Prefeitura de Sinop avança na construção do calendário esportivo de 2026 em reunião com promotores de eventos

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, realizou na noite da última terça-feira (25) uma reunião estratégica para organizar o calendário esportivo de 2026. O encontro ocorreu na Câmara Municipal e contou com a presença de promotores de eventos, dirigentes esportivos, representantes de entidades e atletas. A iniciativa buscou fortalecer o setor e posicionar o município como referência regional na realização de grandes competições.



O objetivo central da reunião consistiu em unificar informações, alinhar datas e evitar conflitos entre competições para garantir que todas as modalidades tenham espaço na programação oficial. A Secretaria reforçou que o planejamento antecipado permite fortalecer as parcerias com entidades esportivas, ampliar o público das competições e oferecer melhor estrutura para os eventos ao longo do ano.



O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriel Vasconcelos, falou sobre a importância da participação das entidades na construção do calendário. “Reunimos várias entidades, associações, organizações não governamentais, atletas e todo o pessoal da gerência de Esporte, que também esteve presente, para discutir o calendário que agora passa por formatação e organização, permitindo atendimento de diversas modalidades e atividades dentro do nosso município. A partir de agora, vamos reunir todas as informações, elaborar um compilado e apresentar à comunidade um calendário de 2026 robusto, organizado, distribuído em diversos locais e com várias modalidades, para atender todo o município de Sinop”, explicou.



O diretor de Esportes de Sinop, Rudy Roger, ressaltou a produtividade das discussões e o impacto positivo para a organização do próximo ano. “Queremos agradecer cada promotor de evento e cada representante de entidade que participou. Foi uma reunião extremamente produtiva, na qual conseguimos transmitir nossa proposta. Os principais eventos de Sinop já integram o calendário e as datas estão definidas, permitindo que, agora em dezembro, a pedido do secretário, do prefeito e do vice, possamos divulgar, oficialmente, o calendário esportivo de 2026. Muitas novidades estão previstas, grandes competições estão confirmadas e Sinop, a Capital do Nortão, também se consolida como a capital do esporte”, afirmou.



Além dos representantes da Prefeitura, organizadores de diversos segmentos esportivos participaram ativamente do debate. Entre eles, o promotor de eventos de MMA, Valmir Tobias, avaliou o encontro como um passo importante para a consolidação do esporte no município. “Tivemos na Câmara uma reunião muito importante, na qual tratamos dos eventos previstos para 2026. A Secretaria de Esportes da Prefeitura convidou todos os envolvidos para que colocássemos em pauta as datas, algo fundamental para a organização do nosso calendário esportivo. Foi muito positivo. Agradeço em nome da minha equipe e de todos os promotores, porque tenho certeza de que será um sucesso. O primeiro passo foi dado, e vamos fazer com que tudo aconteça. Sinop volta ao cenário nacional, como merece, no calendário esportivo”, pontuou.



A reunião também contou com a participação de instituições de diferentes modalidades, com foco no diálogo e cooperação entre os organizadores. O presidente da SFTV, Jeferson Arroz, enfatizou o avanço do setor esportivo no município e elogiou a iniciativa da Secretaria. “Gostaria de parabenizar a Secretaria de Esportes pela iniciativa de criar o calendário de 2026. A proposta é muito positiva porque permite que todas as instituições e modalidades se unam em prol dos eventos. Isso é muito bacana. Parabenizo porque o esporte em Sinop agora avança, evolui e fico muito feliz com essa iniciativa. Parabéns”, disse o representante.



Com a consolidação das informações apresentadas durante o encontro, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo inicia a fase final de elaboração do calendário esportivo oficial de 2026. A previsão é que a programação completa seja divulgada em dezembro.