Prefeitura de Sinop amplia modernização e passa a oferecer mais serviços de alvará totalmente on-line
Para solicitar qualquer um dos serviços, o cidadão deve acessar o site oficial da Prefeitura pelo link https://www.sinop.mt.gov.br/ e selecionar o ícone “Nota Fiscal”. Em seguida, o sistema redireciona para a plataforma digital onde é possível realizar o login e emitir as solicitações. O modelo dispensa o atendimento presencial e oferece todas as etapas de forma digital, incluindo envio de documentos, acompanhamento e emissão final.
A secretária municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, ressaltou que a digitalização representa um avanço significativo na relação entre o poder público e o cidadão. “Disponibilizar esses serviços de forma totalmente on-line é um avanço importante para modernizar a relação entre o cidadão e a Prefeitura. Esse formato reduz deslocamentos, agiliza processos e dá mais transparência às etapas de análise. Nosso objetivo é tornar o atendimento mais eficiente e acessível, garantindo que profissionais, empresas e a população em geral tenham respostas mais rápidas e um serviço público à altura do crescimento de Sinop”, afirmou.
O engenheiro da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, Fernando Morari, explicou que o objetivo da pasta é migrar todos os processos para o ambiente digital para proporcionar padronização, comodidade e controle ao contribuinte. “Estamos migrando todos os processos da Secretaria para o on-line justamente para dar praticidade, comodidade e mais transparência para o contribuinte e para os profissionais, até para que eles possam fazer o acompanhamento desses processos de forma mais prática. Agora implantamos a renovação de Alvará e a emissão de Alvará de Publicidade e Alvará de Demolição on-line”, pontuou.
O engenheiro detalhou que a digitalização proporciona economia, rapidez e controle direto das etapas. “Esses três itens são tipos de alvarás que já estavam sendo emitidos pela secretaria de forma física, e agora, migrando para o on-line, vão trazer muito mais agilidade e praticidade, porque são itens que as pessoas não precisam solicitar presencialmente. Elas fazem a solicitação, o envio de documentos e o pagamento da taxa tudo pelo sistema. A emissão do documento também ocorre de forma on-line, sem necessidade de comparecer à secretaria”, explicou.
Para o engenheiro, outra facilidade é que o processo passa a ser totalmente transparente e acompanhado pelo próprio solicitante de forma simultânea. “Como é feito on-line, a pessoa acompanha todo o passo a passo: o dia que anexou, o dia que foi liberado, o que está faltando. Esse monitoramento ajuda no processo e dá mais transparência. Se tudo estiver correto e toda a documentação estiver anexada, o alvará pode ser liberado em até 15 dias”, disse.
Fernando Morari também alertou sobre o andamento dos processos iniciados antes da implantação da emissão on-line. “Os processos antigos, que já tinham taxas emitidas, seguem de forma física por conta dessas taxas anteriores. Já os novos processos, a partir de agora, serão totalmente on-line. A central de ISSQN não emitirá mais essas taxas e já orienta os profissionais a usar exclusivamente o sistema digital”, explicou.
Para dúvidas sobre os serviços digitais, os interessados podem entrar em contato pelo número (66) 99249-9139 (WhatsApp).
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Trânsito na região da Praça da Bíblia é alterado em razão do Natal dos Sonhos
A principal mudança ocorre no fluxo de ligação no cruzamento das avenidas Júlio Campos e Jacarandás, onde funciona um semáforo. Quem segue pela avenida dos Jacarandás, em direção bairro/centro, terá duas opção: seguir reto na avenida dos Jacarandás ou fazer conversão à direita acessando a avenida Governador Júlio Campos, em direção à Catedral Sagrado Coração de Jesus.
Para quem transita pela avenida Júlio Campos sentido Catedral/UFMT, terá apenas um opção: fazer conversão à direita, acessando a avenida dos Jacarandás em direção à avenida das Embaúbas. Neste local, o fluxo de veículos continuará sendo organizado pelo sinal semafórico.
A rotatória da Praça das Bandeiras (junção das avenidas das Embaúbas, Figueiras e Governador Júlio Campos) permanecerá seu fluxo normal, com exceção da impossibilidade de conversão para avenida Governador Júlio Campos. Para quem segue na direção UFMT/Centro, ao acessar a rotatória deverá, apenas, sair pela avenida das Figueiras em direção aos bairros.
Para quem segue pela avenida das Figueiras em direção à avenida das Embaúbas, o percurso segue naturalmente, mas com lentidão para garantir a segurança dos pedestres que estiverem circulando pelas praças do cruzamento.
Natal dos Sonhos
O Natal dos Sonhos, iniciará, oficialmente, no sábado (06). A programação oficial será divulgada em coletiva de imprensa pelo prefeito Roberto Dorner, vice-prefeito Paulinho Abreu e secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos. A coletiva acontecerá amanhã (03), quarta-feira, na Praça da Bíblia, às 9h.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Sinop se torna centro da discussão sobre combate à Aids com realização de simpósio
A Prefeitura de Sinop, por meio do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) — ligado à Secretaria de Saúde —, em conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), promoveu ontem (01) o 1º Simpósio de Prevenção ao HIV: Olhares e Avanços que Salvam Vidas, destinado a profissionais da saúde da cidade e da região Norte de Mato Grosso. Um espaço amplo de debate e troca de experiências profissionais sobre o combate à infecção.
O encontro aconteceu no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e transformou o ambiente em um centro de discussão sobre o tema. A ação abre o mês de conscientização e combate à Aids, o Dezembro Vermelho. O médico ginecologista, especialista e coordenador do SAE, Walter Steves, explica que a importância de abrir espaços públicos para debate sobre a infecção está em combater o preconceito, fomentar o acesso e capacitar os profissionais que atuam na linha de frente no combate à doença.
“A gente [Sinop] tem uma grande importância no atendimento e também na capacitação e na prevenção da infecção pelo HIV/Aids. A gente sabe que tivemos grandes avanços nos últimos anos em tratamento, em acompanhamento e também na questão laboratorial, na capacidade do diagnóstico, no acompanhamento clínico e laboratorial dos pacientes. Mas o preconceito continua sendo um problema. O Brasil aumentou, nos últimos dez anos, mais de 161% os casos de infecção pelo HIV. Sinop não está diferente. A nossa região, as nossas cidades também não estão. Então é preciso, sim, que a gente fale sobre isso, que capacite profissionais e que atenda todos os usuários da rede SUS”, comenta.
O professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e palestrante do evento, enfermeiro Cezar Flores, esclarece que o maior legado do simpósio é justamente ampliar o conhecimento sobre as formas de transmissão, o tratamento, a conscientização sobre a necessidade da testagem rápida para ISTs e, consequentemente, diminuir o preconceito com a doença e com os pacientes.
“Eu acredito que o mais importante do simpósio é justamente diminuir essa questão do preconceito, trazer informação para as pessoas. Hoje o HIV é uma doença séria, uma doença crônica, mas extremamente tratável quando diagnosticada precocemente. Então a pessoa que é diagnosticada a tempo tem um bom prognóstico e pode viver uma vida normal fazendo uso dos antirretrovirais”, avalia.
Durante a palestra, o professor destacou a importância dos autotestes, uma ferramenta que pode ser usada pelo paciente dentro de seu próprio ambiente, garantindo sigilo e conforto. “Nós trouxemos hoje, aqui na nossa palestra, a questão do teste rápido e do autoteste como uma ferramenta a ser utilizada pelos profissionais da saúde e pela população, justamente para esse diagnóstico precoce. De acordo com a Unaids [Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids], hoje nós temos 9% da população brasileira vivendo com HIV sem saber que é portadora do vírus. Então nós queremos ampliar o acesso ao diagnóstico dessas pessoas, para que elas iniciem o tratamento e, consequentemente, reduzam e interrompam o ciclo de transmissão da doença no Brasil”, explica.
Educação
No entendimento do palestrante Cezar Flores, o simpósio também cumpre a função de servir como formação complementar para os acadêmicos presentes no evento. São esses alunos que estarão, amanhã ou depois, na linha de frente no combate às enfermidades e no tratamento dos pacientes que procurarem atendimento na rede SUS.
“Tem muitos estudantes aqui hoje. Eu acho que esse simpósio vem justamente para agregar ao conhecimento que esses acadêmicos adquirem na universidade. Trazendo esses acadêmicos aqui, oportunizamos a eles observar a importância desse trabalho desenvolvido na rede e, quando se tornarem profissionais, já estarão mais comprometidos com a causa, principalmente das ISTs”, avalia.
Tratamento e acompanhamento
Em Sinop, o SAE — localizado na Avenida das Itaúbas, nº 2.715, Setor Comercial — é o ponto de referência municipal no combate e tratamento das ISTs, inclusive e especialmente da Aids. A enfermeira do órgão, Lucia Mendes Tomas, explica que, além da dispensação de medicação, o serviço conta com uma equipe especializada no acolhimento e condução do tratamento de cada paciente.
“O SAE é um serviço onde os pacientes ficam vinculados para ter acesso ao tratamento. Não é somente em relação ao tratamento medicamentoso. Temos uma equipe de profissionais — entre eles médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, enfim, uma série de profissionais — que estarão dentro desse serviço para ouvir, acolher e direcionar esse usuário para que realize o tratamento. Por ser um tratamento ao longo da vida, esse usuário pode passar por diversas situações, e essa equipe está ali para ajudá-lo a conduzir o processo, evitando a descontinuidade do tratamento”, explica.
Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionam como porta de entrada para o diagnóstico e o tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As equipes de enfermagem das unidades dispõem de testes rápidos e os realizam diariamente. O resultado é emitido em poucos minutos e pode ser obtido concomitantemente à procura por atendimento médico de rotina.
O município de Sinop mantém, também em parceria com a UFMT, uma unidade de autotestes destinada à comunidade acadêmica, que funciona como reforço no rastreio e diagnóstico das ISTs.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Economia & Finanças
