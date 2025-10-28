Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá valoriza servidores com capacitação, pagamento da RGA e incentivos financeiros
Em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Prefeitura de Cuiabá destaca uma série de ações concretas voltadas à valorização dos profissionais que integram o funcionalismo municipal. A gestão do prefeito Abilio Brunini tem reforçado o compromisso de reconhecer o trabalho de quem faz a máquina pública funcionar, tanto por meio de incentivos financeiros quanto pela ampliação de oportunidades de capacitação e bem-estar.
Somente em 2025, a Prefeitura já promoveu 760 cursos de capacitação, qualificando mais de 1,4 mil servidores em diversas áreas. Os treinamentos incluem desde temas técnicos, como execução orçamentária e gestão de pessoas, até atualizações em Inteligência Artificial, oratória e informática avançada. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Adjunta de Formação do Servidor, que tem como foco preparar os profissionais para os novos desafios da administração pública.
Outra medida marcante é a criação do café da manhã nas unidades de ensino, agora também estendido aos professores e servidores da Educação. Antes, o consumo era restrito aos alunos, devido às regras de repasse federal que limitavam o uso da merenda escolar. A mudança, conduzida pela primeira-dama e vereadora Samantha Íris e pelo secretário de Educação Amauri Monge, representa um gesto simbólico de cuidado e valorização da categoria, que inicia o expediente logo nas primeiras horas da manhã.
Na área da Saúde, a aprovação da nova Lei do Prêmio Saúde trouxe avanços importantes. A partir de agora, o servidor não perde integralmente o prêmio ao apresentar atestados médicos. Antes, havia um limite de três ausências; com a nova legislação, o desconto é proporcional apenas aos dias não trabalhados. A medida reconhece o direito do trabalhador de cuidar da própria saúde sem sofrer penalidades desproporcionais. Cabe destacar também que o benefício passou a ser pago com o salário nesta gestão.
Outro destaque é a Lei do Home Office, aprovada neste mês, que garante autonomia aos servidores cujas funções se enquadram nessa modalidade. O regime remoto poderá ser adotado, especialmente por aqueles em tratamento de saúde, mediante cumprimento de metas e horários flexíveis. A norma traz mais modernidade e humanização à gestão pública, aliando produtividade e qualidade de vida.
“Estamos avançando em uma gestão que valoriza as pessoas, investe em conhecimento e garante condições dignas de trabalho. É assim que construímos uma Cuiabá mais eficiente e humana”, afirmou o prefeito Abilio Brunini.
Principais melhorias e avanços para servidores em 2025
1 – Reposição salarial (RGA) – Concessão de 5,32% de reajuste para servidores ativos, comissionados, aposentados e pensionistas. Garantia de pagamento dentro do mês trabalhado, reforçando previsibilidade e planejamento financeiro.
2 – Quitação de passivos trabalhistas – Pagamento de rescisões atrasadas de servidores exonerados, somando milhões em quitações. Redução de passivos e valorização do compromisso da gestão com os direitos dos servidores.
3 – Valorização de categorias específicas – Incentivos e bônus para ACS e ACE com a nova Lei do Prêmio Saúde: agora sem limite de atestados, descontos apenas nos dias não trabalhados. Prêmios e gratificações para profissionais da Educação, inclusive com valores adicionais no Dia do Professor.
4 – Capacitação e formação continuada – 760 cursos em 2025, com mais de 1,4 mil servidores capacitados. Temas abrangem informática avançada, Excel, oratória, inteligência artificial, execução orçamentária, licitações, regimes previdenciários, novas legislações (improbidade e licitações).
5 – Ações de saúde e bem-estar – Nova Lei do Prêmio Saúde que protege servidores que precisem se ausentar por motivos médicos. Incentivos à manutenção da saúde sem prejuízo financeiro.
6 – Flexibilidade e inovação no trabalho – Lei do Home Office, aprovada em outubro de 2025: permite regime remoto para servidores que se encaixam no perfil do cargo, especialmente aqueles em tratamento de saúde, com metas e horários flexíveis.
7 – Alimentação escolar ampliada – Café da manhã para professores e servidores da Educação, anteriormente restrito aos alunos. Garantia de refeições saudáveis para servidores que atuam no início do expediente, reforçando cuidado com bem-estar e produtividade.
8 – Planejamento e capacitação para setores específicos – Treinamentos especializados para servidores de áreas financeiras e administrativas sobre execução orçamentária, restos a pagar, elaboração de documentos preparatórios para licitações. Qualificação para lidar com legislação atualizada, garantindo eficiência e segurança na gestão pública.
9 – Negociações sindicais e PCCS/PCCV – Reuniões com sindicatos e ACS/ACE para ajustes em planos de carreira e gratificações, com compromisso de estudos técnicos e implementação de melhorias.
10 – Valorização estratégica da educação e saúde – Programas e incentivos financeiros aliados à capacitação para melhorar o atendimento à população e eficiência administrativa. Foco em políticas que unem desenvolvimento profissional e reconhecimento financeiro.
11 – Regularização do salário de dezembro de 2024 – Pagamento integral da folha deixada em atraso pela gestão anterior, quitada em janeiro de 2025. A medida garantiu que nenhum servidor ficasse sem salário, reafirmando o compromisso da atual administração com responsabilidade e respeito aos trabalhadores.
12 – Unificação dos repasses e previsibilidade financeira – O prefeito Abilio Brunini unificou todos os repasses em um único dia, junto com o pagamento do salário, sempre no último dia útil do mês. A medida trouxe transparência, controle e segurança financeira para os servidores municipais.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeito palestra no fórum internacional de cidades em Dubai
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participa nesta terça-feira (28) como palestrante convidado no Fórum de Prefeitos da 15ª Cúpula de Cidades da Ásia-Pacífico (2025 APCS), realizado na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento reúne lideranças de mais de 350 cidades de todo o mundo para discutir o futuro da governança urbana, inovação tecnológica e sustentabilidade. O tema da apresentação será: ‘Destaque Urbano das Cidades Brasileiras’ (Urban Spotlight of the Brazilian Cities).
Único representante do Estado de Mato Grosso entre os 15 gestores brasileiros convidados com despesas custeadas pelo governo dos Emirados, Brunini integrará os painéis de debate sobre liderança urbana, desenvolvimento econômico e transformação digital, que fazem parte da programação oficial do encontro. O fórum é promovido pelo Instituto Milken, referência internacional em políticas públicas e mercados globais.
A programação tem início às 14h (horário local) com a cerimônia de abertura e a foto oficial dos prefeitos. Em seguida, as discussões serão conduzidas por Curtis S. Chin, presidente do Conselho de Fellows do Milken Institute, com apresentações de especialistas e gestores de várias partes do mundo. Entre os palestrantes estão Younus Al Nasser (Digital Dubai), Harpreet Kaur Babla (prefeita de Chandigarh, Índia), Adrian Schrinner (prefeito de Brisbane, Austrália), e Jakub Mazur (vice-prefeito de Wroclaw, Polônia).
Brunini também participa de encontros bilaterais com prefeitos de diferentes países e representantes de organismos internacionais, com foco em atração de investimentos, cooperação técnica e políticas de inovação urbana. Segundo ele, o objetivo é posicionar Cuiabá entre as cidades emergentes que buscam soluções modernas e sustentáveis para seus desafios urbanos.
“Estar em Dubai representando Cuiabá é uma oportunidade de aprendizado e de projeção internacional. Vamos apresentar o que a capital tem feito em inovação e buscar novas parcerias que gerem resultados concretos para nossa população”, afirmou o prefeito.
A presença de Abilio Brunini no evento reforça o compromisso da gestão municipal em internacionalizar Cuiabá, ampliando o diálogo com líderes e instituições que pensam o futuro das cidades sob a ótica da sustentabilidade, tecnologia e desenvolvimento humano.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
“Nenhuma tecnologia substituirá o conhecimento”, diz professora mais jovem de Cuiabá
Professora mais jovem em tempo de carreira em Cuiabá, a pedagoga sul-matogrossense Karine da Silva Siqueira, 36 anos, trabalha desde 2019, quando foi aprovada em um concurso público.
Atualmente, está lotada na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Lidioliria Santana, onde diariamente dá aulas as crianças de 4 a 10 anos, ensinando crianças moradores do Residencial Nico Baracat e Zona de Expansão Maduri.
A professora Karine narra que seus pais são pessoas com baixo grau de estudo. Por isso, curiosamente, em determinada fase da vida, passou a vida guiada por professores, o que lhe motivou a apostar na profissão.
“Dentro da minha trajetória tive professores que fizeram diferença na minha vida, não apenas no aspecto educacional, mas também pessoal e profissional. É o que me motiva. O professor, ensina em sala de aula, educa e é uma referência para a vida. Porque é também o professor que enxerga e corrige rumos do estudante”, afirma.
Da família da professora Karine da Silva Siqueira, uma irmã também é professora e outras suas são enfermeiras em Campo Grande (MS).
Questionada a respeito de como é educar crianças em um cenário onde o acesso à Internet e as redes sociais ocorrem facilmente pelos estudantes, a professora Karine Siqueira explica que a educação é ainda mais fundamental neste contexto.
“O que vejo é uma geração digital que não sabe usufruir das redes com qualidade. Falta conteúdo teórico, domínio de conhecimento que permita uma boa fluidez da comunicação. Estudar é imprescindível. Nenhuma tecnologia será capaz de substituir o conhecimento científico e social”, afirma.
#PraCegoVer
A foto ilustra a professora Karine da Silva Siqueira de calça preta e blusa verde exibindo um livre em uma sala de aula. Crianças sentadas e apoiadas em mese prestam atenção na sua fala.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia
Carbono vira receita extra para o produtor rural brasileiro
Brasil segue entre líderes mundiais com safra projetada em 3,73 milhões de ton.
Desafios de custos e crédito freiam investimentos na soja
Segurança
Polícia Civil recebe novos computadores de alto desempenho em Alta Araguaia
A Polícia Civil foi contemplada com a aquisição de novos computadores de alto desempenho destinados à Delegacia de Alto Araguaia,...
Operação de segurança mobiliza 900 policiais militares para show da banda Guns N’ Roses em Cuiabá
Cerca de 900 policiais militares serão mobilizados nesta semana para garantir a segurança do público que irá assistir ao show...
Polícia Militar prende homem com seis armas de fogo em Santa Rita do Trivelato
A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
