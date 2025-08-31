CIDADES
Prefeitura de Sinop e parceiros alinham ações do programa MT Produtivo
O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, explicou que a prioridade é auxiliar na regularização de associações e cooperativas e estruturar projetos que agreguem valor à produção local. “Nós estamos muito preocupados em fomentar e regularizar a situação de cooperativas e associações feirantes ligadas à agricultura familiar. O deputado Dilmar Dal Bosco disponibilizou sua equipe técnica para vir à Sinop, junto com a Sedec e a Empaer, para orientar e auxiliar nesse processo. Além disso, já temos um projeto de agroindústria para a Cooperafs encaminhado junto ao Banco Mundial, com apoio da Prefeitura, para avançarmos na agroindustrialização da produção”, afirmou.
O gestor da Empaer-MT, Thiago Tombini, destacou que Sinop tem potencial para se tornar referência na produção de alimentos. “Atualmente, temos um termo de cooperação do Estado com o município e uma das ações é o programa MT Produtivo. O projeto busca produzir alimento de qualidade e auxiliar os municípios da região. Sinop tem mais de 200 mil habitantes e uma demanda crescente. O MT Produtivo pode ser um exemplo para outros municípios ao fomentar e apoiar os agricultores familiares”, disse.
O deputado estadual Dilmar Dal Bosco ressaltou o papel estratégico da cidade no norte de Mato Grosso. “Sinop é uma cidade de referência para toda a região e o projeto que estamos desenvolvendo aqui pode atrair a agricultura familiar dos municípios vizinhos. O Governo do Estado, junto com a Assembleia Legislativa, tem um recurso de 600 milhões de reais financiado pelo Banco Mundial para incentivar as cadeias produtivas. Nosso objetivo é desenvolver projetos que contemplem atividades como a bacia leiteira, a produção de mandioca, café, cacau e hortifruti. É um investimento que vai fortalecer o pequeno produtor e movimentar a economia regional”, destacou.
Para o presidente da Cooperafs, Luis Cortes, a iniciativa marca um novo momento para a agricultura familiar. “Com certeza é um marco esse olhar para o norte de Mato Grosso, com atenção especial para as cooperativas e associações. Estamos no início de um trabalho que vai trazer resultados importantes para o pequeno produtor. Esse apoio institucional é fundamental para fortalecer a agricultura familiar e abrir novas oportunidades de mercado”, avaliou.
O programa MT Produtivo prevê investimentos com recursos do Banco Mundial. A expectativa é que a execução do programa em Sinop e região garanta o aumento da produção e também a organização das cadeias produtivas para permitir maior competitividade dos agricultores familiares. A previsão é que os primeiros projetos sejam protocolados ainda este ano.
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
Na região geográfica imediata, onde possui 12 municípios, Sinop ocupa a primeira colocação em crescimento demográfico. No estado de Mato Grosso, a cidade continua ocupando a posição da quarta mais populosa, no entanto, se aproximou da terceira colocada, Rondonópolis, que registrou uma estimativa de 263.708 moradores. A diferença entre as duas cidades é menos de 40 mil pessoas. No Brasil, o município assegurou a posição 155 em relação a 5.571 municípios.
O prefeito Roberto Dorner comemorou a notícia e credita o crescimento aos investimentos e planejamento econômico e urbano, incentivados pela gestão ao longo dos anos. Para ele, a infraestrutura rodoviária, aeroportuária e vias locais, bem como investimentos e ampliações dos atendimentos da saúde e a ascenssão do município a nível estadual e nacional, como é o caso do crescimento do roteiro turístico, atraem investidores e moradores.
“Esse crescimento está alinhado com tudo que já foi realizado nesta cidade. Além do Plano Diretor que foi elaborado, a cidade também tem passado por diversas mudanças, como melhorias na mobilidade urbana e a duplicação da rodovia BR-163, entre outros. Esses fatores vêm contribuindo para esse rápido desenvolvimento da cidade. Portanto, aqui em Sinop, estamos sempre em busca de empresas e pessoas que queiram vir para cá, seja em busca de emprego ou para investir. Sinop é hoje uma cidade que atrai muitos investidores, e nós não somos diferentes, buscamos constantemente investidores externos para que venham para cidade e ajudem a gerar emprego e renda no município”, comentou.
Economia
O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, destaca que o crescimento da população está diretamente ligada à economia local. Sinop possui uma economia crescente, agregada e em constante transformação. Em seu início a economia se fundamentou na extração de madeira, depois migrou para comércio, passando pelo fortalecimento da prestação de serviço e agora unindo à industrialização.
“O crescimento de quase 14% mostra o desenvolvimento acelerado de todos os setores da economia sinopense, refletindo uma elevação da população e, consequentemente, dos indicadores econômicos que destacam Sinop como uma cidade polo de uma região macro. Uma cidade que se prepara, efetivamente, para se tornar uma grande metrópole — uma grande capital de um novo estado, que pode vir a se concretizar em 20, 30 ou 50 anos. Sinop já reúne essas condições”, comentou.
Serafini reforça ainda que a população da cidade não está relacionada apenas aos que moram, mas por ter característica de metrópole, por ser líder polo regional, a população volante é um grande diferencial para a crescente da economia local.
“É muito importante que se inclua – e isso não aparece nesses dados do IBGE – uma quantidade que estimamos hoje em pelo menos 50 a 60 mil pessoas, que compõem a chamada população em trânsito: aquelas que não moram aqui, mas trabalham aqui. Pessoas que residem em outras cidades, mas representam suas empresas em Sinop, e que não são consideradas residentes”, explorou.
Na programação institucional do Festeja Sinop – festa de comemoração aos 51 anos da cidade -, existe uma cerimônia, na qual os gestores municipais participarão ao lado de autoridades locais e regionais, de lançamento da pedra fundamental de mais uma indústria de etanol.
Planejamento Urbano
Assim como a economia, o espaço urbano e a habitação municipal é uma das principais áreas impactadas pelo crescimento. A secretária Scheila Pedroso, da pasta de Planejamento Urbano e Habitação, destaca que a atualização do Plano Diretor, que entrou em vigor ano passado, é a principal resposta do poder público municipal à absorção desse público que chega na cidade todos os dias. O impacto da atualização do plano se passa pela atração do setor imobiliário que tem investido constantemente na verticalização do município.
“Temos a responsabilidade de planejar o futuro de Sinop de forma organizada e sustentável. Cada novo habitante traz consigo uma demanda por moradia, infraestrutura e serviços públicos, e nosso compromisso é alinhar o crescimento urbano à qualidade de vida da população. O desafio é grande, mas também representa uma oportunidade de consolidar Sinop como uma cidade planejada, moderna e inclusiva”, destacou ela.
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
A distribuição contempla 25 exemplares para cada escola participante, destinados às bibliotecas das unidades de ensino. Além da entrega dos livros, a iniciativa inclui atividades com a presença da autora, que apresenta a obra aos alunos e promove momentos de aproximação e troca de experiências.
A obra aborda a história de uma menina que precisou se afastar da escola durante a pandemia da Covid-19 e retrata os impactos do distanciamento social no período, principalmente para as crianças. O enredo foi inspirado em situações vivenciadas pela autora em sala de aula.
Mais recentemente, os alunos da Emeb Armando Dias receberam os exemplares e participaram de atividades de leitura e conversa com a escritora. O encontro proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer mais sobre o processo de criação do livro e sobre o papel da literatura como registro de experiências reais.
