Prefeitura de Cuiabá recebe mais de R$ 60 milhões em emendas para reforçar a Saúde

A Prefeitura de Cuiabá reforçou, nesta segunda-feira (1º), seu compromisso com a transparência ao divulgar, na edição da Gazeta Municipal, o balanço completo das emendas parlamentares destinadas à Saúde. Segundo o relatório, o município já recebeu R$ 62 milhões em repasses para a Saúde, considerando R$ 45 milhões provenientes de parlamentares e bancadas, já pagos, somados aos R$ 17 milhões creditados das emendas apresentadas pelo então deputado federal Abilio Brunini.

O documento detalha tanto os valores indicados quanto aqueles efetivamente pagos pelo governo federal, permitindo que a população acompanhe, de forma clara, a origem e a aplicação dos recursos públicos. Todos esses recursos foram incorporados ao Fundo Municipal de Saúde e estão sendo aplicados no custeio das unidades, compra de insumos, serviços de média e alta complexidade, apoio à Saúde Mental, odontologia, UPAs e estruturação da rede.

Os valores destinados por Abilio totalizam R$ 17 milhões foram efetivamente liberados pelo Ministério da Saúde até o momento — referentes a pagamentos de custeio: R$ 387 mil, R$ 2,85 milhões, R$ 14 milhões.

Além de Abilio, a deputada Federal Coronel Fernanda encaminhou R$ 9.125.000. O recurso foi para as UPAs Norte, Sul, Leste e Oeste; próteses odontológicas; insumos e medicamentos da Rede de Urgência; além de diagnósticos e cirurgias de média complexidade.

Já o senador Jayme Campos ficou responsável pelo envio de R$ 2.099.044. O dinheiro foi para procedimentos de média complexidade, reabilitação da pessoa com deficiência no CER, serviços de Saúde Mental (CAPS) e para o Serviço Residencial Terapêutico.

A gestão municipal destaca que a divulgação periódica desses dados fortalece o controle social e permite que qualquer cidadão consulte, conferir e comparar cada etapa do processo. Para isso, basta acessar o Portal do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e pesquisar “Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá”. Lá estão disponíveis as portarias, os pagamentos, as indicações, os autores das emendas e os detalhes operacionais de cada transferência.

Além das emendas de Abilio, o balanço inclui contribuições expressivas de outros parlamentares. Os recursos estão distribuídos entre Atenção Primária, Rede de Urgência, cirurgias, reabilitação, CAPS, insumos, exames e próteses, garantindo reforço financeiro em áreas estratégicas para o atendimento da população.

Relação das Emendas Destinadas por Parlamentar

Abilio Brunini (então deputado federal)

R$ 387 mil

R$ 2,8 milhões

R$ 14 milhões

Deputada Coronel Fernanda

R$ 875.000,00

R$ 875.000,00

R$ 875.000,00

R$ 875.000,00

R$ 804.690,00

R$ 3.996.046,00

R$ 1.699.264,00

Total: R$ 9.125.000,00

Senador Jayme Campos

R$ 1.283.199,00

R$ 79.977,00

R$ 273.668,00

R$ 223.200,00

R$ 240.000,00

Total: R$ 2.099.044,00

Comissão de Assuntos Sociais (CAS) – Senado

R$ 4.000.000,00

Bancada Federal de Mato Grosso

R$ 3.910.000,00

R$ 5.302.175,00

R$ 5.788.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 9.902.972,00

R$ 2.000.000,00

Total: R$ 28.903.147,00

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT