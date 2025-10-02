Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá vai pagar adicional de insalubridade com critérios fixados em lei
A Prefeitura de Cuiabá vai manter o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a partir do percentual do salário base de cada categoria, atendendo assim a uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPE).
No dia 11 de setembro deste ano, o Ministério Público encaminhou notificação cobrando providências da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para, em 90 dias, regularizar os pagamentos.
A adoção de critérios legais é uma das exigências do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado pelo município com o Ministério Público e homologado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 13 de dezembro de 2023.
Durante a intervenção do governo do Estado na saúde pública de Cuiabá, autorizada pelo poder Judiciário em dezembro de 2022 e ratificada em março de 2023, foi verificado, por meio de uma auditoria, que o adicional de insalubridade estava sendo pago indiscriminadamente.
Por isso, foi identificado prejuízo mensal de R$ 4,1 milhões aos cofres públicos, chegando até R$ 48 milhões anuais. Um documento inicial foi assinado pelo então interventor do Estado na saúde de Cuiabá, procurador do Estado Hugo Fellipe Martins de Lima.
A Controladoria Geral do Município (CGM) e a Procuradoria Geral do Município (PGM) também identificaram pagamentos de adicionais de insalubridade com potencial prejuízo aos cofres públicos.
O adicional de insalubridade será pago de acordo com as regras do Ministério do Trabalho. As condições insalubres de cada trabalhador deverão ser comprovadas mediante perícia ou homologação de laudo técnico.
#PraCegoVer
A foto ilustra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, com predominância de cor bege clara. Há vidros em destaque e letras que identificam a Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Câmara de Cuiabá arquiva, por unanimidade, pedido de cassação contra a vereadora Maysa Leão
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Cuiabá abre inscrições para contratação direta de CADs com salário de R$ 2,9 mil
A Prefeitura de Cuiabá publicou o edital do processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de Cuidadores de Crianças com Deficiência. A seleção é voltada para profissionais com nível médio completo, e os vencimentos podem chegar a R$ 2.979,19. A íntegra do edital pode ser conferida na edição suplementar da Gazeta Municipal publicada na quarta-feira (1º): https://gazetamunicipal.cuiaba.mt.gov.br/api/api/editions/viewPdf/11429
As inscrições estarão abertas de 2 a 17 de outubro de 2025 e deverão ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Selecon: www.selecon.org.br, responsável pela organização do processo. Para efetivar a participação, é necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 75,00 até o vencimento do boleto. O pagamento deve ser feito via boleto bancário gerado no ato da inscrição.
A seleção será realizada por meio de análise de títulos e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva. Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação.
As vagas são destinadas a diversas unidades da rede municipal de ensino, ampliando as oportunidades de atuação em diferentes regiões da cidade. Os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação. A previsão é de que a atuação direta se inicie a partir de 2026.
O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 16 de dezembro. O edital completo está disponível no portal do Selecon e traz todas as informações sobre requisitos, documentação exigida e critérios de pontuação.
#PraCegoVer
A foto ilustra lápis de cores armazenados em um pequeno pote. No fundo, estão crianças sentadas em cadeiras e apoiadas em mesas, ambas de cores amarelas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá
Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé
Obras de concretagem da Avenida do CPA começam na próxima segunda-feira (6)
Prefeitura de Cuiabá vai pagar adicional de insalubridade com critérios fixados em lei
Câmara de Cuiabá arquiva, por unanimidade, pedido de cassação contra a vereadora Maysa Leão
Segurança
Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá
Dois policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de dois anos...
Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé
Um dos autores de uma série de furtos por meio de arrombamento em estabelecimentos comerciais no município de Poconé (104...
Polícia Civil lamenta falecimento de investigador – Luiz Carlos de Oliveira e Faria
A Polícia Civil de Mato Grosso comunica o falecimento do investigador, Luiz Carlos de Oliveira e Faria, de 67 anos,...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política7 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde
-
CIDADES6 dias atrás
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
-
Saúde6 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento do médico Almícar Tanure
-
Brasil2 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com população investimentos em políticas públicas para 2026
-
Várzea Grande7 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares