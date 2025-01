Prefeitura de Cuiabá recebe insumos hospitalares do Governo do Estado

Com o compromisso de manter a capital limpa e organizada, a Prefeitura de Cuiabá realiza neste final de semana mais um mutirão de limpeza, que beneficiará seis importantes pontos da cidade. Neste sábado (18), os serviços são realizados no Residencial Santa Inês, Avenida Dante de Oliveira (Trabalhadores), Avenida Fernando Corrêa da Costa, Jardim Passaredo e Jardim Petrópolis.

As atividades também contemplaram a subestação localizada no bairro Santa Amália, em uma ação realizada em parceria com a Energisa.

A operação, coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), contempla uma série de atividades, como capinagem, varrição, poda, pintura de meio-fio, manutenção da iluminação pública, além da eliminação de bolsões de lixo.

As equipes iniciarão os trabalhos às 7h e seguirão até as 17h, percorrendo toda a extensão das avenidas, além de atender praças e parques localizados nos bairros. Para reforçar a eficiência, o mutirão contará com o apoio do caminhão cata-treco, que auxiliará no recolhimento e na destinação correta de resíduos descartados pela população.

De acordo com o diretor-geral da Limpurb, Reginaldo Teixeira, o mutirão é uma iniciativa que contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população e para a preservação ambiental. “Nosso objetivo é proporcionar uma cidade mais limpa e agradável para todos. Essas ações são planejadas com muito cuidado para atender as necessidades dos bairros e, ao mesmo tempo, incentivar a população a realizar o descarte correto de materiais. Os caminhãos caçamba são grandes aliados nesse processo, permitindo que móveis antigos, eletrodomésticos e outros itens que não são atendidos pela coleta convencional tenham uma destinação adequada”, destacou.

Vale destacar que a ação não inclui o recolhimento de restos de poda de árvores, como galhos e troncos, materiais perigosos como vidros, baterias e pilhas, nem produtos que devem ser descartados nos ecopontos, como pneus e pequenos volumes de entulho.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT