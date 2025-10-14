Prefeitura de Sinop assina convênio para construção de nova Policlínica

A Prefeitura de Sinop oficializou, na manhã desta terça-feira (14), a assinatura do Termo de Compromisso para a construção de uma Policlínica, no âmbito do Novo PAC Seleções 2025. O investimento total é de R$ 30 milhões, sendo R$ 16,9 milhões destinados à execução da obra e o restante para aquisição de equipamentos modernos. A nova unidade será construída em uma área pertencente à Prefeitura de Sinop, localizada na região do bairro Jardim Paulista. A estrutura foi projetada de acordo com os padrões técnicos do Ministério da Saúde, totalizando cerca de 3.200 metros quadrados de construção.

O prefeito Roberto Dorner destacou que o investimento representa mais um passo importante na consolidação de Sinop como referência regional em saúde pública. Ele agradeceu o apoio do Governo Federal e de todos os envolvidos no projeto. “Eu quero agradecer ao Alexandre Padilha, ministro da Saúde, agradecer ao Carlos Fávaro, também, que tem ajudado muito e, agradecer ao nosso companheiro, ex-prefeito de Juína, Altir Peruzzo que, hoje, está aqui como superintendente do Ministério da Saúde em Mato Grosso. Estamos sendo contemplados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, naquilo que estamos solicitando”, afirmou.

Dorner ressaltou, ainda, a importância da parceria institucional que viabilizou o projeto e o papel da Câmara de Vereadores no processo. “A indicação da nossa vereadora Sandra Donato foi contemplada e, hoje, estamos aqui fazendo a assinatura desse Termo de Compromisso para que nós possamos trazer esse dinheiro para licitar essa obra, para que seja construída o quanto antes. A sociedade de Sinop e a região Norte de Mato Grosso necessitam muito da saúde pública. O Governo Federal está fazendo o dever de casa, e o ministro Alexandre Padilha tem feito um grande trabalho por Sinop”, completou o prefeito.

O superintendente estadual do Ministério da Saúde, Altir Antonio Peruzzo, explicou que a assinatura do termo é a primeira etapa do processo que garantirá o repasse dos recursos federais. “Este é o primeiro passo, que é a assinatura de um termo de compromisso feito entre o Ministério da Saúde, a Caixa Econômica Federal, que é por onde os recursos serão repassados, e o município de Sinop. A partir desse Termo, o município tem até 31 de dezembro para viabilizar todos os processos, como a escolha do terreno, adequação do projeto, aprovação na Vigilância Sanitária e início da licitação”, detalhou.

Peruzzo reforçou que o investimento faz parte de uma estratégia nacional de fortalecimento da infraestrutura em saúde. “No Mato Grosso, na área da saúde, estão sendo investidos quase R$ 400 milhões entre as etapas 2024 e 2025. Desses, Sinop está ficando com cerca de R$ 135 milhões, o que representa uma grande fatia, considerando o crescimento populacional da região. É um investimento que atende à demanda atual e prepara o município para o futuro”, enfatizou.

O secretário municipal de Saúde, Érico Stevan, ressaltou o impacto positivo que a nova estrutura trará para o atendimento da população e para as condições de trabalho das equipes. “Estamos realizando o pedido do nosso prefeito Roberto Dorner e do vice-prefeito Paulinho, que é oferecer uma gestão humanizada. São mais de R$ 30 milhões investidos pelo Governo Federal. Sinop ganha em conforto, qualidade e humanização no atendimento. Essa obra vai melhorar a estrutura e o ambiente de trabalho dos servidores”, afirmou

O projeto da Policlínica contempla uma ampla gama de serviços especializados, incluindo salas de ultrassonografia, tomografia, raio-X, endoscopia, atendimento multiprofissional, consultas médicas diversas, atendimento à mulher, área de reabilitação e acolhimento. A unidade também contará com espaços voltados ao apoio administrativo e salas adaptadas para acessibilidade.

A vereadora Sandra Donato, autora da indicação que originou o projeto, destacou o empenho coletivo que tornou o convênio uma realidade. “É uma alegria assinar esse convênio com o Ministério da Saúde. Sinop só tem a ganhar. Quero parabenizar o nosso prefeito, que não mediu esforços nessa interlocução política, e também o ministro Fávaro, que foi sensível à causa. A deputada Flavinha que também tem se mobilizado para que o nosso município receba mais serviços como este. Essa unidade será de primeiro nível, principalmente no atendimento à mulher, garantindo um tratamento humanizado e de qualidade”, disse.

A construção da nova Policlínica integra o Novo PAC Seleções 2025, programa do Governo Federal que tem como foco a ampliação da infraestrutura de serviços públicos essenciais nas áreas de saúde, educação e saneamento. Com a formalização do termo, o próximo passo será o início dos trâmites técnicos e administrativos para a execução do projeto.

A solenidade foi realizada na Câmara Municipal e, além da presença do prefeito Roberto Dorner, do superintendente estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso, Altir Antonio Peruzzo, do superintendente da Caixa Econômica Federal no Estado, João Henrique Cruz de Oliveira, contou, ainda, com vereadores, secretários municipais e servidores da saúde.