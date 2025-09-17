Connect with us

Prefeitura de Sinop abre Semana Nacional do Trânsito nesta quinta-feira (18) com blitz educativa

Publicado em

17/09/2025
A Semana Nacional do Trânsito 2025 terá início em Sinop nesta quinta-feira (18), às 8h, com uma blitz educativa na Avenida dos Jacarandás, ao lado do Estádio Gigante do Norte. A iniciativa promovida pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, integra a campanha nacional que neste ano tem como tema: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.
 
A abertura oficial deve reunir equipes da Prefeitura de Sinop, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ciretran/Detran. A ação pretende sensibilizar motoristas e pedestres sobre a importância de adotar atitudes seguras no dia a dia, como respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança e reduzir a velocidade.
 
A diretora do Departamento de Trânsito, Nilza Moura, destacou que a mobilização busca envolver toda a comunidade. “Nosso objetivo é a preservação da vida e a construção de um trânsito mais seguro e consciente em Sinop. Vamos reforçar temas como respeitar os limites de velocidade, não usar o celular enquanto dirige, adotar o uso correto do cinto de segurança e garantir prioridade a pedestres e ciclistas”, disse.
 
Ela explicou que a campanha será intensificada em diferentes pontos da cidade. “Já iniciamos o trabalho com palestras em escolas e empresas e, a partir da abertura oficial, ampliaremos as atividades. Queremos sensibilizar a população de forma ampla e mostrar que pequenas atitudes podem reduzir acidentes e salvar vidas”, acrescentou Nilza.
 
A programação contará com blitz educativas, palestras e ações de prevenção em locais estratégicos de Sinop, principalmente em áreas de grande movimentação. O objetivo é atingir diretamente a população que circula diariamente pelo município.
 
A campanha nacional segue até o dia 25 de setembro e é coordenada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida” foi escolhido por votação popular que recebeu mais de 1 milhão de participações. O foco está na conscientização sobre o excesso de velocidade, um dos principais fatores de risco no trânsito brasileiro. A Semana Nacional do Trânsito também busca incentivar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a refletirem sobre seus comportamentos e adotarem atitudes mais responsáveis e empáticas.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

Sine Sinop oferta 382 vagas de emprego em diversas áreas

Published

4 horas atrás

on

17/09/2025

By

A Prefeitura de Sinop, por meio do Sine, divulgou nesta quarta-feira (17) a lista atualizada de vagas de emprego disponíveis no município. Ao todo, são 382 oportunidades abertas em diferentes setores, abrangendo desde funções operacionais até cargos técnicos e administrativos.
 
Entre as vagas ofertadas, destacam-se oportunidades para auxiliar de linha de produção, pedreiro, soldador, atendente de lojas, motorista, analista contábil, assistente administrativo, operador de caixa, repositor de mercadorias, social media, professor de educação física, zelador, entre outros.
 
As oportunidades estão distribuídas em áreas como comércio, indústria, construção civil, prestação de serviços e saúde, oferecendo chances tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais já experientes.
 
Os interessados devem procurar o Sine Sinop, localizado no Ganha Tempo (Av. das Acácias, 280 – Jardim Botânico), portando documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
 
> Serviço
�� Local: Sine Sinop – Ganha Tempo (Av. das Acácias, 280 – Jardim Botânico)
⏰ Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
�� Informações: (66) 3511-1809

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

UCT Sinop está com estoque baixo e convoca população para doações de todas as tipagens

Published

5 horas atrás

on

17/09/2025

By

A Unidade de Coleta e Transfusão de Sinop (UCT Sinop) está com o estoque de sangue em nível crítico e convoca a população para doar. Todas as tipagens sanguíneas são necessárias para garantir o abastecimento do banco de sangue que atende não apenas o município, mas também hospitais da região norte de Mato Grosso e da capital Cuiabá.
 
As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, na Rua das Amendoeiras, Setor Comercial, anexo ao Hospital Regional de Sinop. Além disso, a unidade realiza coletas todo último sábado de cada mês, com o objetivo de ampliar o acesso da população à doação.
 
O sangue coletado na UCT de Sinop é utilizado para transfusões em pacientes internados no Hospital Regional e em outras unidades hospitalares. Além de salvar vidas em emergências, o banco de sangue é essencial para tratamentos contínuos, como em casos de câncer, doenças hematológicas e cirurgias de médio e grande porte.
 
Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto e o CEP do endereço. O doador deve ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 51 kg, estar em boas condições de saúde e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Jovens de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização assinada pelos responsáveis legais, que devem acompanhar todo o processo.
 
De acordo com as orientações da UCT, existem restrições temporárias para a doação. Pessoas que realizaram cirurgias recentes, passaram por tratamentos odontológicos, tiveram gripe ou febre nos últimos sete dias ou receberam vacinas devem respeitar os prazos mínimos antes de doar. Gestantes e mulheres que estão amamentando também não podem realizar a doação até os períodos exigidos de recuperação.
 
Outra recomendação importante é o intervalo entre as doações. Homens podem doar a cada 60 dias, até quatro vezes ao ano, enquanto mulheres devem respeitar o intervalo de 90 dias, com o limite de três doações anuais. O uso de bebidas alcoólicas nas 24 horas anteriores ou o consumo de drogas ilícitas também impossibilitam a doação.
 
A UCT reforça que doar sangue é um ato rápido e seguro, que pode salvar até quatro vidas com cada bolsa coletada. A Unidade disponibiliza o número (66) 99292-2634 (whatsapp) para dúvidas ou informações. As coletas são realizadas por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Jhayne Lima

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT

SEGURANÇA17/09/2025

Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio em Nova Olímpia

A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, por tentativa de feminicídio, na noite desta terça-feira (16.9), em Nova...
SEGURANÇA17/09/2025

Faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar com 30 porções de drogas e munições

Policiais militares da 5ª Companhia Independente prenderam na noite desta terça-feira (16.9), dois homens e uma mulher suspeitos por tráfico...
SEGURANÇA17/09/2025

Polícia Civil e Bem Estar Animal resgatam cães e roedores e interditam canil clandestino em Cuiabá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), e a Secretaria de Bem Estar Animal, da...

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

