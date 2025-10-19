Prefeitura de Cuiabá vai instalar 5 mil lâmpadas de LED nos bairros; confira a relação

A Prefeitura de Cuiabá vai instalar 5.068 mil lâmpadas de LED em postes de iluminação pública nos bairros. As instalações estão programadas para iniciar no dia 22 deste mês.

Na manhã de sábado (18), o diretor geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Felipe Wellaton, recebeu 5.068 mil lâmpadas de LED fornecidas pelo governo do Estado, via Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).

Nos próximos 100 dias, serão fornecidas a Cuiabá, pelo governo do Estado, outras 10.136 lâmpadas de LED, permitindo assim a expansão da melhoria da iluminação públicas em bairros localizados de Norte a Sul.

Isso porque a gestão do prefeito Abilio Brunini aderiu a parceria do programa MT “Iluminado”, que é executado em parceria com as prefeituras, por meio de convênios.

O Estado fornece as luminárias para as prefeituras, que são responsáveis por fazer a instalação dos equipamentos. Os municípios também precisam apresentar projetos e certidões para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para firmar o convênio.

O diretor geral da Limpurb, Felipe Wellaton, explica as vantagens de ter lâmpadas de LED na iluminação pública de Cuiabá. “Iluminação pública eficiente é sinônimo de segurança pública. Além disso, a troca de lâmpadas convencionais por LED representa uma economia mensal de 60% do valor nas faturas de energia que são pagas pela Prefeitura de Cuiabá”.

Os bairros contemplados são: Tijucal, Osmar Cabral, São João Del Rey, Pedra 90, Morada da Serra, zona de expansão urbana do Manduri, Jardim Industriário, Alvorada, Nova Esperança, Pascoal Ramos, Osmar Cabral, Jardim Fortaleza, Jardim Passaredo, Santa Laura, Altos do Coxipó, São Francisco, São Sebastião, Bela Vista, Lagoa Azul, Jardim dos Ipês, Residencial São Carlos, Jardim Eldorado, Residencial Flor de Liz e Brasil 21.

#PraCegoVer

A foto ilustra o diretor da Limpurb, Felipe Wellaton, vestido de camisa verde, sorridente, carregando uma lampada de LED. Ao seu lado, estão três funcionários, também carregando lâmpadas de LED. Todos sorriem para o registro de uma fotografia.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT