Prefeitura de Sinop divulga 253 vagas de emprego pelo Sine nesta segunda-feira (13)

O Projeto Meio Ambiente Itinerante, desenvolvido pela Prefeitura de Sinop por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, atingiu em setembro a marca de 100 mil atendimentos e se consolidou como referência estadual em ações de educação ambiental. No último sábado (11), a cidade recebeu a visita da Deputada Federal Coronel Fernanda e do Deputado Estadual Faissal Calil, que conheceram de perto a iniciativa e reforçaram a importância de ações de conscientização e preservação ambiental.

A recepção aconteceu com a presença do prefeito Roberto Dorner, que destacou a importância da parceria institucional para fortalecer projetos voltados à sustentabilidade e à formação das novas gerações. O gestor ressaltou o orgulho em ver Sinop reconhecida por ações que estimulam a responsabilidade ambiental. “Ficamos muito felizes em receber o deputado estadual Faissal e a deputada federal Coronel Fernanda, que sempre têm nos ajudado aqui em Sinop. Agradecemos a presença deles em um evento do meio ambiente. A vida do político é essa: vir para o interior e oferecer as ajudas que nós sempre precisamos”, afirmou o prefeito.

Criado em março de 2023, o projeto teve início na Escola Municipal de Educação Básica Sadao Watanabe e, desde então, expandiu suas atividades para todas as 17 escolas estaduais, 20 unidades municipais de ensino básico (Emebs) e se prepara para atender, em 2026, todas as Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis). A proposta é envolver estudantes desde o ensino infantil até o nível universitário em atividades educativas e práticas sustentáveis.

Atualmente, o projeto conta com mais de 20 parceiros que atuam em diferentes frentes da educação ambiental, como trilhas guiadas, passeios ciclísticos, caminhadas ecológicas, palestras temáticas, visitas ao Parque Florestal e Botânico, além de ações em campo com entidades parceiras. Entre as próximas metas está a realização de um concurso de redação sobre queimadas e suas consequências ambientais, que deve envolver mais de 7 mil estudantes de oito escolas estaduais.

Durante a visita, o deputado estadual Faissal Calil, que já havia concedido uma Moção de Aplausos ao projeto na Assembleia Legislativa em junho, reforçou a importância de ações que unem educação e meio ambiente. “Já fizemos uma sessão solene para parabenizar o secretariado e o prefeito. Conhecendo esse projeto pessoalmente, vemos o quanto ele representa um avanço para a conscientização nas escolas. O secretariado está de parabéns por abraçar o meio ambiente como um todo”, declarou.

O parlamentar ressaltou ainda o papel de Sinop como exemplo para outros municípios do estado. “Sabemos que a qualidade de vida do ser humano depende do meio ambiente. A água potável, o ar puro, tudo isso é essencial para o nosso futuro e o futuro das nossas crianças. Sinop vem desenvolvendo esse trabalho com maestria. É o primeiro projeto desse tipo que chega ao meu conhecimento na Assembleia Legislativa e tem potencial para se expandir para outras cidades. Com apoio político e parceria do governo estadual, podemos ampliar ainda mais essa ação”, afirmou Faissal.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, explicou que o projeto busca aproximar o conhecimento ambiental da comunidade e despertar o interesse das crianças pela preservação da natureza. “É uma ação que acontece há alguns anos em Sinop e envolve inúmeros parceiros. Diversas instituições fazem visitas às escolas e trazem as crianças aos nossos parques para os passeios e palestras. A educação ambiental trata de temas amplos, como reciclagem, preservação da fauna e flora e a importância dos polinizadores”, afirmou.

Ele destacou ainda o impacto positivo do trabalho na formação dos estudantes e no fortalecimento da cultura de sustentabilidade. “Nós já atingimos mais de 100 mil crianças e adolescentes. Esse projeto é referência em todo o estado. Outras cidades buscam nosso coordenador e nossas experiências para replicar. O fundamento principal é entender que o futuro depende do que fazemos hoje. Atingimos escolas municipais, estaduais e particulares, e Sinop se torna referência em educação ambiental”, completou o secretário.

O projeto já ultrapassou os limites de Sinop e chegou a outros municípios da região, como Santa Carmem, Cláudia, União do Sul, Terra Nova do Norte e Itaúba. Segundo o secretário, o objetivo é encerrar 2025 com mais de 115 mil atendimentos realizados.

Parceiros

A docente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Elaine Dione, que atua como parceira na iniciativa, ressaltou o papel da instituição na difusão do conhecimento científico e no apoio à educação ambiental. “A parceria surge de um convite da Secretaria de Meio Ambiente para participar da expansão das exposições itinerantes e abraçamos essa iniciativa. A importância disso é trazer o olhar da criança para a presença da fauna e as inter-relações ecológicas. É essencial aprender a conviver bem com a natureza, progredindo com sustentabilidade”, explicou.

A ação de sábado (11) contou também com a presença da secretária de Governo, Faira Strapazzon, da secretária de Educação, Salete Rodrigues, e das vereadoras Sandra Donato e Vera do Jequitibás. Entre os parceiros do Projeto Meio Ambiente Itinerante estão: UFMT Sinop; Sicoob Norte/MT; Corpo de Bombeiros; Sanorte; Águas de Sinop; DRE Sinop; Secretaria Municipal de Educação; Polícia Militar; Polícia Ambiental; Grupo Energisa; Guarda Municipal; Nós Reciclamos; J. Testa; Inpasa; Unifasipe; Recicla Pneus; Recicla Sinop; Via Brasil – 163; Secretaria Municipal de Saúde; Marinha do Brasil – Agência Fluvial de Sinop; Grupo Canaã Norte; UHE – Sinop Energia; ECO Sulppy; Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Entrega de projeto

Durante a visita, o prefeito Roberto Dorner entregou aos deputados um projeto relacionado ao Parque Florestal, solicitando apoio para o calçamento e iluminação das laterais e fundos do local, nas avenidas dos Jequitibás, dos Pinheiros e na Rua das Avencas. O projeto prevê investimento de R$ 3,5 milhões e tem o objetivo de melhorar a infraestrutura e o acesso ao espaço. A calçada da parte frontal do parque já está contemplada com recursos da Sinop Energia e terá as obras iniciadas em breve. O local atualmente passa por revitalização.