. Temos grandes amigos nesse setor, como Norma Sueli e Hélio Tito. Parabenizo a Maria por essa sensibilidade. Eu não poderia estar longe”, disse.

Representando o CRA-MT, o diretor de Ações Institucionais, Luiz César Simões de Arruda, lembrou que o Conselho de Administração completou 35 anos de criação, fruto de um movimento de professores da Universidade Federal de Mato Grosso e de profissionais que buscavam autonomia para Mato Grosso.

“Comemoramos os 60 anos da lei que instituiu a profissão e os 35 anos do nosso Conselho. Essa homenagem tem um significado enorme. Parabenizo a vereadora por esse ato, porque a administração está presente tanto no setor público quanto no privado. Estamos muito lisonjeados, até porque esta é a primeira vez que fomos homenageados enquanto profissionais pela Câmara Municipal”, destacou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT