Prefeitura de Cuiabá resgata cachorro abandonado em córrego

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fornece fórmulas infantis específicas para atender crianças de 0 a 12 meses matriculadas nas creches municipais. “É um compromisso da gestão do prefeito Abilio Brunini garantir diariamente à alimentação em um compromisso com a educação e as famílias cuiabanas”, afirma o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

Os produtos, com preços de mercado de até R$ 400, são armazenados na Central de Distribuição da Alimentação Escolar, localizada no Distrito Industrial. Antes da distribuição, é feita a checagem da qualidade de todos os alimentos e suas respectivas datas de vencimento pela equipe de nutricionistas.

São oferecidas latas de leites das marcas “Nan Confor”, “Pedia Sure”, “Trophic Basic Enteral”, “Infantrini Isosource Junior” e “Neocate LCP”.

Também é oferecido gratuitamente o leite Pregomin. Trata-se de uma fórmula infantil destinada aos bebês com alergia à proteína do leite de vaca ou outras condições que exigem a exclusão de proteínas do leite de vaca da dieta. É uma opção para bebês e crianças pequenas que precisam de uma fórmula semi-elementar ou hipoalergênica.

A coordenadora de Nutrição Escolar, Dryeli Sthefani da Silva, explica o procedimento necessário que deve ser adotado pelos pais ou responsáveis para assegurar a alimentação especial.

“No ato da matrícula, cabe aos pais ou responsáveis apresentarem laudo médico que descreva se a criança possui alergias, intolerâncias alimentares, restrições ou seletividade alimentar. A partir daí, a unidade escolar encaminha para a coordenadoria de nutrição escolar. Assim que recebemos a demanda, entramos em contato com os responsáveis para sanar possíveis dúvidas, elaboramos o cardápio individualizado e, posteriormente, encaminhamos para a unidade escolar”, explica.

A nutricionista Carolina Moreira, que integra a equipe da alimentação escolar, ressalta que a Secretaria Municipal de Educação fornece também refeição especial aos autistas e quaisquer outras crianças com seletividade alimentar.

“A partir da informação dos responsáveis pelos alunos fornecemos alimentos que atendam aquela restrição, como, macarrão sem glúten, geleia diet, goma de tapioca, leite sem lactose, bebida de soja e o leite Neocate, por exemplo, para crianças com alergia à proteína do leite de vaca”, detalha.

O fornecimento dos alimentos às crianças matriculadas nas unidades de ensino da Prefeitura de Cuiabá segue parâmetros fixados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), a partir da Resolução 6/2020. No documento, são fixadas as regras do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A foto ilustra três latas de leite infantil armazenadas em um estoque. As latas tem letras azuis e rosas com detalhes brancos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT