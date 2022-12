Prefeitura de Cuiabá reforça ações de limpeza em córregos e vias

O Núcleo de Apoio à Primeira-dama, em conjunto com a Secretaria da Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, encerrou as atividades de 2022 com entregas de cestas, brinquedos e móveis, nas últimas semanas.

Segundo a primeira-dama Márcia Pinheiro, o Núcleo é instituído na Prefeitura como ferramenta de apoio às causas sociais específicas e atua em conjunto com secretarias como a da Mulher e Assistência Social.

“Nós recebemos o ano inteiro pedidos de ajuda de presidentes de bairros, instituições sociais e até mesmo famílias em vulnerabilidade social. A função é buscar uma forma de ajudar em casos onde a prefeitura não tem a legalidade para atuar”, explicou.

A entrega de móveis, por exemplo, beneficiou 12 famílias dos bairros Três Barras e Centro América que foram afetadas pelas enchentes, em março deste ano.

Foram 10 kits referentes aos itens: cama, geladeira, guarda roupa, armário e lavadora. A aquisição foi feita pelo Fundo Solidário Social, criado pelo prefeito Emanuel Pinheiro como ferramenta de relevância social, para agir em épocas emergenciais e de crise.

Parceria

Outra frente de trabalho do Núcleo é para a efetivação de parcerias com a iniciativa privada que tem contribuído significativamente com as ações sociais por toda Cuiabá. O Shopping Três Américas foi o principal parceiro, neste ano, ao participar de ações do Programa Siminina. Na última semana, foram entregues mais de 90 presentes às meninas que se apresentaram no coral durante a abertura do Natal do shopping.

“É uma satisfação para nós proporcionar esse momento de alegria para as crianças e o shopping, enquanto entidade, tem essa responsabilidade social. Além de um local de comércio, o shopping também é um lugar para inspirar e ajudar a comunidade”, frisou Patrick Lima, gerente de Marketing.

Natal Sem Fome

Na última quinta-feira (22), foram entregues 2,3 mil cestas básicas à Casa de Conselho, composto pelos oito conselhos municipais, que abrigam as mais de 100 entidades sociais que fazem o trabalho direto com as famílias em vulnerabilidade social.

“São 480 famílias de todo os tipos de deficiência, mas principalmente aquelas mais vulneráveis, porque partimos do princípio daquelas pessoas que estão de cama, sem trabalho e também das sem escolaridade”, contou Mário Guimarães, presidente da Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência.

Os donativos são aquisição feita também pelo Fundo Solidário Social para a campanha Natal Sem Fome que está em seu sexto ano. Já são mais de 73 mil cestas de alimentos distribuídas desde 2017, tendo a coordenação feita pela primeira-dama Márcia Pinheiro.