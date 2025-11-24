Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá realoca temporariamente CAPS I do CPA IV para garantir continuidade do atendimento em saúde mental
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Secretaria-Adjunta de Atenção Especializada, informa que o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I do CPA IV foi temporariamente realocado para assegurar a continuidade dos serviços de saúde mental à população da região Norte de Cuiabá. A medida excepcional ocorre em razão das condições estruturais críticas do prédio onde a unidade funcionava, imóvel próprio que, ao longo dos anos, apresentou graves problemas como rachaduras, infiltrações e falhas nas redes elétrica e sanitária.
Os atendimentos passam a ocorrer, de forma excepcional, na USF Jardim Vitória II e na Clínica da Família, no CPA I, ambas dentro do território de referência da unidade, garantindo que o cuidado em saúde mental permaneça próximo à comunidade atendida.
A decisão foi motivada pela necessidade urgente de garantir segurança a usuários e trabalhadores, já que as falhas estruturais comprometiam não apenas o funcionamento adequado do serviço, mas representavam risco físico aos frequentadores. Além disso, limitações como a ausência de salas climatizadas e espaços inadequados para atividades coletivas restringiam a oferta plena dos serviços previstos para um CAPS tipo I.
Em 2017, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública solicitando a reforma completa do imóvel, com regularização estrutural, sanitária e elétrica. A intervenção, contudo, não foi executada à época, resultando em um passivo que se agravou ao longo do tempo.
Nos últimos meses, a gestão municipal intensificou a busca por alternativas, articulando parcerias com as secretarias de Esporte, Lazer, Cultura, Educação e também com lideranças comunitárias, a fim de localizar um imóvel que atendesse às exigências técnicas de um CAPS. Contudo, não houve disponibilidade de espaço adequado.
Somado a isso, o prazo para utilização dos recursos destinados à reforma, cuja perda acarretaria prejuízo direto e permanente ao serviço, reforçou a necessidade da realocação imediata da equipe.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a previsão de conclusão da reforma é de 45 dias, período em que os atendimentos permanecerão nas unidades provisórias.
A transferência temporária permite que a obra seja executada com segurança e a unidade possa retornar futuramente ao seu endereço original com estrutura segura, modernizada e adequada às necessidades da população.
O CAPS I é destinado ao atendimento de pessoas adultas com transtornos mentais graves e persistentes, oferecendo acolhimento, terapias individuais e em grupo, busca ativa, visitas domiciliares, atividades terapêuticas e lúdicas, além de suporte às famílias. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que nenhum atendimento será interrompido durante o período de reforma.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeito assina parceria com Estado para aperfeiçoamento da gestão municipal
O prefeito Abilio Brunini e o secretário de Planejamento Estratégicos, Murilo Bianchini, assinaram na manhã desta segunda-feira (24) um protocolo de intenções com o governo do Estado, que vai permitir ao município receber informações do Estado a respeito de boas práticas de execução das políticas públicas, convênios, termos de cooperação, e outros assuntos relacionados a administração pública.
O ato de assinatura ocorreu no Auditório Clóves Vettorato, sede do Palácio Paiaguás, durante o evento denominado “WorkShop – Boas Práticas”, idealizado pela Secretaria de Estado de Planejamento. Houve a participação dos secretários municipais, contadores e procuradores do município.
O prefeito Abilio Brunini agradeceu ao apoio do secretário de Estado de Planejamento, Basilio Bezerra Guimarães dos Santos, que se dispôs a auxiliar o município com informações e experiência de equipe para ações de êxito.
“Reconheço que nós precisamos aprender muito. Nós queremos trazer a inteligência artificial para dentro da gestão, permitir a verificação do que é gasto em tempo real em cada secretaria, qual o valor de cada unidade da saúde. Sempre queremos decisões pautadas pela eficiência, transparência e segurança jurídica”, pontua.
O secretário de Planejamento Estratégico, Murilo Bianchini, ressaltou que a Prefeitura de Cuiabá tem interesse em adotar o Sistema de Registro de Entregas e Parcerias, conhecido como Entregas MT.
O Entregas MT surgiu em 2019 diante das dificuldades de obter registros de entregas, convênios e parcerias de cada órgão do Poder Executivo Estadual. O sistema possibilita o armazenamento e acompanhamento eficiente das informações para a melhoria das entregas dos serviços públicos em Mato Grosso.
“Esse sistema das execuções dos planos de trabalhos é bem monitorado pelo Estado. São indicadores que desejamos para Cuiabá para manter o prefeito plenamente informado a respeito das atividades e a execução orçamentária de cada secretaria. Queremos incorporar as boas ideias do Estado e construir uma gestão inovadora e de resultados em Cuiabá”, explica o secretário Murilo Bianchini.
Economia
O secretário de Estado de Planejamento, Basilio Bezerra Guimarães dos Santos, deu um exemplo de medida considerada simples, porém, muito exitosa aos cofres públicos.
“Os veículos da frota do Estado são abastecidos, exclusivamente, com metanol. Houve uma economia de R$ 8 milhões, dinheiro suficiente para construir, por exemplo, uma nova creche”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeito, vice e primeira-dama lamentam morte de Joãozinho da Pax
O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira-dama Samantha Iris manifestam profundo pesar pelo falecimento do empresário João Batista César de Oliveira, conhecido como “Joãozinho da Pax”.
A Pax Nacional Prever confirmou a morte de Joãozinho, que faleceu neste domingo (23) após dar entrada em um hospital da capital mato-grossense com sintomas de infarto.
Joãozinho da Pax era reconhecido pelo trabalho dedicado na oferta de serviços funerários e pela atuação incansável em apoio às famílias nos momentos mais sensíveis. Sua contribuição como fundador da Pax Nacional Prever marcou profundamente o setor em Cuiabá, consolidando um legado de respeito, compromisso social e atendimento acolhedor.
O velório ocorre desde as 8h desta segunda-feira (24), na Capela Jardins – Sala Orquídeas. A saída do cortejo está prevista para às 16h, e o sepultamento ocorrerá às 17h, no Cemitério Parque Bom Jesus.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Economia & Finanças
