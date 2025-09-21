Prefeitura de Cuiabá reforça atuação em defesa dos animais e combate às queimadas

A Prefeitura de Cuiabá marcou presença na reunião mensal do Grupo de Trabalho da Causa Animal, realizada nesta semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O encontro, na quinta-feira (18), que discutiu temas como “Queimadas e a ação dos Bombeiros” e o “Summit Animal”, reuniu autoridades municipais, além de membros da sociedade civil organizada, para debater políticas de bem-estar animal e estratégias de prevenção às queimadas, que ameaçam a fauna e o meio ambiente da região.

A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, a diretora de Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens, e o secretário municipal especial de Defesa Civil, coronel Alessandro Borges, representaram a Prefeitura de Cuiabá, destacando o compromisso da gestão municipal com ações integradas e inovadoras.

Ações da Prefeitura: fiscalização, tecnologia e prevenção

Juliana Palhares detalhou as iniciativas da Prefeitura no combate às queimadas e na proteção animal. Entre elas, a fiscalização de lotes urbanos abandonados, o programa “Fiscaliza e Cuida” e a implementação do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), que moderniza a comunicação entre secretarias. A secretária também citou o Sistema de Ocorrências de Queimadas, desenvolvido em parceria com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e CIOSP, garantindo agilidade na resposta.

Na área animal, Palhares ressaltou a plataforma Web Denúncia, que permite à população registrar maus-tratos com georreferenciamento, fotos e vídeos, e acompanhar o processo online. “A tecnologia, aliada à fiscalização, garante aplicação uniforme da legislação municipal e eficiência nas ações”, afirmou.

Morgana Ens reforçou a importância da atuação conjunta entre secretarias e entidades da sociedade civil, ressaltando que o atendimento rápido e a visibilidade das ações são fundamentais para conscientizar a população e punir infratores. Ela destacou também a criação de um plano de contingência para emergências envolvendo animais, que garante prevenção e respaldo documental.

O coronel Alessandro Borges, da Defesa Civil, lembrou que as queimadas impactam diretamente a fauna e animais domésticos. Ele destacou que ações integradas com o Corpo de Bombeiros, fiscalização de terrenos, conscientização em escolas e comunidades, e reforço de efetivo contribuíram para a redução de focos de calor e melhoria da qualidade do ar. O secretário anunciou ainda o teste do sistema Defesa Civil Alerta, que enviará mensagens para celulares em áreas de risco a partir de sábado, 27.

Resgate de canil clandestino evidencia negligência

Durante a reunião, Morgana Ens relatou o resgate de 69 cães e 326 roedores de um canil clandestino no Centro-Sul. Os animais viviam em condições precárias e receberam atendimento emergencial. A Prefeitura promoveu pré-cadastro de adoção e garante castração e lares temporários responsáveis, reforçando a fiscalização contra criadores irregulares.

Participação de outros órgãos

O evento contou com representantes do CRMV, IBAMA, Corpo de Bombeiros e da sociedade civil. Eles reforçaram a importância da união entre órgãos públicos e da população para fortalecer políticas de proteção animal e combate às queimadas.

União de esforços

O consenso entre os participantes foi claro: políticas eficazes de proteção animal e combate às queimadas exigem integração entre órgãos públicos e engajamento da sociedade civil. A Prefeitura de Cuiabá, por meio de suas secretarias e programas, mantém-se à frente dessas ações, promovendo a conscientização, a fiscalização e a proteção da fauna e do meio ambiente.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra os representantes das secretarias que participaram da reunião na ALMT.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT