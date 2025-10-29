Connect with us

Prefeitura de Sinop abre inscrições para cursos gratuitos do programa Qualifica Turismo

29/10/2025
A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, está com inscrições abertas para novos cursos de capacitação do programa Qualifica Turismo. As formações são gratuitas e ofertadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Mato Grosso (Senac-MT), com o objetivo de preparar a população para atuar em diferentes áreas ligadas ao turismo.
 
Nesta etapa, estão disponíveis os cursos “Abordagem para o Influenciador Digital” e “Como Vender na Internet e Redes Sociais”, que buscam aprimorar habilidades de divulgação e comercialização no ambiente digital. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro e devem ser realizadas presencialmente no Senac Sinop, localizado na Avenida das Sibipirunas, nº 3.662, no Setor Comercial.
 
O programa Qualifica Turismo foi lançado oficialmente no dia 29 de julho e tem a meta de formar 400 pessoas até o fim do ciclo de capacitações para fortalecer o turismo local com profissionais qualificados. No mês de setembro, o programa entregou 20 certificados a alunos que concluíram o curso de Recepção Hoteleira, primeira capacitação ofertada pela Prefeitura dentro do programa.
 
A diretora de Turismo da Prefeitura de Sinop, Leidiane Viegas, destaca que a iniciativa representa um passo fundamental para o desenvolvimento estruturado do setor em Sinop. Segundo ela, o município tem registrado crescimento expressivo no fluxo de visitantes, o que exige investimentos em capacitação e atendimento de qualidade. “O Qualifica Turismo nasceu com o compromisso de preparar a nossa mão de obra para atender às exigências do mercado e potencializar as experiências turísticas no município. Esses cursos são o começo de um trabalho contínuo de valorização dos profissionais que atuam ou desejam atuar nesse setor promissor”, afirma Leidiane.
 
A turismóloga também ressalta que a oferta dos novos cursos busca atender demandas atuais do mercado e valorizar talentos locais. “Nesta etapa teremos a capacitação de influenciador digital, que é essencial para divulgar tudo que nós temos a oferecer, além do curso de como vender nas redes sociais. Foram cursos pensados com muito carinho para que possamos fazer uma ótima entrega, não só para a população sinopense, mas também para os visitantes que chegam ao nosso município”, explica.
 
O curso “Abordagem para o Influenciador Digital” será realizado de 17 a 27 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Já o curso “Como Vender na Internet e Redes Sociais” será ministrado de 1º a 9 de dezembro, também de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Mais informações estão disponíveis pessoalmente no Senac Sinop, das 7h às 22h.

Deputada Federal palestra em evento sobre educação financeira promovido pela UFMT e Procon em Sinop

5 horas atrás

29/10/2025

A Prefeitura de Sinop, por meio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) promove, no dia seis de novembro, um encontro com acadêmicos e comunidade geral para falar sobre a importância e os impactos da educação financeira para uma vida equilibrada, para convivência saudável e para saúde mental.
 
O evento acontecerá no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (Adufmat) na UFMT, com horário de início às 19h. Para participar do evento é necessário solicitar inscrição por meio do link: https://forms.gle/QzYftAsL3Fnk4pTB6. O evento é totalmente gratuito e contará com a palestra da deputada federal por Mato Grosso, Gisela Simona.
 
“O intuito é promover à população uma oportunidade de aprender ou entender como economizar, como controlar as finanças e a maneira de aproveitar da melhor maneira possível os rendimentos que a família têm. Teremos a presença da deputada federal Gisela Simona, abrilhantando o evento e contribuindo com o crescimento da sociedade. Contamos a presença de todos”, comentou o diretor Executivo do Procon, Vilson Barozzi.
 
Os interessados podem sanar as dúvidas com o professor Fábio Fagundes, pelo email: [email protected]. O evento conta com vagas limitadas e com certificado de participação que pode ser usado por acadêmicos como horas extras nas universidades.
 
Evento
 
Preletora: GISELA SIMONA (Deputada Federal)
Data: 06/11/2025 (quinta-feira)
Horário: 19 horas
Local: Auditório da ADUFMAT/UFMT Sinop.
Contato: [email protected] (Prof. Fábio Fagundes)
 
Garanta já sua vaga: https://forms.gle/QzYftAsL3Fnk4pTB6

Sinop conquista o tricampeonato do centro-oeste de Bandas e Fanfarras

1 dia atrás

28/10/2025

Pelo terceiro ano consecutivo, a Banda Rudimentar de Sinop da Escola Municipal de Artes (EMA) conquistou o título da Copa Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras, nona edição, disputado neste final de semana (sábado e domingo), no município de Sorriso. A disputa aconteceu entre três estados brasileiros, além de Mato Grosso: Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul.
 
A banda sinopense disputou com 30 músicos na modalidade de “percussão com lira – percussão rudimentar” e apostou nas apresentações musicias de “Torrets of fire” e “relembrando Gonzagão”.
 
“Essa equipe representa não apenas o talento musical de nossos jovens, mas também o compromisso da nossa escola e da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo com a formação artística e cidadã fortalecendo nossa identidade cultural. Esse título representa o esforço dos nossos músicas e de nossa cultura. Parabenizo a todos os participantes que se doaram nesses dois dias e trouxe mais esse título para nossa cidade”, comentou a diretora de Cultura, Cleusa Mara Ost.
 
Competição

A Copa chegou à sua 9ª edição em 2025 e contou com uma programação especial na Praça da Juventude, em Sorriso (MT), que se tornou palco de um verdadeiro show de apresentações durante o final de semana. O evento é organizado pela Associação Cultura de Bandas e Fanfarras de Sorriso (ACBAFAS) e realizado pela Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A competição reúne corporações musicais de diversos estados, como Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Acre, totalizando mais de 1.500 participantes entre músicos, coreógrafos, regentes e equipes técnicas.

A Copa é reconhecida pela excelência de sua banca avaliadora, composta por profissionais renomados de diferentes regiões do país, com currículos que incluem atuação em eventos nacionais e formação especializada em regência, técnica musical, percussão e expressão coreográfica. Cada apresentação é avaliada com rigor técnico e sensibilidade artística, garantindo credibilidade e valorização dos talentos envolvidos.

A organização divulga público superior às 10 mil pessoas apreciando as apresentações, ao longo do fim de semana. O evento tem a tradição de ser mais que uma competição, um espetáculo coletivo que celebra a música como ferramenta de formação, disciplina e protagonismo juvenil.

