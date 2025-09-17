Prefeitura de Sinop abre Semana Nacional do Trânsito nesta quinta-feira (18) com blitz educativa

A Unidade de Coleta e Transfusão de Sinop (UCT Sinop) está com o estoque de sangue em nível crítico e convoca a população para doar. Todas as tipagens sanguíneas são necessárias para garantir o abastecimento do banco de sangue que atende não apenas o município, mas também hospitais da região norte de Mato Grosso e da capital Cuiabá.



As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, na Rua das Amendoeiras, Setor Comercial, anexo ao Hospital Regional de Sinop. Além disso, a unidade realiza coletas todo último sábado de cada mês, com o objetivo de ampliar o acesso da população à doação.



O sangue coletado na UCT de Sinop é utilizado para transfusões em pacientes internados no Hospital Regional e em outras unidades hospitalares. Além de salvar vidas em emergências, o banco de sangue é essencial para tratamentos contínuos, como em casos de câncer, doenças hematológicas e cirurgias de médio e grande porte.



Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto e o CEP do endereço. O doador deve ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 51 kg, estar em boas condições de saúde e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Jovens de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização assinada pelos responsáveis legais, que devem acompanhar todo o processo.



De acordo com as orientações da UCT, existem restrições temporárias para a doação. Pessoas que realizaram cirurgias recentes, passaram por tratamentos odontológicos, tiveram gripe ou febre nos últimos sete dias ou receberam vacinas devem respeitar os prazos mínimos antes de doar. Gestantes e mulheres que estão amamentando também não podem realizar a doação até os períodos exigidos de recuperação.



Outra recomendação importante é o intervalo entre as doações. Homens podem doar a cada 60 dias, até quatro vezes ao ano, enquanto mulheres devem respeitar o intervalo de 90 dias, com o limite de três doações anuais. O uso de bebidas alcoólicas nas 24 horas anteriores ou o consumo de drogas ilícitas também impossibilitam a doação.



A UCT reforça que doar sangue é um ato rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas com cada bolsa coletada. A Unidade disponibiliza o número (66) 99292-2634 (whatsapp) para dúvidas ou informações. As coletas são realizadas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.