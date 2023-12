Prefeitura de Cuiabá reforça regularidade nas contas do Município

Cuiabá será transformada em uma cidade dos sonhos, iluminada pela magia natalina com a abertura oficial da programação festiva promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Repleto de magia e encanto, o lançamento oficial da edição do ‘Natal da Gente 2023’ ocorrerá neste domingo (10), a partir das 19h, no Parque das Águas.

O evento, que será aberto ao público e totalmente gratuito, ganhará um toque especial com a participação do casal do mundo encantado da Disney, Mickey e Minnie. Suas danças, músicas e interações encantarão crianças e adultos, proporcionando uma experiência como a de um conto de fadas. Serão eles os responsáveis pela recepção e chegada do bom velhinho, o Papai Noel. Além disso, o público presente poderá apreciar um lindo espetáculo, o show da Neve.

“O espetáculo será uma fusão perfeita entre a magia Disney e o espírito natalino, envolvendo toda a família em uma atmosfera de alegria e surpresas. Queremos proporcionar momentos de pura felicidade e emoção para todos os presentes”, declarou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Responsável pelos personagens certificados da Disney, o presidente da Associação Bem Viver do Estado de Mato Grosso, Luan Angel, agradece a oportunidade de participar desse evento da Prefeitura Municipal, que visa oferecer uma atração especial voltada à população carente da capital, principalmente moradores dos bairros mais distantes da região central. “Sabemos o quanto é emocionante levar um pouquinho de carinho e amor a tantas crianças neste momento que é o Natal, com um significado representativo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Busco levar comigo sempre uma frase: Quem não vive para servir não serve para viver, e com pequenos gestos de carinho e solidariedade que conseguimos oferecer uma vida melhor e feliz para todos. Fazer uma Criança Sorrir é um dom divino”, agradeceu Lucas.

“O Natal da Gente 2023 é mais que uma celebração. É um convite à população cuiabana para compartilhar momentos especiais com aqueles que amamos. A presença do Mickey e da Minnie da Disney tornará a noite festiva ainda mais emocionante para todos os cuiabanos”, reforçou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Os personagens da Disney irão participar da programação completa da Edição do ‘Natal da Gente 2023’.

O público poderá conferir também as apresentações musicais dos grupos de Corais da Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT e do programa Siminina.

O Coral da UFMT, conhecido por sua maestria musical, promete envolver todos os presentes em uma atmosfera mágica e emocionante. Sem falar na participação especial do Coral do Programa Siminina, que tem como madrinha a primeira-dama Márcia Pinheiro. As meninas ensaiaram repertório com músicas temáticas para dar ainda mais brilho à noite da abertura da programação festiva. “Juntos, esses corais, conhecidos por seus talentos, criarão um ambiente harmonioso, num espetáculo único e inesquecível, proporcionando momentos de pura emoção e celebração. O Natal representa vida. É o nascimento do menino Jesus. Participem. Esse espetáculo está sendo especialmente preparado pela gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro”, declarou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Os visitantes poderão desfrutar de diversas atrações, incluindo apresentações culturais, atividades para crianças e a presença de personagens natalinos. O Parque das Águas, cenário deslumbrante para essa celebração, será adornado com decorações natalinas.

Programação:

Além do lançamento oficial no dia 10 de dezembro, a programação do ‘Natal da Gente 2023’ se estenderá até o dia 20. Uma carreta com 15 metros de comprimento, toda decorada, irá percorrer dez bairros, prometendo espalhar a magia festiva por todos os cantos da capital cuiabana, com muita alegria, entretenimento e cultura para todos os moradores.

A região Sul será a primeira contemplada com programação na segunda-feira (11), na Praça Cultura do Pedra 90. No dia 12 (terça-feira), a Avenida Espigão/Tijucal será iluminada com as luzes do Natal da Gente 2023.

Em seguida, será a vez dos moradores da região Oeste. A Praça Cultural do Parque Cuiabá será o cenário mágico no dia 13, seguida pelo Campo do Areão/Santa Isabel no dia 14 de dezembro. A programação terá início sempre às 19h até as 22h.

No bairro do Distrito do Coxipó, região Norte da capital, a carreta estará no local para fazer a alegria dos moradores com muita música, alegria e diversão.

Entre os dias 16 e 17, as festividades ocorrerão no campo de futebol do bairro Jardim União e no campo de futebol do bairro Três Barras.

Os moradores do CPA I também irão receber a visita do Papai Noel. O local escolhido foi a praça próxima ao Terminal, no dia 18 de dezembro. Lembrando que a programação começa às 19h. Na terça-feira (19), a carreta estará no bairro Campo Velho.

E para encerrar com chave de ouro, no dia 20 (quarta-feira), a ação do Natal da Gente 2023 será no Parque Tia Nair.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT