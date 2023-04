O PreviSinop homenageou nesta semana, profissionais que cumpriram com a missão de servir o município e que receberam das mãos do prefeito Roberto Dorner e demais autoridades, um certificado de honra ao mérito em reconhecimento e valorização por esta dedicação. Esta ação é marca registrada da atual gestão municipal. Um ato que enaltece a importância do servidor público como peça precursora, na entrega dos serviços prestados à sociedade sinopense. Além dessa cerimônia, a ocasião contou com o lançamento do projeto “Histórias que fazem a nossa história”, idealizado pela instituição, com a finalidade de registrar os depoimentos dos bastidores do serviço público e eternizar a história de cada personagem, através da experiência profissional de cada servidor aposentado.

O prefeito Roberto Dorner, fez questão em salientar o mérito das servidoras aposentadas, e lembrou que valorizar o servidor é obrigação do gestor. “É com orgulho que prestigiamos essas servidoras que tanto fizeram pelo nosso município e atuaram de forma brilhante em sua função, algumas com seus 20, 30 anos dedicados ao serviço público. Os servidores merecem todo o nosso respeito e reconhecimento, é nossa obrigação enquanto gestão, ressaltar a notoriedade de cada um. O PreviSinop foi incumbido de acolher os servidores aposentados, com a missão de desenvolver projetos de valorização e qualidade de vida a estes profissionais que serviram o município de Sinop e assim o instituto tem realizado essas ações, atendendo o nosso pedido”.

A cada nome chamado para receber a certificação, era possível ver a emoção nos sorrisos e nos olhos das homenageadas, um sentimento de felicidade e superação, como relata a servidora aposentada Gisele Dias Iori. “Senti muita emoção! Foram 25 anos dedicados em sala de aula. Quando chamou o meu nome, foi como se eu estivesse ganhando um troféu. Cheguei, conquistei, eu venci, eu superei limites e hoje estou aqui. Não é fácil estar em sala, mas quando temos o carinho, o amor a empatia, conseguimos passar por todos os obstáculos. Gostaria de destacar que o PreviSinop pensou na gente como ser humano. É um ato de valorizar o que nós fizemos para a rede municipal durante todos esses anos. O instituto está de parabéns porque primeiro pensou na pessoa enquanto ser humano, depois no profissional, pudemos galgar e chegar nesse mérito de receber o certificado, porque o Previ tem pensado no nosso futuro, de como vai ser nossas vidas depois da aposentadoria”.

A servidora aposentada Eliane Aparecida dos Santos, ainda impactada com a cerimônia, descreve a sensação em receber a homenagem. “Só passando por esse momento para sentir o que estou sentindo. É difícil descrever esta sensação. Cada um, trilha um caminho diferente até chegar aqui. Nos momentos que antecedem a entrega do certificado, passa um filme na memória. Uma retrospectiva que em segundos mostra uma vida inteira nas lembranças. Quando eu comecei trabalhar com meus 14 anos, eu tinha a convicção que iria me aposentar com saúde para desfrutar na aposentadoria, os frutos do meu trabalho. Essa emoção que estou sentindo é porque eu consegui, eu cheguei onde eu sonhei chegar, estou realizada e muito feliz”, descreveu.

Um outro momento marcante, foi o lançamento do livreto “Histórias que fazem a nossa história”, projeto criado pela Jornalista e Coordenadora do Pro Gestão da instituição Andressa Amaral, que transcreve para o papel, a vida laboral dos servidores públicos sinopenses aposentados.

Para Andressa, registrar os depoimentos dos servidores aposentados, é uma maneira de eternizar a memória que cada personagem carrega consigo, histórias marcantes que contribuíram na formação profissional e pessoal desses profissionais. “Quando a superintendente Daniela iniciou os trabalhos nessa gestão, o que ela mais frisou foi a importância da valorização do servidor público. Pessoas que dedicam a sua vida em prol do crescimento e desenvolvimento do município de Sinop. O servidor público é a peça chave que atua nas mais diferentes esferas do município, nada mais justo do que a gente colocar no papel as ações que ele realizou. Muitas vezes ele não tem todos os recursos disponíveis, mas faz o que pode com o que está ao seu alcance, porque missão dada, precisa ser concluída e assim ele o faz. E nessa ação de fazer o impossível para entregar o melhor, este servidor nos revela as mais incríveis histórias de superação e amor à profissão. Histórias que nos inspiram e esperamos que possam inspirar os servidores que estão em atividade, para estes desenvolvam com maestria e destreza suas funções, na certeza de que é possível dar o melhor com o que se tem, entendendo que o ato de servir o próximo com excelência no serviço público, é possível e os nossos personagens provaram isso!”

A superintendente executiva previdenciária Daniela Sevignani, fala com orgulho do projeto do livreto. O projeto “Histórias que fazem a nossa história é a cereja do bolo. Porque ele conta de forma detalhada toda a trajetória do servidor. Estamos materializando algo que ninguém consegue ver. Essas histórias que ficam pelos bastidores, é a história dos servidores, da prefeitura que está sendo materializada para que possamos deixar um legado no PreviSinop, para que as pessoas possam um dia abrir o livro e ver a história de cada um que passou por essa prefeitura”, ressaltou.

O presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de Sinop, Adriano Perotti, comemora a parceria do projeto “Histórias que fazem a nossa história” com a instituição, que preza em destacar a relevante contribuição na dedicação do servidor público ao serviço em prol da sociedade sinopense. “Essa foi uma parceria proposta pela Daniela e pela Andressa. E a gente de início achou muito interessante e louvável, porque a gente está dando voz a vida funcional das pessoas dentro da prefeitura e isso não existe preço. Às vezes a pessoa trabalha 25, 30 anos num determinado setor e aposenta e passa simplesmente batido. Ela cumpriu com sua função no município e acaba sendo esquecida na história. E essa iniciativa do Previ vem para resgatar isso, para as pessoas não serem esquecidas, porque cada um que passa dentro do serviço público deixa sua contribuição. Vamos imaginar, quantas crianças passaram pela vida de uma professora que trabalhou 25 na rede municipal? Quantas pessoas passaram por um enfermeiro, por um técnico, por uma recepcionista que atendeu 26, 28 anos dentro de uma unidade básica de saúde. Cada um tem o seu valor dentro do sistema, dentro da sociedade. Nada mais justo a gente eternizar o valor dessas pessoas que contribuíram tanto para a nossa cidade.

A servidora Miriam Pereira Pieper, foi uma das homenageadas na primeira edição do livreto. “É um projeto que vem valorizar a história de cada servidor. Um projeto que eleva nossa autoestima. É emocionante fazer parte de tudo isso! Relembrei fatos da minha história como professora. E isso faz com que a gente se sinta reconhecido como profissional. É algo maravilhoso!”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT