Prefeitura de Cuiabá reforça promoção turística com novo CAT no Aeroporto Marechal Rondon

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA), passou a atuar de forma ativa na recepção de visitantes que chegam ao Estado com a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

O espaço foi inaugurado nesta quinta-feira (23) em uma ação conjunta entre o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e as Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, consolidando uma parceria estratégica voltada ao fortalecimento do turismo regional.

Com investimento estadual de R$ 98,8 mil, o novo CAT foi estruturado para acolher visitantes e oferecer informações atualizadas sobre atrativos turísticos, hospedagem, transporte, gastronomia, eventos e roteiros regionais. O atendimento funcionará todos os dias, das 8h às 20h, e será administrado de forma compartilhada entre as duas prefeituras, responsáveis pela equipe técnica e pelo suporte direto ao público.

A equipe da Prefeitura de Cuiabá contará com profissionais bilíngues e turismólogos, preparados para oferecer um atendimento de excelência, divulgando as experiências e atrativos da capital e de todo o entorno.

“Esperamos oferecer um atendimento acolhedor e eficiente, mostrando toda a hospitalidade cuiabana para que o visitante tenha acesso às melhores experiências turísticas da nossa região, e queira ficar, e principalmente, voltar”, destacou a equipe da SDTA.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, reforçou que o projeto é resultado de um esforço coletivo entre Estado e municípios para aprimorar a experiência de quem visita Mato Grosso.

“A sinergia entre as administrações municipal e estadual é o catalisador que impulsiona a realização de projetos. Este CAT é a prova concreta da união de esforços entre Cuiabá, Várzea Grande e o Governo de Mato Grosso. Sendo o aeroporto o nosso principal portal de entrada, é fundamental oferecermos um ponto de acolhimento, recepção e informação de excelência aos nossos visitantes e cidadãos”, afirmou.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, também destacou o turismo como motor de geração de emprego e renda, ressaltando a importância do investimento em infraestrutura.

“Quando a gente pensa em turismo, pensa em lazer. Mas o turismo é um segmento econômico, é geração de emprego e renda. O aeroporto, que agora está internacionalizado, precisa ter as condições certas para receber bem o turista, seja ele nacional ou estrangeiro”, observou.

O CAT atuará ainda como elo entre o poder público e o trade turístico, fortalecendo a integração com hotéis, restaurantes, guias credenciados, agências de turismo e operadores locais. O espaço servirá também como base de coleta de dados sobre o perfil dos turistas, auxiliando na formulação de políticas públicas e estratégias de promoção do destino Cuiabá e das demais regiões do Estado.

“Este espaço é muito importante para o fomento da economia e do turismo em todas as regiões. O aeroporto é a porta de entrada de Mato Grosso, e o turismo não se limita a Cuiabá, ele está no norte, sul, leste e oeste do nosso Estado”, disse a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, destacando o benefício do CAT para todo o Estado.

O presidente da Abrasel-MT, Daniel Teixeira, ressaltou que o serviço representa um avanço na recepção e orientação aos visitantes.

“O CAT é indispensável. O turista chega aqui e precisa de informações precisas sobre o que fazer, onde comer e onde se hospedar. Esse tipo de atendimento qualifica a experiência e ajuda a atrair mais visitantes”, avaliou.

Como inovação, a SDTA está desenvolvendo o receptivo digital “Yaiá”, uma assistente virtual baseada em inteligência artificial que atuará como versão digital do CAT, oferecendo atendimento interativo via WhatsApp.

Com a nova estrutura, a Prefeitura de Cuiabá reafirma seu compromisso com o fortalecimento do turismo local, promovendo hospitalidade, desenvolvimento econômico e valorização dos atrativos que fazem da capital mato-grossense uma porta de entrada vibrante para quem visita o Centro-Oeste.

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra autoridades e representantes das esferas municipal, estadual e federal durante a cerimônia de inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT