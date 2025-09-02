Prefeitura de Rondonópolis vai implantar parque linear na Avenida Irmã Bernarda

A Secretaria Municipal de Infraestrutura está finalizando o processo preparatório da licitação que vai transformar a Avenida Irmã Bernarda, no Conjunto São José, em um grande espaço integrado de mobilidade, infraestrutura e lazer. O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anunciou neste fim de semana, dentro das comemorações dos 100 primeiros dias de governo, que será implantado um parque linear modernizando o atual canteiro central.

O projeto contempla a construção de playground, pista de skate, espaços para exercícios físicos, nova iluminação, paisagismo renovado e pista de caminhada. Além disso, o parque será o ponto final da maior ciclovia em planejamento na cidade, que deve começar na Avenida Otaviano Muniz, próxima à BR-364, atravessar importantes avenidas como Lions Internacional, Rotary Internacional (Brasil) e Filinto Muller, até chegar à Irmã Bernarda.

Segundo o prefeito, o espaço atualmente está subutilizado, embora localizado em uma das regiões mais populosas da cidade e rodeado por atividades comerciais, de lazer e entretenimento. “Vamos modernizar esse espaço para atender de forma multifuncional toda aquela comunidade”, destacou Cláudio Ferreira.

A ciclovia projetada vai ligar o setor industrial ao maior núcleo populacional do perímetro urbano, promovendo integração e mobilidade sustentável. Já o parque linear pretende ser um novo ponto de encontro e convivência, conciliando práticas esportivas, lazer e valorização urbana.

O projeto executivo do parque linear já está concluído e a expectativa é que a licitação seja realizada ainda em 2025.

