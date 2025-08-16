Prefeitura de Cuiabá tapou mais de 63 mil buracos em 72 bairros

A Prefeitura de Cuiabá já tapou mais de 63.507 buracos em 72 bairros e 1.200 avenidas. O dado é referente aos sete primeiros meses deste ano.

Neste sábado (16), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou os trabalhos no bairro Cohab Nova.

“Todos os bairros de Cuiabá estão sendo atendidos. Já foram mais de 63 mil buracos tapados. Obrigado a toda a sociedade que nos envia as demandas e confia nos trabalhos da Prefeitura de Cuiabá”, destacou o prefeito.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMInfra) apresentou, na Câmara Municipal, o balanço das principais ações executadas entre 6 de janeiro e 31 de julho de 2025. O levantamento reúne intervenções de manutenção viária, obras de pavimentação, drenagem e execução de projetos estruturantes em diversos bairros da capital.

De acordo com o relatório, foram utilizadas aproximadamente 19,8 mil toneladas de massa asfáltica, resultando no reparo de 63.507 buracos em 72 bairros.

A manutenção do sistema de drenagem também foi prioridade, com a limpeza de 1.443 bocas de lobo, 138 poços de visita e mais de 6 quilômetros de redes. Houve ainda a reposição de 66 tampas de bocas de lobo, 16 tampas de poços de visita e a instalação de oito novas grelhas.

Na zona urbana, foram realizados 235 quilômetros de patrolamento, enquanto na zona rural o número chegou a 600 quilômetros. Ao todo, 87 pontos de drenagem receberam obras de recuperação, totalizando 825 metros revitalizados.

Entre as obras concluídas, estão as ações de recapeamento total na alça de acesso à Avenida Miguel Sutil, no viaduto da Rodoviária; Rua Bom Jesus, no bairro Santa Marta; Rua Osvaldo da Silva Corrêa e Rua Presidente Afonso, no bairro Residencial Despraiado; Avenida A, no bairro Terra Nova; Rua do Cemitério, no bairro Bom Jesus; e Rua 4, no bairro Centro Norte.

A pavimentação asfáltica foi concluída na Travessia S/D, no bairro Quilombo; Rua Um, no bairro São José; e Avenida Antártica, no Distrito do Sucuri. Já os bairros Serra Dourada, Jockey Club, Parque Cuiabá, Jardim Presidente I, Vila Rosa, Oito de Abril, Três Poderes I, II e III, Residencial Coxipó (2ª e 3ª etapas), Altos da Serra II e a Avenida Contorno Leste estão com obras de pavimentação em execução.

Também estão em andamento frentes de trabalho com microrevestimento asfáltico, técnica que aplica uma camada fina de mistura asfáltica sobre o pavimento existente para prolongar sua vida útil e corrigir desgastes superficiais. Esse serviço já foi realizado nos bairros Tijucal e Quilombo.

Na área de pontes, foram concluídas recuperações em madeira e concreto, tanto na zona urbana quanto na rural, com outras obras em andamento.

Além das entregas, a SMInfra desenvolveu e finalizou projetos de pavimentação e drenagem para os bairros São Sebastião, Jardim Aquário, Jardim Liberdade, Parque Atalaia, Chico Mendes e Oito de Abril. Também avançam projetos estruturantes, como a readequação da rotatória do Monte Líbano, a construção de viadutos e melhorias no sistema viário.

O secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira, destacou que o planejamento da pasta busca equilibrar ações imediatas e obras estratégicas.

“Trabalhamos para equilibrar a manutenção diária, que garante a mobilidade e segurança da população, com grandes projetos que vão transformar a infraestrutura de Cuiabá nos próximos anos”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT