Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá recupera mais de 77 mil pontos com operação tapa-buraco

Publicado em

08/10/2025

Em nove meses de gestão, a Prefeitura de Cuiabá já contabiliza mais de 77 mil buracos tapados em vias públicas da capital. A ação é conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMOP) e integra o plano de recuperação da malha viária, iniciado em janeiro deste ano. Desde então, o trabalho já alcançou 100 bairros, com intervenções em mais de 3,7 mil ruas e avenidas, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito.

A operação, que atua de forma ininterrupta de segunda a sábado, mobiliza dez equipes distribuídas entre as quatro regiões da cidade, incluindo distritos e a área central. Os serviços seguem um planejamento técnico que prioriza corredores de transporte coletivo, vias de alto fluxo e acessos a escolas e unidades de saúde.

Para assegurar qualidade e durabilidade ao pavimento, estão sendo utilizadas mais de 25 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um tipo de asfalto de alta resistência.
O processo envolve várias etapas, como secagem do solo com caminhão-pipa, limpeza com retroescavadeira, aplicação de brita e finalização com a camada de asfalto quente, que é nivelada e compactada. Todo o procedimento é fiscalizado por técnicos da SMOP, que acompanham desde a preparação da base até a entrega final da via.

Atendendo à determinação do prefeito Abilio Brunini, as equipes também vêm atuando aos sábados, intensificando o ritmo dos serviços e acelerando os atendimentos à população. Além das frentes diárias, mutirões especiais têm sido realizados em bairros como Altos da Serra, Ribeirão do Lipa e Canjica, ampliando a cobertura da operação.

Durante a execução, são adotadas medidas de segurança, como sinalização com fitas zebradas e bloqueios temporários de tráfego, realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

O secretário de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, destaca que o trabalho tem sido planejado para atender de forma equilibrada todas as regiões da cidade, priorizando a qualidade e o resultado das intervenções.

“O tapa-buraco é um serviço essencial para manter a trafegabilidade e a segurança nas vias. Nosso foco é entregar um trabalho duradouro, com material de qualidade e acompanhamento técnico rigoroso. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais conforto aos motoristas e pedestres”, pontuou o secretário.

Entre os locais já contemplados estão os bairros São Gonçalo Beira Rio, Cidade Alta, Tijucal, Quilombo, Porto, CPA IV, Carumbé, Morada da Serra, Dom Aquino, Jardim Europa, Despraiado, Bandeirantes, Jardim Cuiabá, Jardim Imperial, Bosque da Saúde, Pedra 90, Ribeirão do Lipa, Boa Esperança, entre outros.

Para facilitar o contato com a população, a SMOP mantém uma plataforma digital onde o cidadão pode registrar solicitações e acompanhar o andamento dos serviços. No sistema, é possível informar o endereço, anexar fotos e optar por receber retorno via e-mail ou WhatsApp. O canal também está disponível pelo ZapObras, no número (65) 9 9216-0484, que gera protocolo e permite o acompanhamento em tempo real.

Como parte das medidas estruturantes da gestão, o prefeito Abilio Brunini também anunciou tratativas com o Governo do Estado para a implantação de uma usina municipal de asfalto. O objetivo é reduzir custos operacionais e ampliar a autonomia da Prefeitura nas ações de pavimentação e manutenção das vias urbanas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Ex-secretária de Gestão Municipal é ouvida em CPI na Câmara de Cuiabá

Published

14 horas atrás

on

07/10/2025

By

Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Fraudes Fiscais, presidida pela vereadora Michelly Alencar (União Brasil), realizou na tarde desta terça-feira (7) mais uma oitiva, dessa vez com a ex-secretária de Gestão Municipal, Ellaine Cristina Ferreira Mendes. O depoimento foi parte da série de oitivas realizadas pela comissão, que busca apurar possíveis irregularidades na gestão fiscal do município.
Em sua fala, a presidente da CPI destacou que o depoimento trouxe uma confirmação importante: a ex-secretária reconheceu que ocorreram fraudes fiscais na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro.&nbsp
“Acredito que o ponto mais relevante dessa oitiva foi a confirmação de que houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal na administração do prefeito Emanuel Pinheiro. A ex-secretária confirmou que, no final do ano, despesas foram empenhadas e liquidadas sem a devida previsão orçamentária”, afirmou&nbsp Michelly Alencar.
O vereador e relator da CPI, Daniel Monteiro (Republicanos) também se pronunciou sobre a oitiva. Ele afirmou que sua principal indagação foi sobre a violação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da obrigatoriedade de um planejamento orçamentário adequado para o pagamento das despesas.&nbsp
“Perguntei de forma clara e objetiva se as irregularidades cometidas estavam relacionadas a um ato deliberado, ou seja, se foram feitas de forma dolosa. A ex-secretária informou que, dentro das limitações de sua secretaria, ela alertou os demais secretários sobre a situação, mas não confirmou que a violação foi intencional”, destacou Monteiro.
A reunião também contou com a presença do membro da comissão, vereador Kássio Coelho (Podemos). Ao final da oitiva, os membros da comissão avaliaram que o depoimento de Ellaine Mendes foi satisfatório e se alinha com as informações já levantadas nas oitivas anteriores.
A comissão parlamentar de inquérito se reunirá novamente nesta quarta-feira (8) para ouvir o ex-secretário de Obras, José Roberto Stopa.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Maysa Leão propõe audiência pública para debater insalubridade na área da saúde em Cuiabá

Published

14 horas atrás

on

07/10/2025

By

Ana Cláudia Fortes | Assessoria da Vereadora Maysa Leão&nbsp
A vereadora Maysa Leão (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta terça-feira (7), para anunciar a realização de uma audiência pública voltada ao debate sobre a insalubridade dos profissionais da saúde do município. A proposta, que parte de uma indicação da parlamentar, busca reunir todas as categorias da saúde, representantes do poder público e do Ministério Público Estadual para discutir soluções justas e conjuntas.
O evento está marcado para o dia 20 de outubro e deve contar com a participação de representantes de sindicatos, do Executivo Municipal e da sociedade civil.
“Hoje votaremos o requerimento de uma audiência pública que estou propondo, para a qual quero convidar todos os nobres colegas vereadores. Precisamos discutir a questão da insalubridade dos servidores da saúde com seriedade e escuta ativa. Tenho certeza de que todos os 27 vereadores desta Casa estarão empenhados em buscar uma solução justa”, afirmou Maysa.
A parlamentar ressaltou que o diálogo com as categorias foi fundamental para definir o formato da audiência, que nasceu de uma solicitação inicial do Sindicato dos Médicos, mas se ampliou com a adesão de enfermeiros, técnicos e demais profissionais da saúde.
“Essa não é uma audiência da vereadora Maysa Leão. É uma audiência dos 27 vereadores, construída com o apoio de todas as categorias. Queremos ouvir os profissionais que estão na ponta, que enfrentam diariamente condições difíceis, que lidam com riscos e que lutam por uma remuneração justa, não como prêmio, mas como um direito”, destacou.
Maysa reforçou que o objetivo é ouvir primeiro os trabalhadores e, a partir daí, construir caminhos concretos junto ao Ministério Público, à Prefeitura de Cuiabá e à Secretaria Municipal de Saúde.
“Trabalhar no SUS de Cuiabá não é fácil. É uma tarefa árdua, e é por isso que essa audiência precisa começar ouvindo quem vive essa realidade. Vamos buscar juntos um denominador comum que valorize e respeite esses profissionais”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA08/10/2025

Polícia Civil mira grupo criminoso envolvido com distribuição de drogas em bairros de Cuiabá

Em mais um trabalho voltado para o combate ao comércio de entorpecentes na região metropolitana, a Polícia Civil deflagrou, na...
SEGURANÇA08/10/2025

Polícia Civil cumpre mandados e desarticula esquema de fraudes contra condomínios de Cuiabá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quarta-feira (8.10) a Operação...
SEGURANÇA07/10/2025

Polícia Civil usa linguagem lúdica para intensificar prevenção e combate ao abuso infantojuvenil

O projeto “Seja Raio de Luz na Vida de uma Criança e um Adolescente”, lançado pela Polícia Civil nesta terça-feira...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

