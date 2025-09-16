Prefeitura de Cuiabá transforma bairro Jonas Pinheiro III com iluminação pública

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), concluiu nesta segunda-feira (15) a instalação da rede de iluminação pública no bairro Residencial Jonas Pinheiro III, localizado na região leste da capital. O local não contava com pontos de luz e, a partir de agora, passa a ter ruas iluminadas, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

No total, foram implantados 52 novos pontos de iluminação em 12 ruas do bairro. A ação foi realizada entre 18h30 e 0h, mobilizando 14 profissionais distribuídos em equipes de eletricistas, motoristas, fiscalização e apoio.

A iniciativa integra o planejamento contínuo da Prefeitura de Cuiabá para modernização e ampliação da rede de iluminação da capital. Além de obras como a realizada no Jonas Pinheiro III, a Limpurb executa mutirões mensais de manutenção em diferentes regiões, assegurando a eficiência do sistema. Paralelamente, são feitos reparos diários em pontos de luz danificados, de acordo com as demandas encaminhadas pela população.

O serviço é conduzido por equipes especializadas em luminotécnica, equipadas com todos os itens de segurança necessários, como capacetes, luvas, cintos de proteção, botinas isoladas e uniformes antichama.

“Nosso compromisso é levar mais segurança e qualidade de vida aos moradores de Cuiabá. A instalação de iluminação no Jonas Pinheiro III é uma conquista importante, porque transforma a rotina da comunidade e contribui para um bairro mais seguro e acolhedor. Seguiremos com mutirões mensais e atendimentos diários para garantir que a cidade esteja sempre bem iluminada”, afirma Felipe Wellaton, diretor-geral da Limpurb.

A Prefeitura reforça que a população pode colaborar com a manutenção do sistema de iluminação, solicitando reparos por meio dos canais oficiais da Limpurb: via WhatsApp, no número (65) 9 9318-8761, ou pelo telefone (65) 9 9247-6662. Para chamados pelo aplicativo, é necessário encaminhar foto do ponto com iluminação danificada, além do nome completo, endereço com ponto de referência e a localização exata.

#PraCegoVer

A imagem mostra uma vista aérea do bairro Jonas Pinheiro III, destacando as ruas agora iluminadas após a instalação do novo sistema de iluminação pública pela Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT