Prefeitura de Sinop inaugura Centro de Especialidades Médicas e anuncia novas obras para saúde e segurança
O prédio recebeu investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões, entre recursos próprios e emenda parlamentar do deputado Juarez Costa. A estrutura tem cerca de mil metros quadrados de área construída em um terreno de 4,4 mil metros quadrados, com 14 consultórios, sala de ultrassom, sutura, esterilização, lavanderia, vestiários, cozinha, estacionamento e setores administrativos.
O prefeito Roberto Dorner destacou a relevância da entrega e falou sobre a atenção da gestão em torno da saúde no município. “A população está recebendo um grande centro, moderno e novo, que com certeza vai melhorar mais ainda a saúde de Sinop. Temos que fazer a nossa parte porque a saúde sempre é um problema em todo o Brasil. E nós estamos modernizando, arrumando e fazendo as coisas acontecerem”, afirmou.
O vice-prefeito, Paulinho Abreu, ressaltou o esforço coletivo para viabilizar o projeto. “Essa obra é resultado de uma política em prol da cidade de Sinop. Hoje, nós temos um prédio amplo sendo inaugurado para atender a população. Tudo isso é fruto do trabalho da gestão, dos secretários e vereadores, que estão sempre ajudando a buscar recursos estaduais e federais. É um investimento em saúde, que é o setor que mais precisa, e estamos aqui vendo melhorias concretas”, disse.
O secretário de Saúde, Érico Stevan, destacou que a obra melhora tanto o atendimento quanto as condições de trabalho dos profissionais. “Esse centro foi um pedido do prefeito e do vice-prefeito, que buscavam humanizar o atendimento para que as pessoas de Sinop não precisassem ser atendidas em outros municípios. O maior investimento é o investimento em pessoas e, é isso, que nós estamos fazendo, investindo em saúde e em pessoas”, declarou.
O deputado federal Juarez Costa celebrou a entrega da obra e afirmou que continuará contribuindo com novos recursos para o município. “Estou muito feliz de ver uma obra tão importante sendo entregue. Alguns dominam a rede social, mas eu aprendi a dominar os corredores do Congresso e dos Ministérios para trazer recursos. Até o dia 30 vamos colocar 25 milhões de reais na conta da Prefeitura para revitalizar as principais avenidas do centro e, também, R$7 milhões para o Centro de Inovação Tecnológica. São R$32 milhões de investimentos neste ano e no próximo”, anunciou.
O novo CEM passa a ofertar atendimentos em pediatria, ortopedia, nefrologia, cirurgia geral, dermatologia, otorrinolaringologia, urologia, psiquiatria, neurologia, mastologia e ginecologia. Também oferecerá serviços multiprofissionais, como nutrição, psicologia e assistência social, além do pré-natal de alto risco. A unidade também passa a receber os atendimentos do Centro de Referência à Saúde da Mulher (CRASM), que funcionava na avenida André Maggi, no bairro Residencial Nossa Senhora Aparecida.
Apenas em 2024, o CEM realizou 24.952 atendimentos e em 2025 já soma 18.027 até o momento. A expectativa é que com a nova estrutura os atendimentos sejam ampliados.
UBS do Nico Baracat
Durante a inauguração, o prefeito Roberto Dorner assinou a ordem de serviço para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Nico Baracat, orçada em mais de R$ 3 milhões.
“Estamos anunciando a UBS do Nico Baracat, que será um espaço moderno para atender melhor a população daquela região. Precisamos acompanhar o crescimento da cidade e buscar sempre mais emendas para avançar na infraestrutura da saúde”, afirmou o prefeito.
Sede da Secretaria de Segurança e Trânsito
Outra obra anunciada foi a construção da sede própria da Secretaria de Segurança e Trânsito – Guarda Civil Municipal, estimada em mais de R$ 2 milhões. Atualmente, a secretaria funciona em prédio alugado.
O secretário Wesney de Castro Sodré destacou o impacto da iniciativa. “É uma data histórica, tão importante quanto a criação da Guarda Municipal. Depois de 22 anos, a corporação terá sede própria. Isso é valorização do servidor, dar condições dignas de trabalho para que os guardas municipais possam prestar um serviço cada vez melhor à comunidade”, afirmou.
Além das obras, o prefeito também entregou 60 computadores às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os equipamentos permitirão atualização em tempo real dos prontuários para garantir mais agilidade, segurança e integração entre as unidades e a UPA 24h.
O evento contou com a presença do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho Abreu, do deputado federal Juarez Costa, dos deputados Estaduais Dilmar Dal’Bosco e Diego Guimarães, vereadores, secretários municipais, servidores da saúde e moradores da região.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
10 tipos de pratos serão vendidos pelas entidades do município durante os shows no estádio
Os portões do estádio abrem às 20h e, a partir desse horário, as barracas de alimentos já estarão funcionando. O cardápio é variado e, entre as opções disponíveis para compra, haverá cachorro-quente, pastel, porção de isca de frango e batata frita, buraco quente, porção de mini salgados, crepe, espetinho, caldo, pão com linguiça, mini pizza, bolachas caseiras e quitutes nordestinos.
Nesta edição da Festa das Entidades, participam a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Sinop (AMA Sinop), o Centro de Recuperação Comunidade Terapêutica Masculina de Sinop (CARTAS), AABB Comunidade, Pastoral da Criança, LEO Clube, Casa Di Maria, Rotary Club, a Organização Multifuncional de Desenvolvimento e Auxílio Social (OMDAS) e o Centro de Tradições Nordestinas (CTN).
A primeira noite de vendas, durante a abertura oficial do Festeja Sinop, no dia 31 de agosto, foi um sucesso. As instituições esperam um público ainda maior circulando pela praça de alimentação neste sábado. A Festa das Entidades também acontecerá no dia 12, durante o show nacional com Léo Santana, no estádio.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
O prefeito Roberto Dorner destacou a importância da aproximação entre o poder público e investidores privados. “Nós estamos sempre buscando investidores para Sinop e nesta semana estamos fazendo uma apresentação da nossa cidade. Esses investidores querem saber de números. Estamos mostrando o potencial da cidade, a pujança da nossa economia, e todos ficaram impressionados com o que já temos aqui e com o futuro que está muito próximo para acontecer. Aqui é um dos melhores lugares do Brasil para morar e investir”, declarou.
O vice-prefeito Paulinho Abreu reforçou que a preparação da cidade para receber novos negócios passa por ações de planejamento. “Reuniões como essas são muito importantes, principalmente nessa agenda de festividades do aniversário de Sinop, onde mostramos as oportunidades de investimentos que a cidade tem a oferecer. Sinop se preparou para receber esse crescimento por meio de legislações, com zoneamento industrial, códigos de obras, legislação tributária e incentivos para a construção civil. Tudo isso facilita o processo de instalação de novas empresas, fomenta negócios locais e atrai investidores de fora”, explicou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Pedro Serafini, destacou sobre a importância de Sinop para toda a Região Norte de Mato Grosso. “O portfólio que Sinop tem não é de uma cidade de forma isolada, é de uma macro região. Sinop representa em torno de 40 municípios. A economia do Norte do Estado está centralizada aqui. Serviços, comércio e industrialização têm em Sinop um dos melhores locais do mundo para investimento. Por isso, gestores de fundos estão vindo de diferentes regiões do Brasil e até da Ásia para conhecer de perto esse fenômeno econômico”, declarou.
Segunda-feira: Reunião com Tarpon
O primeiro encontro da semana ocorreu na segunda-feira (01), com representantes da Tarpon, uma das gestoras de investimentos mais tradicionais do país.
O sócio da Tarpon, Guto Belchior, afirmou ter saído impressionado com a preparação de Sinop para receber novos empreendimentos. “A Tarpon investe em companhias no Brasil há 23 anos. O que percebemos aqui em Sinop é um preparo de todos. É uma cidade que está se preparando para realmente fazer uma coisa muito grande, tanto do ponto de vista de infraestrutura, mas também quanto à preparação das pessoas, presença das universidades, de toda uma preocupação com o empresário em acelerar as autorizações exigidas e tudo que vai fazer o empresário promover geração de empregos e desenvolvimento. O Brasil vive um momento de incerteza, mas a Tarpon acredita que este é o momento de investir e por isso viemos conhecer a região. Saímos bem impressionados e prontos para fazer negócio com os empresários locais”, disse.
Terça-feira: Reunião com Quartzo Capital
Na terça-feira (02), a Prefeitura recebeu representantes da Quartzo Capital, especializada em investimentos em empresas inovadoras, imóveis e projetos de estrutura financeira.
O sócio-fundador Marcelo Amorim destacou a relevância do município no cenário nacional. “A Quartzo é uma gestora com mais de 1,5 bilhão de reais em gestão e já investimos em diversas regiões do interior do Brasil. Sinop é um fenômeno de crescimento nos últimos 20 anos. Estamos muito entusiasmados em conhecer mais para entender como podemos ajudar. Algumas áreas nos chamaram bastante atenção, como tecnologia para o agronegócio, ciência para o agronegócio, novas formas de produção, novos elementos de acelerar ainda mais esse crescimento. A parte logística também é muito relevante, pois é preciso fazer muita coisa na logística no Brasil e aqui com certeza terá muita oportunidade”, destacou.
Quinta-feira: Reunião com Vinci Compass
A terceira reunião foi realizada na quinta-feira (04), com representantes da Vinci Compass, uma das maiores gestoras de recursos do país, com atuação em infraestrutura e economia real.
Eduardo Augusto Reichert, responsável pela área comercial institucional da Vinci Compass, afirmou que a cidade se destaca pela seriedade na gestão. “Poucos municípios têm tanta preocupação com o crescimento sustentável e apresentam números tão sólidos quanto Sinop tem apresentado. É uma cidade que tem tudo para se consolidar como um vetor de crescimento aqui no Centro-Oeste, ainda mais dado todas as características apresentadas em termos de educação, saúde e toda essa preocupação com o bem-estar da população em proporcionar crescimento. A Vinci Compass, como uma gestora essencialmente de economia real, está muito próxima dos investimentos em diversas áreas, então podemos ser parceiros do desenvolvimento econômico”, afirmou.
Sexta-feira: Reunião com Mirae Asset
Na sexta-feira (05), a Prefeitura recebeu a visita do grupo coreano Mirae Asset, um dos maiores conglomerados financeiros da Coreia do Sul e com atuação global.
O CEO da Mirae Asset Brasil, Taekoo Kim, ressaltou a boa impressão da cidade. “Essa é a minha primeira vez em Mato Grosso e Sinop está elevando meu nível de conhecimento sobre cidades brasileiras. É uma cidade segura, altamente organizada e com pessoas muito gentis. Estou muito feliz por estar aqui e espero ter um relacionamento longo e bom com Sinop. A Mirae é o maior grupo financeiro da Coreia e queremos apoiar o crescimento da cidade no futuro”, afirmou.
Já a Head de Business Development da empresa, Carolina Nakaoski, destacou a preservação ambiental como diferencial. “Minha primeira impressão começou ainda no avião, quando percebi a quantidade de mata nativa preservada convivendo harmonicamente com o agronegócio. Isso mostra que Mato Grosso preserva a natureza brasileira e abre espaço para o desenvolvimento sustentável. Essa é uma característica que valoriza a região perante investidores internacionais”, disse.
Nos próximos dias, novos encontros serão realizados com empresas de outros segmentos para fortalecer o diálogo entre poder público e iniciativa privada. Na terça-feira (09), a reunião será com a Patria Investimentos/XP Investimentos. Já na segunda-feira (15), a reunião será com uma indústria têxtil de São Paulo.
Festeja Sinop
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
