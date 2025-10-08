Prefeitura de Cuiabá recupera mais de 77 mil pontos com operação tapa-buraco

Em nove meses de gestão, a Prefeitura de Cuiabá já contabiliza mais de 77 mil buracos tapados em vias públicas da capital. A ação é conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMOP) e integra o plano de recuperação da malha viária, iniciado em janeiro deste ano. Desde então, o trabalho já alcançou 100 bairros, com intervenções em mais de 3,7 mil ruas e avenidas, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito.

A operação, que atua de forma ininterrupta de segunda a sábado, mobiliza dez equipes distribuídas entre as quatro regiões da cidade, incluindo distritos e a área central. Os serviços seguem um planejamento técnico que prioriza corredores de transporte coletivo, vias de alto fluxo e acessos a escolas e unidades de saúde.

Para assegurar qualidade e durabilidade ao pavimento, estão sendo utilizadas mais de 25 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um tipo de asfalto de alta resistência.

O processo envolve várias etapas, como secagem do solo com caminhão-pipa, limpeza com retroescavadeira, aplicação de brita e finalização com a camada de asfalto quente, que é nivelada e compactada. Todo o procedimento é fiscalizado por técnicos da SMOP, que acompanham desde a preparação da base até a entrega final da via.

Atendendo à determinação do prefeito Abilio Brunini, as equipes também vêm atuando aos sábados, intensificando o ritmo dos serviços e acelerando os atendimentos à população. Além das frentes diárias, mutirões especiais têm sido realizados em bairros como Altos da Serra, Ribeirão do Lipa e Canjica, ampliando a cobertura da operação.

Durante a execução, são adotadas medidas de segurança, como sinalização com fitas zebradas e bloqueios temporários de tráfego, realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

O secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, destaca que o trabalho tem sido planejado para atender de forma equilibrada todas as regiões da cidade, priorizando a qualidade e o resultado das intervenções.

“O tapa-buraco é um serviço essencial para manter a trafegabilidade e a segurança nas vias. Nosso foco é entregar um trabalho duradouro, com material de qualidade e acompanhamento técnico rigoroso. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais conforto aos motoristas e pedestres”, pontuou o secretário.

Entre os locais já contemplados estão os bairros São Gonçalo Beira Rio, Cidade Alta, Tijucal, Quilombo, Porto, CPA IV, Carumbé, Morada da Serra, Dom Aquino, Jardim Europa, Despraiado, Bandeirantes, Jardim Cuiabá, Jardim Imperial, Bosque da Saúde, Pedra 90, Ribeirão do Lipa, Boa Esperança, entre outros.

Para facilitar o contato com a população, a SMOP mantém uma plataforma digital onde o cidadão pode registrar solicitações e acompanhar o andamento dos serviços. No sistema, é possível informar o endereço, anexar fotos e optar por receber retorno via e-mail ou WhatsApp. O canal também está disponível pelo ZapObras, no número (65) 9 9216-0484, que gera protocolo e permite o acompanhamento em tempo real.

Como parte das medidas estruturantes da gestão, o prefeito Abilio Brunini também anunciou tratativas com o Governo do Estado para a implantação de uma usina municipal de asfalto. O objetivo é reduzir custos operacionais e ampliar a autonomia da Prefeitura nas ações de pavimentação e manutenção das vias urbanas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT