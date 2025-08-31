Prefeitura de Sinop e parceiros alinham ações do programa MT Produtivo

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou na manhã desta sexta-feira (29) uma reunião com o deputado estadual Dilmar Dal Bosco e com representantes da Empaer-MT e da Cooperativa de Agricultura Familiar de Sinop (Cooperafs). O encontro discutiu os avanços do programa MT Produtivo na região, iniciativa do Governo do Estado que conta com recursos do Banco Mundial para fortalecer a agricultura familiar em Mato Grosso.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, explicou que a prioridade é auxiliar na regularização de associações e cooperativas e estruturar projetos que agreguem valor à produção local. “Nós estamos muito preocupados em fomentar e regularizar a situação de cooperativas e associações feirantes ligadas à agricultura familiar. O deputado Dilmar Dal Bosco disponibilizou sua equipe técnica para vir à Sinop, junto com a Sedec e a Empaer, para orientar e auxiliar nesse processo. Além disso, já temos um projeto de agroindústria para a Cooperafs encaminhado junto ao Banco Mundial, com apoio da Prefeitura, para avançarmos na agroindustrialização da produção”, afirmou.

O gestor da Empaer-MT, Thiago Tombini, destacou que Sinop tem potencial para se tornar referência na produção de alimentos. “Atualmente, temos um termo de cooperação do Estado com o município e uma das ações é o programa MT Produtivo. O projeto busca produzir alimento de qualidade e auxiliar os municípios da região. Sinop tem mais de 200 mil habitantes e uma demanda crescente. O MT Produtivo pode ser um exemplo para outros municípios ao fomentar e apoiar os agricultores familiares”, disse.

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco ressaltou o papel estratégico da cidade no norte de Mato Grosso. “Sinop é uma cidade de referência para toda a região e o projeto que estamos desenvolvendo aqui pode atrair a agricultura familiar dos municípios vizinhos. O Governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, tem um recurso de 600 milhões de reais financiado pelo Banco Mundial para incentivar as cadeias produtivas. Nosso objetivo é desenvolver projetos que contemplem atividades como a bacia leiteira, a produção de mandioca, café, cacau e hortifruti. É um investimento que vai fortalecer o pequeno produtor e movimentar a economia regional”, destacou.

Para o presidente da Cooperafs, Luis Cortes, a iniciativa marca um novo momento para a agricultura familiar. “Com certeza é um marco esse olhar para o norte de Mato Grosso, com atenção especial para as cooperativas e associações. Estamos no início de um trabalho que vai trazer resultados importantes para o pequeno produtor. Esse apoio institucional é fundamental para fortalecer a agricultura familiar e abrir novas oportunidades de mercado”, avaliou.

O programa MT Produtivo prevê investimentos com recursos do Banco Mundial. A expectativa é que a execução do programa em Sinop e região garanta o aumento da produção e também a organização das cadeias produtivas para permitir maior competitividade dos agricultores familiares. A previsão é que os primeiros projetos sejam protocolados ainda este ano.