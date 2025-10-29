Prefeitura de Sinop abre inscrições para cursos gratuitos do programa Qualifica Turismo

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, está com inscrições abertas para novos cursos de capacitação do programa Qualifica Turismo. As formações são gratuitas e ofertadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Mato Grosso (Senac-MT), com o objetivo de preparar a população para atuar em diferentes áreas ligadas ao turismo.



Nesta etapa, estão disponíveis os cursos “Abordagem para o Influenciador Digital” e “Como Vender na Internet e Redes Sociais”, que buscam aprimorar habilidades de divulgação e comercialização no ambiente digital. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro e devem ser realizadas presencialmente no Senac Sinop, localizado na Avenida das Sibipirunas, nº 3.662, no Setor Comercial.



O programa Qualifica Turismo foi lançado oficialmente no dia 29 de julho e tem a meta de formar 400 pessoas até o fim do ciclo de capacitações para fortalecer o turismo local com profissionais qualificados. No mês de setembro, o programa entregou 20 certificados a alunos que concluíram o curso de Recepção Hoteleira, primeira capacitação ofertada pela Prefeitura dentro do programa.



A diretora de Turismo da Prefeitura de Sinop, Leidiane Viegas, destaca que a iniciativa representa um passo fundamental para o desenvolvimento estruturado do setor em Sinop. Segundo ela, o município tem registrado crescimento expressivo no fluxo de visitantes, o que exige investimentos em capacitação e atendimento de qualidade. “O Qualifica Turismo nasceu com o compromisso de preparar a nossa mão de obra para atender às exigências do mercado e potencializar as experiências turísticas no município. Esses cursos são o começo de um trabalho contínuo de valorização dos profissionais que atuam ou desejam atuar nesse setor promissor”, afirma Leidiane.



A turismóloga também ressalta que a oferta dos novos cursos busca atender demandas atuais do mercado e valorizar talentos locais. “Nesta etapa teremos a capacitação de influenciador digital, que é essencial para divulgar tudo que nós temos a oferecer, além do curso de como vender nas redes sociais. Foram cursos pensados com muito carinho para que possamos fazer uma ótima entrega, não só para a população sinopense, mas também para os visitantes que chegam ao nosso município”, explica.



O curso “Abordagem para o Influenciador Digital” será realizado de 17 a 27 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Já o curso “Como Vender na Internet e Redes Sociais” será ministrado de 1º a 9 de dezembro, também de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Mais informações estão disponíveis pessoalmente no Senac Sinop, das 7h às 22h.